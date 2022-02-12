Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220212/osmaniye-belediyesi-binasina-silahli-saldiri-1053781405.html
Osmaniye Belediyesi binasına silahlı saldırı
Osmaniye Belediyesi binasına silahlı saldırı
Osmaniye Belediyesi binasına yönelik silahlı saldırıda bulunuldu. 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T22:46+0300
2022-02-12T22:46+0300
türkiye
osmaniye
belediye
silahlı saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0c/1053781380_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_db5d6fc3f5efa4e6f67fd6f7c98259d5.jpg
Osmaniye Belediyesi binasına yönelik silahlı saldırıda bulunuldu.Rahime Hatun Mahallesi Musa Şahin Bulvarı'ndaki belediye binasına, bir otomobilden kimliği belirsiz kişilerce tabancayla ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.Polis, yaptığı araştırmada mermilerden ikisinin Belediye Başkanı Kadir Kara'nın makam odasının pencere camına isabet ettiğini belirledi.Kara'nın odasında olmadığı sırada saldırıyı gerçekleştirip otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
türkiye
osmaniye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0c/1053781380_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_e8a339c141d966e7916a454d02557985.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
osmaniye, belediye, silahlı saldırı

Osmaniye Belediyesi binasına silahlı saldırı

22:46 12.02.2022
© AA / Ümit KahrımanOsmaniye Belediyesi binasına yönelik silahlı saldırıda bulunuldu.
Osmaniye Belediyesi binasına yönelik silahlı saldırıda bulunuldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
© AA / Ümit Kahrıman
Abone ol
Osmaniye Belediyesi binasına yönelik silahlı saldırıda bulunuldu.
Osmaniye Belediyesi binasına yönelik silahlı saldırıda bulunuldu.
Rahime Hatun Mahallesi Musa Şahin Bulvarı'ndaki belediye binasına, bir otomobilden kimliği belirsiz kişilerce tabancayla ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Polis, yaptığı araştırmada mermilerden ikisinin Belediye Başkanı Kadir Kara'nın makam odasının pencere camına isabet ettiğini belirledi.
Kara'nın odasında olmadığı sırada saldırıyı gerçekleştirip otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала