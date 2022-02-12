https://tr.sputniknews.com/20220212/ocalanin-yakalanisinin-yil-donumu-icin-eylem-hazirligi-yapan-pkklilara-operasyon-1053770638.html

Öcalan'ın yakalanışının yıl dönümü için eylem hazırlığı yapan PKK'lılara operasyon

Öcalan'ın yakalanışının yıl dönümü için eylem hazırlığı yapan PKK'lılara operasyon

Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanışının yıl dönümü için eylem hazırlığında olan 52 şüpheli hakkında gözaltı... 12.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-12T09:42+0300

2022-02-12T09:42+0300

2022-02-12T09:42+0300

türkiye

pkk

pkk/kck

ypg/pkk

mersin

operasyon

gözaltı

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İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK/YPG/PYD örgütlerüne yönelik çalışma başlattı.Çalışma kapsamında, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanıp Türkiye'ye getiriliş tarihi olan 15 Şubat'ın yıl dönümünde eylem hazırlığı yapan, örgütün kadın yapılanması TJA ve gençlik yapılanması DGH'de faaliyet gösterdikleri belirlenen 52 kişi tespit edildi.Ekipler, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilen 52 şüphelinin adreslerine özel harekat polislerinin desteğiyle baskın düzenledi.'Pençe-3' adı verilen operasyonda baskın yapılan evlerin kapılarını koçbaşıyla kıran ekipler, sokak girişlerinde de önlem aldı, şüphelilerin evlerinde arama yaptı.Operasyon kapsamında bazı şüpheliler gözaltına alındı.

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pkk, pkk/kck, ypg/pkk, mersin, operasyon, gözaltı