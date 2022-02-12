https://tr.sputniknews.com/20220212/polonyadan-vatandaslarina-ukraynaya-seyahat-etmeyin-tavsiyesi-1053778995.html

Polonya’dan vatandaşlarına 'Ukrayna'ya seyahat etmeyin' tavsiyesi

Polonya’dan vatandaşlarına 'Ukrayna'ya seyahat etmeyin' tavsiyesi

Polonya, vatandaşlarına kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle Ukrayna'ya 'seyahat etmeyin' tavsiyesinde bulundu. 12.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-12T20:09+0300

2022-02-12T20:09+0300

2022-02-12T20:09+0300

ukrayna krizi

polonya

ukrayna

seyahat uyarısı

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Polonya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesindeki seyahat uyarılarında, "Ukrayna'ya acil olmadıkça seyahat edilmesi önerilmiyor" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, seyahat açısından riskli bölgelerin; Kırım, Donetsk, Lugansk, Ukrayna makamlarının kontrolü dışında kalan kısımlar ve askeri sınır çizgisine bitişik alanlar olduğu kaydedildi.Bakanlık, halihazırda Ukrayna'da bulunan veya seyahat etmek durumunda olan vatandaşları için de acil durumlarda iletişime geçilebilmesi için hükümetin Odysseus güvenlik sistemine kayıt olmaları önerisinde bulundu.Açıklamada ayrıca Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk bölgelerinde tansiyonun düşmediği, sivil nüfusa yönelik ciddi bir tehdidin var olduğu ifade edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220212/ukrayna-savunma-bakani-rusyaya-saldirma-niyetimiz-yok-diplomasiyi-kullanacagiz-1053777576.html

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polonya, ukrayna, seyahat uyarısı