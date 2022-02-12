Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov ABD’li mevkidaşı Milley ile uluslararası güvenliği görüştü

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “11 Şubat 2022 tarihinde Rusya Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakan Birinci Yardımcısı Orgeneral Valeriy Gerasimov ve ABD Genelkurmay Başkanı General Mark Milley arasında telefon görüşmesi gerçekleşti” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Görüşmede, genelkurmay başkanları uluslararası güvenliğin güncel sorunlarını değerlendirdi” dendi.
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’un, ABD’li mevkidaşı Mark Milley ile telefon görüşmesinde uluslararası güvenliğin güncel sorunlarını değerlendirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “11 Şubat 2022 tarihinde Rusya Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakan Birinci Yardımcısı Orgeneral Valeriy Gerasimov ve ABD Genelkurmay Başkanı General Mark Milley arasında telefon görüşmesi gerçekleşti” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, “Görüşmede, genelkurmay başkanları uluslararası güvenliğin güncel sorunlarını değerlendirdi” dendi.