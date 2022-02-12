https://tr.sputniknews.com/20220212/rusya-kuril-adalari-yakinlarinda-rusya-kara-sularinda-abd-denizaltisi-tespit-edildi-1053777846.html

Rusya: Kuril Adaları yakınında ülke kara sularına giren ABD denizaltısı tespit edildi

Rusya: Kuril Adaları yakınında ülke kara sularına giren ABD denizaltısı tespit edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Kuril Adalarından Urup Adası yakınında, Rusya karasularında, ABD’ye ait Virginia tipi denizaltının tespit edildiğini duyurdu. 12.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-12T18:51+0300

2022-02-12T18:51+0300

2022-02-12T19:03+0300

kuril adaları

ukrayna krizi

rusya

abd

denizaltı

rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "12 Şubat 2022 tarihinde saat 10.40’ta, Rusya karasularında Rus Pasifik Filosu’nun planlı tatbikat yaptığı bölgede, Kuril Ada Takımından Urup Adası yakınında ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait Virginia tipi denizaltı tespit edildi" ifadelerine yer verildi.Denizaltı mürettebatının, Rusça ve İngilizce olarak yapılan, Rusya karasularında bulundukları yönündeki uyarıyı ve su yüzüne çıkma talebini dikkate almadığı kaydedildi.Açıklamada, "Rusya devlet sınırını koruma yönetmenliğine uygun olarak TOF Marşal Şapoşnikov firkateyni mürettebatı ilgili araçlar kullandı" denildi.ABD denizaltısının, radar ve akustik kontrol araçlarında hedefi ikiye bölmek için kendinden tahrikli simülatör kullanarak hızla Rusya karasularından ayrıldığı kaydedildi.Rusya Pasifik Filosu gemilerinin, devlet sınırı ihlallerini önlemek için su altı kontrolü gerçekleştirmeye devam ettiği belirtildi.'ABD ataşesi Rusya Savunma Bakanlığı'na çağrıldı'ABD Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında ise, "ABD Deniz Kuvvetleri denizaltısının Rusya sınırını ihlali nedeniyle ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nin savunma konularından sorumlu ataşesi Rusya Savunma Bakanlığı’na çağrıldı" bilgisi paylaşıldı.

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kuril adaları, rusya, abd, denizaltı, rusya savunma bakanlığı