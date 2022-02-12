https://tr.sputniknews.com/20220212/rusya-karadeniz-filosunun-30dan-fazla-gemisi-cok-yonlu-tatbikatlar-icin-denize-acildi-1053777881.html

Rusya Karadeniz Filosu'nun 30'dan fazla gemisi, çok yönlü tatbikatlar için denize açıldı

Rusya Karadeniz Filosu'nun 30'dan fazla gemisi, çok yönlü tatbikatlar için denize açıldı

Rusya Karadeniz Filosu'na ait 30’dan fazla savaş gemisinin çok yönlü tatbikatlar için denize açıldığı duyuruldu. 12.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-12T18:53+0300

2022-02-12T18:53+0300

2022-02-12T18:53+0300

ukrayna krizi

rusya

karadeniz filosu

kırım

tatbikat

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Rusya Karadeniz Filosu'nun basın servisinden yapılan açıklamada, filoya ait 30’dan fazla savaş gemisinin Kırım’ın savunulmasına yönelik çok yönlü tatbikatlar için denize açıldığı belirtildi.Açıklamada, "Tatbikat planı kapsamında Karadeniz Filosu'nun 30'dan fazla gemisi Sivastopol ve Novorossiysk üslerinden denize açıldı" denildi.Tatbikata fırkateynler, devriye botları, küçük füze gemileri, füze botları, çıkarma ve küçük denizaltı karşıtı gemilerin yanı sıra mayın savunma gemileri katılıyor.Tatbikat sırasında gemi grubuna bağlı deniz, kıyı ve hava birlikleri, çeşitli hedeflere füze ve topçu atışlarının yanı sıra saldırı eylemleri gerçekleştirecek.Karadeniz Filosu Komutanı Koramiral İgor Osipov tarafından yönetilen tatbikatta, Kırım kıyılarını, Karadeniz filosunun üslerini, sanayi tesislerini, deniz ulaşımı ve deniz ekonomik faaliyet alanlarını olası askeri tehditlerden koruma çalışmaları gerçekleştirilecek.Mevcut tatbikat, Rus Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Nikolay Yevmenov tarafından yönetilecek geniş çaplı deniz tatbikatlarına hazırlığın bir parçası olacak. Yevmenov’un komutası altında gerçekleştirilecek tatbikatta toplamda 140'tan fazla savaş ve destek gemisi, 1000 adet askeri teçhizat, 60'tan fazla uçak, helikopter ve yaklaşık 10 bin askeri personel görev alacak.

https://tr.sputniknews.com/20220212/ukrayna-savunma-bakani-rusyaya-saldirma-niyetimiz-yok-diplomasiyi-kullanacagiz-1053777576.html

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