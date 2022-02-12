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Parlamenter sistem toplantısı başladı
Parlamenter sistem toplantısı başladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti ile 6 parti lideri akşam yemeğinde bir araya geldi. Liderlerin gündemi güçlendirilmiş parlamenter sisteme... 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T19:39+0300
2022-02-12T19:56+0300
kemal kılıçdaroğlu
görüş
iyi parti
meral akşener
ahmet davutoğlu
toplantı
chp
güçlendirilmiş parlamenter sistem
ali babacan
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CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi Genel Başkanları, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem görüşmeleri için ilk defa bir araya geldi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti ile akşam yemeğinde bir araya gelen liderlerin gündeminde sistem değişikliğinin yol haritası var.Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel tesislerinde gerçekleşen görüşmeye ev sahibi olarak ilk Kılıçdaroğlu geldi.Kılıçdaroğlu'nun ardından gelen ilk lider Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu oldu.Toplantıya sırasıyla DP Lideri Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve son olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu geldi.
https://tr.sputniknews.com/20220212/kilicdaroglu-cagri-yapmisti-6-muhalefet-partisi-bugun-toplaniyor-1053770209.html
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kemal kılıçdaroğlu, iyi parti, meral akşener, ahmet davutoğlu, toplantı, chp, güçlendirilmiş parlamenter sistem, ali babacan

Parlamenter sistem toplantısı başladı

19:39 12.02.2022 (güncellendi: 19:56 12.02.2022)
© SputnikCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti ile 6 parti lideri akşam yemeğinde bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti ile 6 parti lideri akşam yemeğinde bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
© Sputnik
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti ile 6 parti lideri akşam yemeğinde bir araya geldi. Liderlerin gündemi güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşün yol haritası.
CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi Genel Başkanları, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem görüşmeleri için ilk defa bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti ile akşam yemeğinde bir araya gelen liderlerin gündeminde sistem değişikliğinin yol haritası var.
Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel tesislerinde gerçekleşen görüşmeye ev sahibi olarak ilk Kılıçdaroğlu geldi.
Kılıçdaroğlu'nun ardından gelen ilk lider Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu oldu.
Toplantıya sırasıyla DP Lideri Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve son olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
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