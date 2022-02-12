Rusya Savunma Bakanlığı: ABD denizaltısının kışkırtıcı eylemleri ulusal güvenlimize tehdit oluşturdu

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD Deniz Kuvvetleri denizaltısının kışkırtıcı eylemleri, Rusya Federasyonu’nun ulusal güvenliğine tehdit oluşturdu. ABD’nin, gelecekte benzer durumları önlemek için tedbirler alması gerektiği konusunda ısrarcıyız" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, "Rusya Federasyonu'nun güvenliğini sağlamak için karasularında olası tüm önlemleri alma hakkını saklı tutuyoruz" denildi.Rusya Savunma Bakanlığı'na çağrılan ABD’nin Moskova Büyükelçiliği ataşesine nota verildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, ABD denizaltısının eylemlerini uluslararası hukukun ağır ihlali olarak değerlendirdiklerini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD Deniz Kuvvetleri denizaltısının kışkırtıcı eylemleri, Rusya Federasyonu’nun ulusal güvenliğine tehdit oluşturdu. ABD’nin, gelecekte benzer durumları önlemek için tedbirler alması gerektiği konusunda ısrarcıyız" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "Rusya Federasyonu'nun güvenliğini sağlamak için karasularında olası tüm önlemleri alma hakkını saklı tutuyoruz" denildi.
Rusya Savunma Bakanlığı'na çağrılan ABD’nin Moskova Büyükelçiliği ataşesine nota verildi.