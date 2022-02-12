https://tr.sputniknews.com/20220212/kilicdaroglu-cagri-yapmisti-6-muhalefet-partisi-bugun-toplaniyor-1053770209.html

Kılıçdaroğlu çağrı yapmıştı: 6 muhalefet partisi bugün toplanıyor

Kılıçdaroğlu çağrı yapmıştı: 6 muhalefet partisi bugün toplanıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine 6 siyasi partinin liderleri bugün bir araya gelecek. 12.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-12T09:12+0300

2022-02-12T09:12+0300

2022-02-12T09:12+0300

politika

cumhuriyet halk partisi (chp)

iyi parti

saadet partisi

deva partisi

gelecek partisi

demokrat parti (dp)

toplantı

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CHP, İYİ Parti, Saadet, Gelecek, Deva ve Demokrat Parti liderlerinin Ankara Ahlatlıbel'deki Çankaya Belediyesi Tesisleri'ndeki toplantısında, parlamenter sistem ile ilgili çalışma değerlendirilecek.Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan, 2023 seçimleri ve ‘Yol haritası' konusunda değerlendirmelerde bulunacak. Gündemde, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusu ise bulunmuyor.Bu buluşma ayrıca, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, Millet İttifakı'nın adının değiştirilmesi, muhafazakar partilerin ittifak içinde kalacak şekilde ayrıca yeni bir ittifak kurması önerisinin de hayata geçemeyeceğinin göstergesi olacak.Toplantı öncesi Babacan ve Akşener'in özellikle ekonomi konusunda yapılması gerekenleri açıklaması toplantıda ele alınacak yol haritasının detaylarını da ortaya koydu.

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cumhuriyet halk partisi (chp), iyi parti, saadet partisi, deva partisi, gelecek partisi, demokrat parti (dp), toplantı