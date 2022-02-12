Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220212/kuzey-kibrista-falyali-cinayetiyle-ilgili-2-gozalti-daha-1053779832.html
Kuzey Kıbrıs'ta Falyalı cinayetiyle ilgili 2 gözaltı daha
Kuzey Kıbrıs'ta Falyalı cinayetiyle ilgili 2 gözaltı daha
Kuzey Kıbrıs'ta Halil Falyalı’nın öldürüldüğü silahlı saldırıyla bağlantılı oldukları açıklanan 2 kişi daha gözaltına alındı. 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T20:57+0300
2022-02-12T20:57+0300
2022-02-12T20:57+0300
dünya
kuzey kıbrıs
halil falyalı
cinayet
gözaltı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/12/1044060611_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_b00d545066dabe4ad5dffe69a29d3a72.jpg
Kuzey Kıbrıs'ta Halil Falyalı’nın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınanların sayısı yükselmeye devam ediyor.Geçen perşembe günü 2 kişinin gözaltına alınmasının ardından bugün Girne Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) tarafından düzenlenen operasyonla 2 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.Falyalı cinayeti ile ilgili Kuzey Kıbrıs'ta 4, İstanbul'da ise 3 olmak üzere toplam gözaltı satısı ise 7’ye yükseldi.Girne CÖŞ tarafından ada genelinde geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği bildirilirken polis, 2 zanlının saklandıkları eve yapılan baskın sonucu yakalandığını açıkladı.
https://tr.sputniknews.com/20220211/halil-falyali-cinayeti-girneden-bir-ekip-ankaraya-geliyor-1053751788.html
kuzey kıbrıs
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/12/1044060611_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_e7774ef3b7f1628a1044b79cb5f3b8f0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kuzey kıbrıs, halil falyalı, cinayet, gözaltı
Kuzey Kıbrıs'ta Falyalı cinayetiyle ilgili 2 gözaltı daha Abone ol
Kuzey Kıbrıs'ta Halil Falyalı’nın öldürüldüğü silahlı saldırıyla bağlantılı oldukları açıklanan 2 kişi daha gözaltına alındı.
Kuzey Kıbrıs'ta
Halil Falyalı’nın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınanların sayısı yükselmeye devam ediyor.
Geçen perşembe günü 2 kişinin gözaltına alınmasının ardından bugün Girne Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) tarafından düzenlenen operasyonla
2 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.
Falyalı cinayeti ile ilgili Kuzey Kıbrıs'ta 4, İstanbul'da ise 3 olmak üzere toplam gözaltı satısı ise 7’ye yükseldi.
Girne CÖŞ tarafından ada genelinde geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği bildirilirken polis, 2 zanlının saklandıkları eve yapılan baskın sonucu yakalandığını açıkladı.