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İzmir'de yolcu, tartıştığı taksi şoförünü emniyet kemeriyle boğdu
İzmir'de yolcu, tartıştığı taksi şoförünü emniyet kemeriyle boğdu
İzmir'de taksideki yolcu, tartıştığı aracın şoförünü emniyet kemeri ile boğarak öldürdü. 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T12:06+0300
2022-02-12T12:06+0300
türkiye
izmir
taksi
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Karabağlar ilçesinde, hafif ticari aracın sürücüsü Hakkı Öz (43), aynı araçta bulunan Buket A. (40) tarafından emniyet kemeriyle boğularak öldürüldü.İki gün önce meydana gelen olayda, hafif ticari araç sürücüsü Hakkı Öz, yanındaki Buket A. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.Buket A, iddiaya göre sürücü koltuğundaki Öz'ü, boynuna doladığı emniyet kemeriyle, boğup kaçtı.Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öz'ün yaşamını yitirdiği belirlenirken, cesedi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis, Buket A.'yı evinin yakınlarında yakalayıp, gözaltına aldı.
türkiye
izmir
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izmir, taksi, kemer

İzmir'de yolcu, tartıştığı taksi şoförünü emniyet kemeriyle boğdu

12:06 12.02.2022
© Sputnik / Onur ÖzovalıTaksi, taksici
Taksi, taksici - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
© Sputnik / Onur Özovalı
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İzmir'de taksideki yolcu, tartıştığı aracın şoförünü emniyet kemeri ile boğarak öldürdü.
Karabağlar ilçesinde, hafif ticari aracın sürücüsü Hakkı Öz (43), aynı araçta bulunan Buket A. (40) tarafından emniyet kemeriyle boğularak öldürüldü.

İki gün önce meydana gelen olayda, hafif ticari araç sürücüsü Hakkı Öz, yanındaki Buket A. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Buket A, iddiaya göre sürücü koltuğundaki Öz'ü, boynuna doladığı emniyet kemeriyle, boğup kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öz'ün yaşamını yitirdiği belirlenirken, cesedi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis, Buket A.'yı evinin yakınlarında yakalayıp, gözaltına aldı.
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