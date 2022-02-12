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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220212/rusya-kuril-adalari-yakinlarinda-rusya-kara-sularinda-abd-denizaltisi-tespit-edildi-1053777846.html
Rusya: Kuril Adaları yakınında ülke kara sularına giren ABD denizaltısı tespit edildi
Rusya: Kuril Adaları yakınında ülke kara sularına giren ABD denizaltısı tespit edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Kuril Adalarından Urup Adası yakınında, Rusya karasularında, ABD’ye ait Virginia tipi denizaltının tespit edildiğini duyurdu. 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T18:51+0300
2022-02-12T19:03+0300
kuril adaları
ukrayna krizi
rusya
abd
denizaltı
rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "12 Şubat 2022 tarihinde saat 10.40’ta, Rusya karasularında Rus Pasifik Filosu’nun planlı tatbikat yaptığı bölgede, Kuril Ada Takımından Urup Adası yakınında ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait Virginia tipi denizaltı tespit edildi" ifadelerine yer verildi.Denizaltı mürettebatının, Rusça ve İngilizce olarak yapılan, Rusya karasularında bulundukları yönündeki uyarıyı ve su yüzüne çıkma talebini dikkate almadığı kaydedildi.Açıklamada, "Rusya devlet sınırını koruma yönetmenliğine uygun olarak TOF Marşal Şapoşnikov firkateyni mürettebatı ilgili araçlar kullandı" denildi.ABD denizaltısının, radar ve akustik kontrol araçlarında hedefi ikiye bölmek için kendinden tahrikli simülatör kullanarak hızla Rusya karasularından ayrıldığı kaydedildi.Rusya Pasifik Filosu gemilerinin, devlet sınırı ihlallerini önlemek için su altı kontrolü gerçekleştirmeye devam ettiği belirtildi.'ABD ataşesi Rusya Savunma Bakanlığı'na çağrıldı'ABD Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında ise, "ABD Deniz Kuvvetleri denizaltısının Rusya sınırını ihlali nedeniyle ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nin savunma konularından sorumlu ataşesi Rusya Savunma Bakanlığı’na çağrıldı" bilgisi paylaşıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220212/abd-zorunlu-olmayan-diplomatik-personelin-ukraynadan-ayrilmasini-istedi-1053776614.html
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kuril adaları, rusya, abd, denizaltı, rusya savunma bakanlığı

Rusya: Kuril Adaları yakınında ülke kara sularına giren ABD denizaltısı tespit edildi

18:51 12.02.2022 (güncellendi: 19:03 12.02.2022)
© public domainSEAWOLF DENİZALTISI
SEAWOLF DENİZALTISI - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
© public domain
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Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Kuril Adalarından Urup Adası yakınında, Rusya karasularında, ABD’ye ait Virginia tipi denizaltının tespit edildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "12 Şubat 2022 tarihinde saat 10.40’ta, Rusya karasularında Rus Pasifik Filosu’nun planlı tatbikat yaptığı bölgede, Kuril Ada Takımından Urup Adası yakınında ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait Virginia tipi denizaltı tespit edildi" ifadelerine yer verildi.
Denizaltı mürettebatının, Rusça ve İngilizce olarak yapılan, Rusya karasularında bulundukları yönündeki uyarıyı ve su yüzüne çıkma talebini dikkate almadığı kaydedildi.
Açıklamada, "Rusya devlet sınırını koruma yönetmenliğine uygun olarak TOF Marşal Şapoşnikov firkateyni mürettebatı ilgili araçlar kullandı" denildi.
ABD denizaltısının, radar ve akustik kontrol araçlarında hedefi ikiye bölmek için kendinden tahrikli simülatör kullanarak hızla Rusya karasularından ayrıldığı kaydedildi.
Rusya Pasifik Filosu gemilerinin, devlet sınırı ihlallerini önlemek için su altı kontrolü gerçekleştirmeye devam ettiği belirtildi.

'ABD ataşesi Rusya Savunma Bakanlığı'na çağrıldı'

ABD Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında ise, "ABD Deniz Kuvvetleri denizaltısının Rusya sınırını ihlali nedeniyle ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nin savunma konularından sorumlu ataşesi Rusya Savunma Bakanlığı’na çağrıldı" bilgisi paylaşıldı.
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