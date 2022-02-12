https://tr.sputniknews.com/20220212/putin-ile-biden-arasindaki-telefon-gorusmesi-sona-erdi-gorusme-yaklasik-1-saat-surdu-1053779372.html
Putin ile Biden arasındaki telefon görüşmesi sona erdi, görüşme yaklaşık 1 saat sürdü
Putin ile Biden arasındaki telefon görüşmesi sona erdi, görüşme yaklaşık 1 saat sürdü
ABD medyasına bilgi veren Beyaz Saray, Rusya lideri Putin ile mevkidaşı Biden arasındaki telefon görüşmesinin sona erdiğini ve görüşmenin yaklaşık 1 saat... 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T20:32+0300
2022-02-12T20:32+0300
2022-02-12T21:21+0300
telefon görüşmesi
ukrayna krizi
abd
rusya
joe biden
vladimir putin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki telefon görüşmesi sona erdi.CBS muhabiri Steven Portnoy, Beyaz Saray'ın görüşmenin yerel saatle 12.06'da sona erdiği ve yaklaşık 1 saat sürdüğü bilgisini aktardığını belirtti.Beyaz Saray'tan yapılan açıklamada, görüşmede Rusya-Ukrayna sınırında yükselen gerilimin ele alındığı kaydedildi.Açıklamada, "Biden, Putin ile Rusya'nın, Ukrayna sınırında artan 'askeri yığılmasını' görüştü" denildi.Açıklamada, "Başkan Biden, Devlet Başkanı Putin'e, ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla tam koordinasyon içinde diplomasiye hazır olduğunu, ancak diğer senaryolar için de eşit derecede hazır olduğunu açıkça belirtti" ifadeleri yer aldı.Biden'ın Ukrayna'daki Amerikan vatandaşlarının güvenliği konusunda Putin ile dolaysız konuştuğu belirtilen açıklamada, iki liderin ayrıca önümüzdeki günlerde irtibat halinde olma konusunda anlaştıkları bilgisi verildi.Açıklamada, ABD'nin gerilimin yükselmesi durumunda Ukrayna'ya yardımların artırılacağı ifade edildi.Daha önce Beyaz Saray, görüşmenin yerel saatle 11.04'te başladığını belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220212/beyaz-saray-biden-ile-putin-arasindaki-telefon-gorusmesi-basladi-1053778351.html
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telefon görüşmesi, abd, rusya, joe biden, vladimir putin
Putin ile Biden arasındaki telefon görüşmesi sona erdi, görüşme yaklaşık 1 saat sürdü
20:32 12.02.2022 (güncellendi: 21:21 12.02.2022) Abone ol
ABD medyasına bilgi veren Beyaz Saray, Rusya lideri Putin ile mevkidaşı Biden arasındaki telefon görüşmesinin sona erdiğini ve görüşmenin yaklaşık 1 saat sürdüğünü duyurdu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki telefon görüşmesi sona erdi.
CBS muhabiri Steven Portnoy, Beyaz Saray'ın görüşmenin yerel saatle 12.06'da sona erdiği ve yaklaşık 1 saat sürdüğü bilgisini aktardığını belirtti.
Beyaz Saray'tan yapılan açıklamada, görüşmede Rusya-Ukrayna sınırında yükselen gerilimin ele alındığı kaydedildi.
Açıklamada, "Biden, Putin ile Rusya'nın, Ukrayna sınırında artan 'askeri yığılmasını' görüştü" denildi.
Açıklamada, "Başkan Biden, Devlet Başkanı Putin'e, ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla tam koordinasyon içinde diplomasiye hazır olduğunu, ancak diğer senaryolar için de eşit derecede hazır olduğunu açıkça belirtti" ifadeleri yer aldı.
Biden'ın Ukrayna'daki Amerikan vatandaşlarının güvenliği konusunda Putin ile dolaysız konuştuğu belirtilen açıklamada, iki liderin ayrıca önümüzdeki günlerde irtibat halinde olma konusunda anlaştıkları bilgisi verildi.
Açıklamada, ABD'nin gerilimin yükselmesi durumunda Ukrayna'ya yardımların artırılacağı ifade edildi.
Daha önce Beyaz Saray, görüşmenin yerel saatle 11.04'te başladığını belirtmişti.