https://tr.sputniknews.com/20220212/maracistan-basbakani-orban-rusyaya-yaptirimlar-stratejik-hata-1053779257.html

Macaristan Başbakanı Orban: Rusya’ya yaptırımlar stratejik hata

Macaristan Başbakanı Orban: Rusya’ya yaptırımlar stratejik hata

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya’yla işbirliğine son veren Avrupa Birliği’nin (AB) stratejik bir hata yaptığını ve ekonomik fırsatları Çin’e... 12.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-12T20:20+0300

2022-02-12T20:20+0300

2022-02-12T20:23+0300

dünya

avrupa birliği

rusya

macaristan

yaptırım

viktor orban

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0c/1053779230_0:68:1201:743_1920x0_80_0_0_690064aa2857b289c9845e9402de5f85.jpg

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, yıllık konuşmasında, "Brüksel’in stratejisini hatalı, Rusya’ya yaptırımları da çıkmaz yol olarak görüyoruz. Rusya ile işbirliğine son veren Avrupa ülkeleri, ekonomik fırsatlarını tamamen Çin’e bırakıyor. Bu bir stratejik hata" ifadelerini kullandı.AB dış politikasının yönünü değiştiremedikleri için Macar modelini geliştirip kullandıklarını dile getiren Orban, "AB ve NATO üyesiyiz, ama bununla yanında Rusya’yla da işbirliği yapıyoruz. Macaristan’ın örneği, bunun mümkün olduğunu kanıtlıyor" dedi.Daha önce Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Siyarto, ülkesinin Avrupa’daki birlik ve beraberliği bozmamak için Rusya’ya yaptırım kararına veto uygulamadığını, ama yaptırımların başarısızlıkla sonuçlandığını söylemişti.Daha önce AB, Ukrayna etrafındaki gerilimin tırmanması durumunda Rusya’ya yeni ağır yaptırımların getirilebileceğini açıklamıştı.

avrupa birliği

rusya

macaristan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avrupa birliği, rusya, macaristan, yaptırım, viktor orban