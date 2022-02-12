https://tr.sputniknews.com/20220212/james-webb-uzay-teleskobundan-ilk-goruntu-geldi-1053773281.html

James Webb Uzay Teleskobu'ndan ilk görüntü geldi

James Webb Uzay Teleskobu'ndan ilk görüntü geldi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 20 yıl süren çalışmalar sonunda toplamda 10 milyar dolara geliştirilen ve evrenin sırlarını çözeceği iddia edilen James... 12.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-12T13:41+0300

2022-02-12T13:41+0300

2022-02-12T13:41+0300

dünya

james webb uzay teleskobu

görüntü

nasa

amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) mühendislerinin geliştirdiği, 20 yıl süren çalışmalar sonunda toplamda 10 milyar dolara geliştirilen James Webb Uzay Teleskobu'ndan beklenen Haber sonunda geldi.James Webb Uzay Teleskobu, uzak bir yıldızın ilk grenli görüntülerini yakaladı.Uzaya fırlatılan en güçlü Teleskop olduğu belirtilen James Webb Uzay Teleskobu iki hafta önce Lagrange noktasına (L2) ulaşmıştı.Teleskop tüm görevi boyunca uzayda Dünya ve Güneş'in yerçekimini dengeleyen bir nokta olan L2 yörüngesinde dönecek.Söz konusu nokta Dünya’dan 1.5 milyon kilometre uzaklıkta.

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2022

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james webb uzay teleskobu, görüntü, nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)