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Norveç’te tüm koronavirüs kısıtlamaları kaldırıldı
Norveç’te tüm koronavirüs kısıtlamaları kaldırıldı
Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, Kovid-19’un artık büyük bir tehdit oluşturmadığını ve kalan tüm virüs önlemlerinin kaldırıldığını duyurdu. 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T23:04+0300
2022-02-12T23:04+0300
koronavirüs
norveç
koronavirüs
kovid-19
kısıtlama
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Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, ülkedeki Kovid-19 kısıtlamalarının tamamının kaldırıldığını söyledi.BNO News’in haberine göre, basın toplantısı düzenleyen Stoere, maske ve sosyal mesafe kuralının kaldırılmasına ilişkin "Aramızdaki mesafe artık gerekli değil" değerlendirmesinde bulundu.Stoere, ülkedeki tüm kısıtlamaların kaldırıldığını ancak bunun salgının tamamen bittiği anlamına gelmediğini, semptom gösteren kişilerin test yaptırmaları gerektiğini belirtti.Yeni virüs dalgalarının da yaşanabileceği ve virüsün tekrar mutasyona uğrayabileceği uyarısında bulunan Stoere, "Ama bugün birbirimize yaklaşmaktan korkmadan dışarı çıkabilir ve birlikte olabiliriz. Bu güzel bir duygu ve hafta sonu için güzel bir başlangıç" ifadelerini kullandı.Norveç’te çoğu virüs önlemi bu ayın başında kaldırılmıştı.Bugüne kadar 1 milyon 9 bin 926 vakanın görüldüğü ülkede, 1513 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
https://tr.sputniknews.com/20220201/danimarka-omicrona-ragmen-tum-pandemi-kisitlamalarini-kaldirdi-1053338264.html
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norveç, koronavirüs, kovid-19, kısıtlama

Norveç’te tüm koronavirüs kısıtlamaları kaldırıldı

23:04 12.02.2022
© AP Photo / Francisco SecoNorveç- Koronavirüs
Norveç- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
© AP Photo / Francisco Seco
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Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, Kovid-19’un artık büyük bir tehdit oluşturmadığını ve kalan tüm virüs önlemlerinin kaldırıldığını duyurdu.
Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, ülkedeki Kovid-19 kısıtlamalarının tamamının kaldırıldığını söyledi.
BNO News’in haberine göre, basın toplantısı düzenleyen Stoere, maske ve sosyal mesafe kuralının kaldırılmasına ilişkin "Aramızdaki mesafe artık gerekli değil" değerlendirmesinde bulundu.
Stoere, ülkedeki tüm kısıtlamaların kaldırıldığını ancak bunun salgının tamamen bittiği anlamına gelmediğini, semptom gösteren kişilerin test yaptırmaları gerektiğini belirtti.
Yeni virüs dalgalarının da yaşanabileceği ve virüsün tekrar mutasyona uğrayabileceği uyarısında bulunan Stoere, "Ama bugün birbirimize yaklaşmaktan korkmadan dışarı çıkabilir ve birlikte olabiliriz. Bu güzel bir duygu ve hafta sonu için güzel bir başlangıç" ifadelerini kullandı.
Norveç’te çoğu virüs önlemi bu ayın başında kaldırılmıştı.
Bugüne kadar 1 milyon 9 bin 926 vakanın görüldüğü ülkede, 1513 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Danimarka - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
KORONAVİRÜS
Danimarka, Omicron'a rağmen tüm pandemi kısıtlamalarını kaldırdı
1 Şubat, 11:33
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