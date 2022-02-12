Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko: Valiyeva olayında Batı gizli servislerin eli görünüyor

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, basın mensuplarına açıklamasında, “Bu hikaye neden resmi açıklamayla değil de medya gürültüsü, Batı medyasının ortaya attığı iddiayla başladı? Tüm bunlar kabul edersiniz ki en azından garip. Okyanus ötesinden, bu hikayeyi meşhur ‘Rodçenkov Yasası’na bağlayan açıklamalar bu perdeyi aralamış oldu. Rodçenkov’un arkasında kimlerin durduğunu hatırlıyoruz ve şimdi bu olayın arkasında gizli servislerin manipülasyonlarının görüldüğünü anlıyoruz. Hangi gizli servisler olduğu ortada” ifadesini kullandı.Eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan Rodçenkov Yasası, ABD mahkemelerine, Amerikalı atletlerin yer aldığı etkinliklerde doping kullandığı tespit edilen sporculara ve ilgili kişilere ceza verme hakkını tanıyor. Yasa, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (WADA) ifşaatçısı olan Rusya Dopingle Mücadele Laboratuvarı eski Direktörü Grigoriy Rodçenkov adını taşıyor.
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, Rus artistik patinajcı Kamila Valiyeva’nın aralık ayındaki doping testinin pozitif çıktığı olayın arkasında Batı gizli servislerin durabileceğini belirtti.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, basın mensuplarına açıklamasında, “Bu hikaye neden resmi açıklamayla değil de medya gürültüsü, Batı medyasının ortaya attığı iddiayla başladı? Tüm bunlar kabul edersiniz ki en azından garip. Okyanus ötesinden, bu hikayeyi meşhur ‘Rodçenkov Yasası’na bağlayan açıklamalar bu perdeyi aralamış oldu. Rodçenkov’un arkasında kimlerin durduğunu hatırlıyoruz ve şimdi bu olayın arkasında gizli servislerin manipülasyonlarının görüldüğünü anlıyoruz. Hangi gizli servisler olduğu ortada” ifadesini kullandı.
Eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan Rodçenkov Yasası, ABD mahkemelerine, Amerikalı atletlerin yer aldığı etkinliklerde doping kullandığı tespit edilen sporculara ve ilgili kişilere ceza verme hakkını tanıyor. Yasa, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (WADA) ifşaatçısı olan Rusya Dopingle Mücadele Laboratuvarı eski Direktörü Grigoriy Rodçenkov adını taşıyor.