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2022 Kış Olimpiyatları
Çin'in başkenti Pekin, 2008 yılındaki yaz olimpiyat oyunlarının ardından bu kez kış olimpiyat oyunlarını ağırlıyor. 20 Şubat'a dek sürecek ve bir dizi ülkenin diplomatik boykot kararı aldığı organizasyonda 91 ülkeden sporcu 15 dalda yarışacak. Rusya 217, Türkiye 7 sporcu ile temsil ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220212/rusya-federasyon-konseyi-baskani-matviyenko-valiyeva-olayinda-bati-gizli-servislerin-eli-gorunuyor-1053768005.html
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko: Valiyeva olayında Batı gizli servislerin eli görünüyor
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko: Valiyeva olayında Batı gizli servislerin eli görünüyor
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, Rus artistik patinajcı Kamila Valiyeva’nın aralık ayındaki doping testinin pozitif çıktığı olayın arkasında Batı... 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T01:55+0300
2022-02-12T01:55+0300
2022 kış olimpiyatları
valentina matviyenko
kamila valiyeva
pekin
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, basın mensuplarına açıklamasında, “Bu hikaye neden resmi açıklamayla değil de medya gürültüsü, Batı medyasının ortaya attığı iddiayla başladı? Tüm bunlar kabul edersiniz ki en azından garip. Okyanus ötesinden, bu hikayeyi meşhur ‘Rodçenkov Yasası’na bağlayan açıklamalar bu perdeyi aralamış oldu. Rodçenkov’un arkasında kimlerin durduğunu hatırlıyoruz ve şimdi bu olayın arkasında gizli servislerin manipülasyonlarının görüldüğünü anlıyoruz. Hangi gizli servisler olduğu ortada” ifadesini kullandı.Eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan Rodçenkov Yasası, ABD mahkemelerine, Amerikalı atletlerin yer aldığı etkinliklerde doping kullandığı tespit edilen sporculara ve ilgili kişilere ceza verme hakkını tanıyor. Yasa, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (WADA) ifşaatçısı olan Rusya Dopingle Mücadele Laboratuvarı eski Direktörü Grigoriy Rodçenkov adını taşıyor.
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valentina matviyenko, kamila valiyeva, pekin

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko: Valiyeva olayında Batı gizli servislerin eli görünüyor

01:55 12.02.2022
© Sputnik / Yekaterina Ştukina / Fotoğraf bankasına girValentina Matviyenko
Valentina Matviyenko - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
© Sputnik / Yekaterina Ştukina
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Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, Rus artistik patinajcı Kamila Valiyeva’nın aralık ayındaki doping testinin pozitif çıktığı olayın arkasında Batı gizli servislerin durabileceğini belirtti.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, basın mensuplarına açıklamasında, “Bu hikaye neden resmi açıklamayla değil de medya gürültüsü, Batı medyasının ortaya attığı iddiayla başladı? Tüm bunlar kabul edersiniz ki en azından garip. Okyanus ötesinden, bu hikayeyi meşhur ‘Rodçenkov Yasası’na bağlayan açıklamalar bu perdeyi aralamış oldu. Rodçenkov’un arkasında kimlerin durduğunu hatırlıyoruz ve şimdi bu olayın arkasında gizli servislerin manipülasyonlarının görüldüğünü anlıyoruz. Hangi gizli servisler olduğu ortada” ifadesini kullandı.
Eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan Rodçenkov Yasası, ABD mahkemelerine, Amerikalı atletlerin yer aldığı etkinliklerde doping kullandığı tespit edilen sporculara ve ilgili kişilere ceza verme hakkını tanıyor. Yasa, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (WADA) ifşaatçısı olan Rusya Dopingle Mücadele Laboratuvarı eski Direktörü Grigoriy Rodçenkov adını taşıyor.
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