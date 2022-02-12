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Kamyonet kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
Kamyonet kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T05:35+0300
2022-02-12T05:35+0300
türkiye
balıkesir
edremit
kırmızı ışık
trafik kazası
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde İzmir Çanakkale Karayolu’nun Zeytinli Sanayi Kavşağı ışıklarında Y.U.’nun kullandığı 10 ABZ 550 plakalı kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen M.H.Ş. idaresindeki 10 LY 8222 plakalı otomobile ve B.G. idaresindeki 10 LT 775 plakalı kamyonete arkadan çarptı.Çarpmanın etkisiyle 10 ABZ 550 plakalı kamyonetin kabini adeta ezildi. Yaralılar yola fırladı.Araç içinde sıkışan yaralıyı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği kurtarma ekipleri kurtarırken yaralılar ambulanslar ile çevredeki hastanelere sevk edildi.Zincirleme kazada 7 kişi yaralanırken, yaralılardan Fatma Sabancı yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.Kaza nedeniyle Çanakkale İzmir karayolunda bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı araçların olay yerinden kaldırılmasının ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.
https://tr.sputniknews.com/20220211/yilin-ilk-ayinin-trafik-bilancosu-38-bin-kaza-148-can-kaybi-1053733884.html
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balıkesir, edremit, kırmızı ışık, trafik kazası

Kamyonet kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

05:35 12.02.2022
© İHABalıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
© İHA
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde İzmir Çanakkale Karayolu’nun Zeytinli Sanayi Kavşağı ışıklarında Y.U.’nun kullandığı 10 ABZ 550 plakalı kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen M.H.Ş. idaresindeki 10 LY 8222 plakalı otomobile ve B.G. idaresindeki 10 LT 775 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 10 ABZ 550 plakalı kamyonetin kabini adeta ezildi. Yaralılar yola fırladı.
Araç içinde sıkışan yaralıyı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği kurtarma ekipleri kurtarırken yaralılar ambulanslar ile çevredeki hastanelere sevk edildi.
Zincirleme kazada 7 kişi yaralanırken, yaralılardan Fatma Sabancı yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.
Kaza nedeniyle Çanakkale İzmir karayolunda bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı araçların olay yerinden kaldırılmasının ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.
Yılın ilk ayının trafik bilançosu: 38 bin kaza, 148 can kaybı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
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Yılın ilk ayının trafik bilançosu: 38 bin kaza, 148 can kaybı
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