Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220212/rusya-genelkurmay-baskani-gerasimov-abdli-mevkidasi-milley-ile-uluslararasi-guvenligi-gorustu-1053767788.html
Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov ABD’li mevkidaşı Milley ile uluslararası güvenliği görüştü
Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov ABD’li mevkidaşı Milley ile uluslararası güvenliği görüştü
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’un, ABD’li mevkidaşı Mark Milley ile telefon görüşmesinde uluslararası güvenliğin güncel sorunlarını... 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T01:41+0300
2022-02-12T01:42+0300
savunma
rusya
abd
genelkurmay
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1044843740_0:222:3247:2048_1920x0_80_0_0_f6cd3511982251b0bccff601acb0770c.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “11 Şubat 2022 tarihinde Rusya Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakan Birinci Yardımcısı Orgeneral Valeriy Gerasimov ve ABD Genelkurmay Başkanı General Mark Milley arasında telefon görüşmesi gerçekleşti” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Görüşmede, genelkurmay başkanları uluslararası güvenliğin güncel sorunlarını değerlendirdi” dendi.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1044843740_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_c4d9946fc7d190357732423431653d6d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, abd, genelkurmay

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov ABD’li mevkidaşı Milley ile uluslararası güvenliği görüştü

01:41 12.02.2022 (güncellendi: 01:42 12.02.2022)
© Sputnik / Sergey Günev / Fotoğraf bankasına girABD ve Rusya bayraklarıyla süslenmiş Mont-Blanc köprüsü - İsviçre'nin Cenevre kenti
ABD ve Rusya bayraklarıyla süslenmiş Mont-Blanc köprüsü - İsviçre'nin Cenevre kenti - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
© Sputnik / Sergey Günev
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’un, ABD’li mevkidaşı Mark Milley ile telefon görüşmesinde uluslararası güvenliğin güncel sorunlarını değerlendirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “11 Şubat 2022 tarihinde Rusya Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakan Birinci Yardımcısı Orgeneral Valeriy Gerasimov ve ABD Genelkurmay Başkanı General Mark Milley arasında telefon görüşmesi gerçekleşti” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, “Görüşmede, genelkurmay başkanları uluslararası güvenliğin güncel sorunlarını değerlendirdi” dendi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала