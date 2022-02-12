https://tr.sputniknews.com/20220212/new-york-borsasi-ukrayna-aciklamalari-sonrasi-dususle-kapandi-1053767262.html

New York borsası, Ukrayna açıklamaları sonrası düşüşle kapandı

New York borsası, Ukrayna açıklamaları sonrası düşüşle kapandı

New York borsası, Ukrayna krizine yönelik tonu yüksek açıklamaların ardından haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı. 12.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-12T01:24+0300

2022-02-12T01:24+0300

2022-02-12T01:24+0300

ukrayna krizi

new york menkul kıymetler borsası (nyse)

ukrayna

düşüş

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Kapanışta Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1.43 azalışla 34.738.06 puana geriledi.S&P 500 endeksi yüzde 1,96 azalarak 4.416 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2.78 kayıpla 13.791.15 puana düştü.Avrupa ve ABD'den Ukrayna krizine ilişkin art arda gelen açıklamalar, piyasalarda hareketliliğe neden oldu.Söz konusu gelişmelerle petrol fiyatlarındaki yükseliş de yüzde 4'ü aştı.Brent petrolün varili, Türkiye saatiyle 00.10 itibarıyla yüzde 4.11 artışla 95.13 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 4.5 yükselişle 93.95 dolardan alıcı buldu. Petrol fiyatları 2014'ün sonundan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.ABD'de enflasyonun beklentileri aşması sonrası yüzde 2.05 ile Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 1.92 seviyelerine geriledi.Artan enflasyon endişelerinin ardından artış gösteren ve yatırımcılar tarafından "güvenli liman" olarak değerlendirilen altının ons fiyatı da yüzde 1.47 artarak 1.864 dolar seviyesine yükseldi.Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, enflasyon endişelerinin etkisiyle şubatta aylık 5.5 puan azalışla 61.7'ye inerek ekim 2011'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

https://tr.sputniknews.com/20220211/beyaz-saray-ukraynadaki-amerikalilari-24-ila-48-saat-icinde-ulkeyi-terk-etmeye-cagiriyoruz-1053763252.html

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new york menkul kıymetler borsası (nyse), ukrayna, düşüş