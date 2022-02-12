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Macaristan Başbakanı Orban: Rusya’ya yaptırımlar stratejik hata
Macaristan Başbakanı Orban: Rusya’ya yaptırımlar stratejik hata
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya’yla işbirliğine son veren Avrupa Birliği’nin (AB) stratejik bir hata yaptığını ve ekonomik fırsatları Çin’e... 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T20:20+0300
2022-02-12T20:23+0300
dünya
avrupa birliği
rusya
macaristan
yaptırım
viktor orban
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, yıllık konuşmasında, "Brüksel’in stratejisini hatalı, Rusya’ya yaptırımları da çıkmaz yol olarak görüyoruz. Rusya ile işbirliğine son veren Avrupa ülkeleri, ekonomik fırsatlarını tamamen Çin’e bırakıyor. Bu bir stratejik hata" ifadelerini kullandı.AB dış politikasının yönünü değiştiremedikleri için Macar modelini geliştirip kullandıklarını dile getiren Orban, "AB ve NATO üyesiyiz, ama bununla yanında Rusya’yla da işbirliği yapıyoruz. Macaristan’ın örneği, bunun mümkün olduğunu kanıtlıyor" dedi.Daha önce Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Siyarto, ülkesinin Avrupa’daki birlik ve beraberliği bozmamak için Rusya’ya yaptırım kararına veto uygulamadığını, ama yaptırımların başarısızlıkla sonuçlandığını söylemişti.Daha önce AB, Ukrayna etrafındaki gerilimin tırmanması durumunda Rusya’ya yeni ağır yaptırımların getirilebileceğini açıklamıştı.
avrupa birliği
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avrupa birliği, rusya, macaristan, yaptırım, viktor orban

Macaristan Başbakanı Orban: Rusya’ya yaptırımlar stratejik hata

20:20 12.02.2022 (güncellendi: 20:23 12.02.2022)
© REUTERS / Bernadett SzaboMacaristan Başbakanı Viktor Orban
Macaristan Başbakanı Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
© REUTERS / Bernadett Szabo
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya’yla işbirliğine son veren Avrupa Birliği’nin (AB) stratejik bir hata yaptığını ve ekonomik fırsatları Çin’e bıraktığını söyledi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, yıllık konuşmasında, "Brüksel’in stratejisini hatalı, Rusya’ya yaptırımları da çıkmaz yol olarak görüyoruz. Rusya ile işbirliğine son veren Avrupa ülkeleri, ekonomik fırsatlarını tamamen Çin’e bırakıyor. Bu bir stratejik hata" ifadelerini kullandı.
AB dış politikasının yönünü değiştiremedikleri için Macar modelini geliştirip kullandıklarını dile getiren Orban, "AB ve NATO üyesiyiz, ama bununla yanında Rusya’yla da işbirliği yapıyoruz. Macaristan’ın örneği, bunun mümkün olduğunu kanıtlıyor" dedi.
Daha önce Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Siyarto, ülkesinin Avrupa’daki birlik ve beraberliği bozmamak için Rusya’ya yaptırım kararına veto uygulamadığını, ama yaptırımların başarısızlıkla sonuçlandığını söylemişti.
Daha önce AB, Ukrayna etrafındaki gerilimin tırmanması durumunda Rusya’ya yeni ağır yaptırımların getirilebileceğini açıklamıştı.
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