https://tr.sputniknews.com/20220212/peskov-putinin-2007-munih-konferansindaki-konusmasi-devrim-niteligindeydi-1053778232.html

Peskov: Putin’in 2007 Münih Konferansı’ndaki konuşması devrim niteliğindeydi

Peskov: Putin’in 2007 Münih Konferansı’ndaki konuşması devrim niteliğindeydi

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in 2007 Münih Güvenlik Konferansı’ndaki konuşmasının devrim niteliğinde olduğunu söyledi. 12.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-12T19:17+0300

2022-02-12T19:17+0300

2022-02-12T19:17+0300

ukrayna krizi

kremlin

dmitriy peskov

vladimir putin

münih güvenlik konferansı

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2007 Münih Güvenlik Konferansı’ndaki konuşmasını anımsattı.Sputnik'e konuşan Peskov, "Gerçekten de Putin’in 2007’de yaptığı konuşma, acil sorunların açık bir şekilde dile getirilmesi ve Rusya’nın modern güvenlik mimarisinin sorunlarına ilişkin görüşünün çok tutarlı, mantıklı ve yoğun bir sunumu açısından oldukça devrim niteliğindeydi" ifadelerini kullandı.2007’de, dünyanın 2022’de 'Soğuk Savaş' dönemine has söyleme döneceğini, gerilimlerden ve saldırganlıklardan bahsedeceğini hayal etmenin mümkün olmadığını kaydeden sözcü, "Muhtemelen şu anda yaşananlar bir kez daha Devlet Başkanı Putin’in haklı olduğunun altını çiziyor. Putin, silahsızlanma sorununu dile getirmişti ve gerçekten kısa ve orta menzilli füze sorunu, şu anda yaşadığımız bir şey" dedi.Peskov, Putin’in Mühin konuşmasının, o anki durumun hangi sonuçlara yol açacağı yönündeki geniş vizyon olduğu ortaya çıktığını da sözlerine ekledi.Daha önce Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus liderinin 2007 Münih Konferansı’nda, NATO’nun Rusya sınırlarına yaklaşması konusunu dile getirdiğini, fakat yanıtın bugüne kadar alınmadığını söylemişti.

https://tr.sputniknews.com/20220212/ukrayna-savunma-bakani-rusyaya-saldirma-niyetimiz-yok-diplomasiyi-kullanacagiz-1053777576.html

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kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, münih güvenlik konferansı