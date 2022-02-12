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Öcalan'ın yakalanışının yıl dönümü için eylem hazırlığı yapan PKK'lılara operasyon
Öcalan'ın yakalanışının yıl dönümü için eylem hazırlığı yapan PKK'lılara operasyon
Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanışının yıl dönümü için eylem hazırlığında olan 52 şüpheli hakkında gözaltı... 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T09:42+0300
2022-02-12T09:42+0300
türkiye
pkk
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ypg/pkk
mersin
operasyon
gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK/YPG/PYD örgütlerüne yönelik çalışma başlattı.Çalışma kapsamında, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanıp Türkiye'ye getiriliş tarihi olan 15 Şubat'ın yıl dönümünde eylem hazırlığı yapan, örgütün kadın yapılanması TJA ve gençlik yapılanması DGH'de faaliyet gösterdikleri belirlenen 52 kişi tespit edildi.Ekipler, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilen 52 şüphelinin adreslerine özel harekat polislerinin desteğiyle baskın düzenledi.'Pençe-3' adı verilen operasyonda baskın yapılan evlerin kapılarını koçbaşıyla kıran ekipler, sokak girişlerinde de önlem aldı, şüphelilerin evlerinde arama yaptı.Operasyon kapsamında bazı şüpheliler gözaltına alındı.
türkiye
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pkk, pkk/kck, ypg/pkk, mersin, operasyon, gözaltı

Öcalan'ın yakalanışının yıl dönümü için eylem hazırlığı yapan PKK'lılara operasyon

09:42 12.02.2022
© AAÖcalan'ın yakalanışının yıl dönümü için eylem hazırlığı yapan PKK'lılara operasyon
Öcalan'ın yakalanışının yıl dönümü için eylem hazırlığı yapan PKK'lılara operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
© AA
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Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanışının yıl dönümü için eylem hazırlığında olan 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK/YPG/PYD örgütlerüne yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanıp Türkiye'ye getiriliş tarihi olan 15 Şubat'ın yıl dönümünde eylem hazırlığı yapan, örgütün kadın yapılanması TJA ve gençlik yapılanması DGH'de faaliyet gösterdikleri belirlenen 52 kişi tespit edildi.
Ekipler, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilen 52 şüphelinin adreslerine özel harekat polislerinin desteğiyle baskın düzenledi.
'Pençe-3' adı verilen operasyonda baskın yapılan evlerin kapılarını koçbaşıyla kıran ekipler, sokak girişlerinde de önlem aldı, şüphelilerin evlerinde arama yaptı.
Operasyon kapsamında bazı şüpheliler gözaltına alındı.
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