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https://tr.sputniknews.com/20220212/rusya-savunma-bakanligi-abd-denizaltisinin-kiskirtici-eylemleri-ulusal-guvenlimize-tehdit-olusturdu-1053779491.html
Rusya Savunma Bakanlığı: ABD denizaltısının kışkırtıcı eylemleri ulusal güvenlimize tehdit oluşturdu
Rusya Savunma Bakanlığı: ABD denizaltısının kışkırtıcı eylemleri ulusal güvenlimize tehdit oluşturdu
Rusya Savunma Bakanlığı, ABD denizaltısının eylemlerini uluslararası hukukun ağır ihlali olarak değerlendirdiklerini açıkladı. 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T20:43+0300
2022-02-12T20:43+0300
dünya
rusya savunma bakanlığı
abd
denizaltı
kuril adaları
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD Deniz Kuvvetleri denizaltısının kışkırtıcı eylemleri, Rusya Federasyonu’nun ulusal güvenliğine tehdit oluşturdu. ABD’nin, gelecekte benzer durumları önlemek için tedbirler alması gerektiği konusunda ısrarcıyız" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, "Rusya Federasyonu'nun güvenliğini sağlamak için karasularında olası tüm önlemleri alma hakkını saklı tutuyoruz" denildi.Rusya Savunma Bakanlığı'na çağrılan ABD’nin Moskova Büyükelçiliği ataşesine nota verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220212/rusya-kuril-adalari-yakinlarinda-rusya-kara-sularinda-abd-denizaltisi-tespit-edildi-1053777846.html
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rusya savunma bakanlığı, abd, denizaltı, kuril adaları

Rusya Savunma Bakanlığı: ABD denizaltısının kışkırtıcı eylemleri ulusal güvenlimize tehdit oluşturdu

20:43 12.02.2022
© REUTERS / Brian SnyderRusya bayrağı
Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
© REUTERS / Brian Snyder
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Rusya Savunma Bakanlığı, ABD denizaltısının eylemlerini uluslararası hukukun ağır ihlali olarak değerlendirdiklerini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD Deniz Kuvvetleri denizaltısının kışkırtıcı eylemleri, Rusya Federasyonu’nun ulusal güvenliğine tehdit oluşturdu. ABD’nin, gelecekte benzer durumları önlemek için tedbirler alması gerektiği konusunda ısrarcıyız" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "Rusya Federasyonu'nun güvenliğini sağlamak için karasularında olası tüm önlemleri alma hakkını saklı tutuyoruz" denildi.
Rusya Savunma Bakanlığı'na çağrılan ABD’nin Moskova Büyükelçiliği ataşesine nota verildi.
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