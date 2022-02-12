https://tr.sputniknews.com/20220212/putin-ile-biden-arasindaki-telefon-gorusmesi-sona-erdi-gorusme-yaklasik-1-saat-surdu-1053779372.html

Putin ile Biden arasındaki telefon görüşmesi sona erdi, görüşme yaklaşık 1 saat sürdü

Putin ile Biden arasındaki telefon görüşmesi sona erdi, görüşme yaklaşık 1 saat sürdü

ABD medyasına bilgi veren Beyaz Saray, Rusya lideri Putin ile mevkidaşı Biden arasındaki telefon görüşmesinin sona erdiğini ve görüşmenin yaklaşık 1 saat... 12.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-12T20:32+0300

2022-02-12T20:32+0300

2022-02-12T21:21+0300

telefon görüşmesi

ukrayna krizi

abd

rusya

joe biden

vladimir putin

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki telefon görüşmesi sona erdi.CBS muhabiri Steven Portnoy, Beyaz Saray'ın görüşmenin yerel saatle 12.06'da sona erdiği ve yaklaşık 1 saat sürdüğü bilgisini aktardığını belirtti.Beyaz Saray'tan yapılan açıklamada, görüşmede Rusya-Ukrayna sınırında yükselen gerilimin ele alındığı kaydedildi.Açıklamada, "Biden, Putin ile Rusya'nın, Ukrayna sınırında artan 'askeri yığılmasını' görüştü" denildi.Açıklamada, "Başkan Biden, Devlet Başkanı Putin'e, ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla tam koordinasyon içinde diplomasiye hazır olduğunu, ancak diğer senaryolar için de eşit derecede hazır olduğunu açıkça belirtti" ifadeleri yer aldı.Biden'ın Ukrayna'daki Amerikan vatandaşlarının güvenliği konusunda Putin ile dolaysız konuştuğu belirtilen açıklamada, iki liderin ayrıca önümüzdeki günlerde irtibat halinde olma konusunda anlaştıkları bilgisi verildi.Açıklamada, ABD'nin gerilimin yükselmesi durumunda Ukrayna'ya yardımların artırılacağı ifade edildi.Daha önce Beyaz Saray, görüşmenin yerel saatle 11.04'te başladığını belirtmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220212/beyaz-saray-biden-ile-putin-arasindaki-telefon-gorusmesi-basladi-1053778351.html

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telefon görüşmesi, abd, rusya, joe biden, vladimir putin