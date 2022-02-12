Rusya Savunma Bakanlığı: Şoygu ile Austin, güvenlik sorunlarını görüştü

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "12 Şubat 2022 tarihinde Rusya Savunma Bakanı Orgeneral Sergey Şoygu ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin arasında telefon görüşmesi gerçekleşti" denildi.Görüşmede, her iki ülkeyi endişelendiren güvenlik sorunlarının ele alındığı aktarıldı.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile ABD’li mevkidaşı Lloyd Austin’in bugünkü telefon görüşmesinde güvenlik sorunlarını ele aldığı açıklandı.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "12 Şubat 2022 tarihinde Rusya Savunma Bakanı Orgeneral Sergey Şoygu ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin arasında telefon görüşmesi gerçekleşti" denildi.
Görüşmede, her iki ülkeyi endişelendiren güvenlik sorunlarının ele alındığı aktarıldı.