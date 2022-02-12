https://tr.sputniknews.com/20220212/parlamenter-sistem-toplantisi-basaldi-1053778582.html
Parlamenter sistem toplantısı başladı
Parlamenter sistem toplantısı başladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti ile 6 parti lideri akşam yemeğinde bir araya geldi. Liderlerin gündemi güçlendirilmiş parlamenter sisteme... 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T19:39+0300
2022-02-12T19:39+0300
2022-02-12T19:56+0300
kemal kılıçdaroğlu
görüş
iyi parti
meral akşener
ahmet davutoğlu
toplantı
chp
güçlendirilmiş parlamenter sistem
ali babacan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0c/1053778619_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_99c885bc1a21597782c44d9f009533b1.jpg
CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi Genel Başkanları, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem görüşmeleri için ilk defa bir araya geldi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti ile akşam yemeğinde bir araya gelen liderlerin gündeminde sistem değişikliğinin yol haritası var.Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel tesislerinde gerçekleşen görüşmeye ev sahibi olarak ilk Kılıçdaroğlu geldi.Kılıçdaroğlu'nun ardından gelen ilk lider Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu oldu.Toplantıya sırasıyla DP Lideri Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve son olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu geldi.
https://tr.sputniknews.com/20220212/kilicdaroglu-cagri-yapmisti-6-muhalefet-partisi-bugun-toplaniyor-1053770209.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0c/1053778619_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_b23bb79a82c0436d9a5c4cee8df346c5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
kemal kılıçdaroğlu, iyi parti, meral akşener, ahmet davutoğlu, toplantı, chp, güçlendirilmiş parlamenter sistem, ali babacan
Parlamenter sistem toplantısı başladı
19:39 12.02.2022 (güncellendi: 19:56 12.02.2022) Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti ile 6 parti lideri akşam yemeğinde bir araya geldi. Liderlerin gündemi güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşün yol haritası.
CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi Genel Başkanları, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem görüşmeleri için ilk defa bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti ile akşam yemeğinde bir araya gelen liderlerin gündeminde sistem değişikliğinin yol haritası var.
Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel tesislerinde gerçekleşen görüşmeye ev sahibi olarak ilk Kılıçdaroğlu geldi.
Kılıçdaroğlu'nun ardından gelen ilk lider Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu oldu.
Toplantıya sırasıyla DP Lideri Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve son olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu geldi.