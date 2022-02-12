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‘Rusya, Karadeniz’de tatbikat sırasında uygulanan kısıtlamayı kaldırdı’
‘Rusya, Karadeniz’de tatbikat sırasında uygulanan kısıtlamayı kaldırdı’
Ukrayna Devlet Sınır Muhafaza Servisi, Rusya’nın Karadeniz ve Azak Denizi’ndeki kısıtlamaları kaldırdığını belirtti. 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T02:17+0300
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savunma
rusya
ukrayna
karadeniz
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Ukrayna Devlet Sınır Muhafaza Servisi’nden RBC-Ukrayna haber ajansına yapılan açıklamaya göre, Rusya, Karadeniz ve Azak Denizi’ndeki kısıtlamaları kaldırdığına dair Ukrayna tarafına bilgi verdi.Daha önce Rusya, füze ve top atışlarını öngören tatbikat nedeniyle Karadeniz ve Azak Denizi’ndeki bazı bölgeleri tehlikeli ilan ederek gemi trafiği için kapatmıştı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, bu nedenden dolayı protestosunu dile getirmişti.
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rusya, ukrayna, karadeniz

‘Rusya, Karadeniz’de tatbikat sırasında uygulanan kısıtlamayı kaldırdı’

02:17 12.02.2022 (güncellendi: 02:18 12.02.2022)
© İHAKaradeniz, Sinop, tomruk
Karadeniz, Sinop, tomruk - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
© İHA
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Ukrayna Devlet Sınır Muhafaza Servisi, Rusya’nın Karadeniz ve Azak Denizi’ndeki kısıtlamaları kaldırdığını belirtti.
Ukrayna Devlet Sınır Muhafaza Servisi’nden RBC-Ukrayna haber ajansına yapılan açıklamaya göre, Rusya, Karadeniz ve Azak Denizi’ndeki kısıtlamaları kaldırdığına dair Ukrayna tarafına bilgi verdi.

Daha önce Rusya, füze ve top atışlarını öngören tatbikat nedeniyle Karadeniz ve Azak Denizi’ndeki bazı bölgeleri tehlikeli ilan ederek gemi trafiği için kapatmıştı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, bu nedenden dolayı protestosunu dile getirmişti.
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