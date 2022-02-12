Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Türkiye'de son 24 saatte, 86 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 272 kişi hayatını kaybetti
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220212/rusya-karadeniz-filosunun-30dan-fazla-gemisi-cok-yonlu-tatbikatlar-icin-denize-acildi-1053777881.html
Rusya Karadeniz Filosu'nun 30'dan fazla gemisi, çok yönlü tatbikatlar için denize açıldı
Rusya Karadeniz Filosu'nun 30'dan fazla gemisi, çok yönlü tatbikatlar için denize açıldı
Rusya Karadeniz Filosu'na ait 30’dan fazla savaş gemisinin çok yönlü tatbikatlar için denize açıldığı duyuruldu. 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T18:53+0300
2022-02-12T18:53+0300
ukrayna krizi
rusya
karadeniz filosu
kırım
tatbikat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1044345404_0:0:2546:1432_1920x0_80_0_0_15f60c5efbe1f70d2707a55869519e08.jpg
Rusya Karadeniz Filosu'nun basın servisinden yapılan açıklamada, filoya ait 30’dan fazla savaş gemisinin Kırım’ın savunulmasına yönelik çok yönlü tatbikatlar için denize açıldığı belirtildi.Açıklamada, "Tatbikat planı kapsamında Karadeniz Filosu'nun 30'dan fazla gemisi Sivastopol ve Novorossiysk üslerinden denize açıldı" denildi.Tatbikata fırkateynler, devriye botları, küçük füze gemileri, füze botları, çıkarma ve küçük denizaltı karşıtı gemilerin yanı sıra mayın savunma gemileri katılıyor.Tatbikat sırasında gemi grubuna bağlı deniz, kıyı ve hava birlikleri, çeşitli hedeflere füze ve topçu atışlarının yanı sıra saldırı eylemleri gerçekleştirecek.Karadeniz Filosu Komutanı Koramiral İgor Osipov tarafından yönetilen tatbikatta, Kırım kıyılarını, Karadeniz filosunun üslerini, sanayi tesislerini, deniz ulaşımı ve deniz ekonomik faaliyet alanlarını olası askeri tehditlerden koruma çalışmaları gerçekleştirilecek.Mevcut tatbikat, Rus Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Nikolay Yevmenov tarafından yönetilecek geniş çaplı deniz tatbikatlarına hazırlığın bir parçası olacak. Yevmenov’un komutası altında gerçekleştirilecek tatbikatta toplamda 140'tan fazla savaş ve destek gemisi, 1000 adet askeri teçhizat, 60'tan fazla uçak, helikopter ve yaklaşık 10 bin askeri personel görev alacak.
https://tr.sputniknews.com/20220212/ukrayna-savunma-bakani-rusyaya-saldirma-niyetimiz-yok-diplomasiyi-kullanacagiz-1053777576.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1044345404_195:0:2335:1605_1920x0_80_0_0_524d3c7c7e7ed575602e1fbc7f330680.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, karadeniz filosu, kırım, tatbikat

Rusya Karadeniz Filosu'nun 30'dan fazla gemisi, çok yönlü tatbikatlar için denize açıldı

18:53 12.02.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz Filosu'ndaki savaş gemileri, Kırım'daki tatbikatların ardından üslerine döndü
Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz Filosu'ndaki savaş gemileri, Kırım'daki tatbikatların ardından üslerine döndü - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Rusya Karadeniz Filosu'na ait 30’dan fazla savaş gemisinin çok yönlü tatbikatlar için denize açıldığı duyuruldu.
Rusya Karadeniz Filosu'nun basın servisinden yapılan açıklamada, filoya ait 30’dan fazla savaş gemisinin Kırım’ın savunulmasına yönelik çok yönlü tatbikatlar için denize açıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Tatbikat planı kapsamında Karadeniz Filosu'nun 30'dan fazla gemisi Sivastopol ve Novorossiysk üslerinden denize açıldı" denildi.
Tatbikata fırkateynler, devriye botları, küçük füze gemileri, füze botları, çıkarma ve küçük denizaltı karşıtı gemilerin yanı sıra mayın savunma gemileri katılıyor.
Tatbikat sırasında gemi grubuna bağlı deniz, kıyı ve hava birlikleri, çeşitli hedeflere füze ve topçu atışlarının yanı sıra saldırı eylemleri gerçekleştirecek.
Karadeniz Filosu Komutanı Koramiral İgor Osipov tarafından yönetilen tatbikatta, Kırım kıyılarını, Karadeniz filosunun üslerini, sanayi tesislerini, deniz ulaşımı ve deniz ekonomik faaliyet alanlarını olası askeri tehditlerden koruma çalışmaları gerçekleştirilecek.
Mevcut tatbikat, Rus Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Nikolay Yevmenov tarafından yönetilecek geniş çaplı deniz tatbikatlarına hazırlığın bir parçası olacak. Yevmenov’un komutası altında gerçekleştirilecek tatbikatta toplamda 140'tan fazla savaş ve destek gemisi, 1000 adet askeri teçhizat, 60'tan fazla uçak, helikopter ve yaklaşık 10 bin askeri personel görev alacak.
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
Ukrayna krizi
Ukrayna Savunma Bakanı: Rusya'ya saldırma niyetimiz yok, diplomasiyi kullanacağız
18:21
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала