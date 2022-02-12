https://tr.sputniknews.com/20220212/kilicdaroglu-cagri-yapmisti-6-muhalefet-partisi-bugun-toplaniyor-1053770209.html
Kılıçdaroğlu çağrı yapmıştı: 6 muhalefet partisi bugün toplanıyor
Kılıçdaroğlu çağrı yapmıştı: 6 muhalefet partisi bugün toplanıyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine 6 siyasi partinin liderleri bugün bir araya gelecek. 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T09:12+0300
2022-02-12T09:12+0300
2022-02-12T09:12+0300
politika
cumhuriyet halk partisi (chp)
iyi parti
saadet partisi
deva partisi
gelecek partisi
demokrat parti (dp)
toplantı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053079588_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_92b15c15a0abe85c31e1e39871936a77.jpg
CHP, İYİ Parti, Saadet, Gelecek, Deva ve Demokrat Parti liderlerinin Ankara Ahlatlıbel'deki Çankaya Belediyesi Tesisleri'ndeki toplantısında, parlamenter sistem ile ilgili çalışma değerlendirilecek.Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan, 2023 seçimleri ve ‘Yol haritası' konusunda değerlendirmelerde bulunacak. Gündemde, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusu ise bulunmuyor.Bu buluşma ayrıca, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, Millet İttifakı'nın adının değiştirilmesi, muhafazakar partilerin ittifak içinde kalacak şekilde ayrıca yeni bir ittifak kurması önerisinin de hayata geçemeyeceğinin göstergesi olacak.Toplantı öncesi Babacan ve Akşener'in özellikle ekonomi konusunda yapılması gerekenleri açıklaması toplantıda ele alınacak yol haritasının detaylarını da ortaya koydu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053079588_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_5aa0c7dd20e0ff07553ba76a7a403a29.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
cumhuriyet halk partisi (chp), iyi parti, saadet partisi, deva partisi, gelecek partisi, demokrat parti (dp), toplantı
Kılıçdaroğlu çağrı yapmıştı: 6 muhalefet partisi bugün toplanıyor
Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine 6 siyasi partinin liderleri bugün bir araya gelecek.
CHP, İYİ Parti, Saadet, Gelecek, Deva ve Demokrat Parti liderlerinin Ankara Ahlatlıbel'deki Çankaya Belediyesi Tesisleri'ndeki toplantısında, parlamenter sistem ile ilgili çalışma değerlendirilecek.
Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan, 2023 seçimleri ve ‘Yol haritası' konusunda değerlendirmelerde bulunacak. Gündemde, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusu ise bulunmuyor.
Bu buluşma ayrıca, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, Millet İttifakı'nın adının değiştirilmesi, muhafazakar partilerin ittifak içinde kalacak şekilde ayrıca yeni bir ittifak kurması önerisinin de hayata geçemeyeceğinin göstergesi olacak.
Toplantı öncesi Babacan ve Akşener'in özellikle ekonomi konusunda yapılması gerekenleri açıklaması toplantıda ele alınacak yol haritasının detaylarını da ortaya koydu.