https://tr.sputniknews.com/20220212/izmirde-yolcu-tartistigi-taksi-soforunu-emniyet-kemeriyle-bogdu-1053771831.html

İzmir'de yolcu, tartıştığı taksi şoförünü emniyet kemeriyle boğdu

İzmir'de yolcu, tartıştığı taksi şoförünü emniyet kemeriyle boğdu

İzmir'de taksideki yolcu, tartıştığı aracın şoförünü emniyet kemeri ile boğarak öldürdü. 12.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-12T12:06+0300

2022-02-12T12:06+0300

2022-02-12T12:06+0300

türkiye

izmir

taksi

kemer

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Karabağlar ilçesinde, hafif ticari aracın sürücüsü Hakkı Öz (43), aynı araçta bulunan Buket A. (40) tarafından emniyet kemeriyle boğularak öldürüldü.İki gün önce meydana gelen olayda, hafif ticari araç sürücüsü Hakkı Öz, yanındaki Buket A. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.Buket A, iddiaya göre sürücü koltuğundaki Öz'ü, boynuna doladığı emniyet kemeriyle, boğup kaçtı.Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öz'ün yaşamını yitirdiği belirlenirken, cesedi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis, Buket A.'yı evinin yakınlarında yakalayıp, gözaltına aldı.

türkiye

izmir

kemer

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izmir, taksi, kemer