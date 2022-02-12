‘Rusya, Karadeniz’de tatbikat sırasında uygulanan kısıtlamayı kaldırdı’

Ukrayna Devlet Sınır Muhafaza Servisi’nden RBC-Ukrayna haber ajansına yapılan açıklamaya göre, Rusya, Karadeniz ve Azak Denizi’ndeki kısıtlamaları kaldırdığına dair Ukrayna tarafına bilgi verdi.



Daha önce Rusya, füze ve top atışlarını öngören tatbikat nedeniyle Karadeniz ve Azak Denizi’ndeki bazı bölgeleri tehlikeli ilan ederek gemi trafiği için kapatmıştı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, bu nedenden dolayı protestosunu dile getirmişti.