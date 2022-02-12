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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220212/polonyadan-vatandaslarina-ukraynaya-seyahat-etmeyin-tavsiyesi-1053778995.html
Polonya’dan vatandaşlarına 'Ukrayna'ya seyahat etmeyin' tavsiyesi
Polonya’dan vatandaşlarına 'Ukrayna'ya seyahat etmeyin' tavsiyesi
Polonya, vatandaşlarına kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle Ukrayna'ya 'seyahat etmeyin' tavsiyesinde bulundu. 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T20:09+0300
2022-02-12T20:09+0300
ukrayna krizi
polonya
ukrayna
seyahat uyarısı
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Polonya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesindeki seyahat uyarılarında, "Ukrayna'ya acil olmadıkça seyahat edilmesi önerilmiyor" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, seyahat açısından riskli bölgelerin; Kırım, Donetsk, Lugansk, Ukrayna makamlarının kontrolü dışında kalan kısımlar ve askeri sınır çizgisine bitişik alanlar olduğu kaydedildi.Bakanlık, halihazırda Ukrayna'da bulunan veya seyahat etmek durumunda olan vatandaşları için de acil durumlarda iletişime geçilebilmesi için hükümetin Odysseus güvenlik sistemine kayıt olmaları önerisinde bulundu.Açıklamada ayrıca Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk bölgelerinde tansiyonun düşmediği, sivil nüfusa yönelik ciddi bir tehdidin var olduğu ifade edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220212/ukrayna-savunma-bakani-rusyaya-saldirma-niyetimiz-yok-diplomasiyi-kullanacagiz-1053777576.html
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polonya, ukrayna, seyahat uyarısı

Polonya’dan vatandaşlarına 'Ukrayna'ya seyahat etmeyin' tavsiyesi

20:09 12.02.2022
© AFP 2022 / Bartosz SiedlikPolonya bayrağı
Polonya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
© AFP 2022 / Bartosz Siedlik
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Polonya, vatandaşlarına kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle Ukrayna'ya 'seyahat etmeyin' tavsiyesinde bulundu.
Polonya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesindeki seyahat uyarılarında, "Ukrayna'ya acil olmadıkça seyahat edilmesi önerilmiyor" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, seyahat açısından riskli bölgelerin; Kırım, Donetsk, Lugansk, Ukrayna makamlarının kontrolü dışında kalan kısımlar ve askeri sınır çizgisine bitişik alanlar olduğu kaydedildi.
Bakanlık, halihazırda Ukrayna'da bulunan veya seyahat etmek durumunda olan vatandaşları için de acil durumlarda iletişime geçilebilmesi için hükümetin Odysseus güvenlik sistemine kayıt olmaları önerisinde bulundu.
Açıklamada ayrıca Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk bölgelerinde tansiyonun düşmediği, sivil nüfusa yönelik ciddi bir tehdidin var olduğu ifade edildi.
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
Ukrayna krizi
Ukrayna Savunma Bakanı: Rusya'ya saldırma niyetimiz yok, diplomasiyi kullanacağız
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