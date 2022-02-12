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https://tr.sputniknews.com/20220212/james-webb-uzay-teleskobundan-ilk-goruntu-geldi-1053773281.html
James Webb Uzay Teleskobu'ndan ilk görüntü geldi
James Webb Uzay Teleskobu'ndan ilk görüntü geldi
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 20 yıl süren çalışmalar sonunda toplamda 10 milyar dolara geliştirilen ve evrenin sırlarını çözeceği iddia edilen James... 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T13:41+0300
2022-02-12T13:41+0300
dünya
james webb uzay teleskobu
görüntü
nasa
amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)
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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) mühendislerinin geliştirdiği, 20 yıl süren çalışmalar sonunda toplamda 10 milyar dolara geliştirilen James Webb Uzay Teleskobu'ndan beklenen Haber sonunda geldi.James Webb Uzay Teleskobu, uzak bir yıldızın ilk grenli görüntülerini yakaladı.Uzaya fırlatılan en güçlü Teleskop olduğu belirtilen James Webb Uzay Teleskobu iki hafta önce Lagrange noktasına (L2) ulaşmıştı.Teleskop tüm görevi boyunca uzayda Dünya ve Güneş'in yerçekimini dengeleyen bir nokta olan L2 yörüngesinde dönecek.Söz konusu nokta Dünya’dan 1.5 milyon kilometre uzaklıkta.
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james webb uzay teleskobu, görüntü, nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)

James Webb Uzay Teleskobu'ndan ilk görüntü geldi

13:41 12.02.2022
© AAJames Webb Uzay Teleskobu
James Webb Uzay Teleskobu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
© AA
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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 20 yıl süren çalışmalar sonunda toplamda 10 milyar dolara geliştirilen ve evrenin sırlarını çözeceği iddia edilen James Webb Uzay Teleskobu'ndan gelen ilk görüntüleri yayınladı.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) mühendislerinin geliştirdiği, 20 yıl süren çalışmalar sonunda toplamda 10 milyar dolara geliştirilen James Webb Uzay Teleskobu'ndan beklenen Haber sonunda geldi.
James Webb Uzay Teleskobu, uzak bir yıldızın ilk grenli görüntülerini yakaladı.
Uzaya fırlatılan en güçlü Teleskop olduğu belirtilen James Webb Uzay Teleskobu iki hafta önce Lagrange noktasına (L2) ulaşmıştı.
Teleskop tüm görevi boyunca uzayda Dünya ve Güneş'in yerçekimini dengeleyen bir nokta olan L2 yörüngesinde dönecek.
Söz konusu nokta Dünya’dan 1.5 milyon kilometre uzaklıkta.
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