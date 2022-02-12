https://tr.sputniknews.com/20220212/parlamenter-sistem-toplantisi-basaldi-1053778582.html

Parlamenter sistem toplantısı başladı

Parlamenter sistem toplantısı başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti ile 6 parti lideri akşam yemeğinde bir araya geldi. Liderlerin gündemi güçlendirilmiş parlamenter sisteme... 12.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-12T19:39+0300

2022-02-12T19:39+0300

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kemal kılıçdaroğlu

görüş

iyi parti

meral akşener

ahmet davutoğlu

toplantı

chp

güçlendirilmiş parlamenter sistem

ali babacan

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CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi Genel Başkanları, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem görüşmeleri için ilk defa bir araya geldi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti ile akşam yemeğinde bir araya gelen liderlerin gündeminde sistem değişikliğinin yol haritası var.Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel tesislerinde gerçekleşen görüşmeye ev sahibi olarak ilk Kılıçdaroğlu geldi.Kılıçdaroğlu'nun ardından gelen ilk lider Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu oldu.Toplantıya sırasıyla DP Lideri Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve son olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu geldi.

https://tr.sputniknews.com/20220212/kilicdaroglu-cagri-yapmisti-6-muhalefet-partisi-bugun-toplaniyor-1053770209.html

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kemal kılıçdaroğlu, iyi parti, meral akşener, ahmet davutoğlu, toplantı, chp, güçlendirilmiş parlamenter sistem, ali babacan