https://tr.sputniknews.com/20220212/kuzey-kibrista-falyali-cinayetiyle-ilgili-2-gozalti-daha-1053779832.html

Kuzey Kıbrıs'ta Falyalı cinayetiyle ilgili 2 gözaltı daha

Kuzey Kıbrıs'ta Falyalı cinayetiyle ilgili 2 gözaltı daha

Kuzey Kıbrıs'ta Halil Falyalı’nın öldürüldüğü silahlı saldırıyla bağlantılı oldukları açıklanan 2 kişi daha gözaltına alındı. 12.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-12T20:57+0300

2022-02-12T20:57+0300

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dünya

kuzey kıbrıs

halil falyalı

cinayet

gözaltı

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Kuzey Kıbrıs'ta Halil Falyalı’nın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınanların sayısı yükselmeye devam ediyor.Geçen perşembe günü 2 kişinin gözaltına alınmasının ardından bugün Girne Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) tarafından düzenlenen operasyonla 2 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.Falyalı cinayeti ile ilgili Kuzey Kıbrıs'ta 4, İstanbul'da ise 3 olmak üzere toplam gözaltı satısı ise 7’ye yükseldi.Girne CÖŞ tarafından ada genelinde geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği bildirilirken polis, 2 zanlının saklandıkları eve yapılan baskın sonucu yakalandığını açıkladı.

https://tr.sputniknews.com/20220211/halil-falyali-cinayeti-girneden-bir-ekip-ankaraya-geliyor-1053751788.html

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kuzey kıbrıs, halil falyalı, cinayet, gözaltı