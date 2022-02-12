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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220212/rusya-savunma-bakanligi-soygu-ile-austin-guvenlik-sorunlarini-gorustu-1053777123.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Şoygu ile Austin, güvenlik sorunlarını görüştü
Rusya Savunma Bakanlığı: Şoygu ile Austin, güvenlik sorunlarını görüştü
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile ABD’li mevkidaşı Lloyd Austin’in bugünkü telefon görüşmesinde güvenlik sorunlarını ele aldığı açıklandı. 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T17:54+0300
2022-02-12T17:54+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
sergey şoygu
lloyd austin
telefon görüşmesi
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "12 Şubat 2022 tarihinde Rusya Savunma Bakanı Orgeneral Sergey Şoygu ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin arasında telefon görüşmesi gerçekleşti" denildi.Görüşmede, her iki ülkeyi endişelendiren güvenlik sorunlarının ele alındığı aktarıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220212/pentagon-haftaya-polonyaya-ek-3-bin-asker-gonderilecek-1053776265.html
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rusya savunma bakanlığı, sergey şoygu, lloyd austin, telefon görüşmesi

Rusya Savunma Bakanlığı: Şoygu ile Austin, güvenlik sorunlarını görüştü

17:54 12.02.2022
© AFP 2022 / YURI KADOBNOVRusya- ABD bayrağı
Rusya- ABD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
© AFP 2022 / YURI KADOBNOV
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile ABD’li mevkidaşı Lloyd Austin’in bugünkü telefon görüşmesinde güvenlik sorunlarını ele aldığı açıklandı.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "12 Şubat 2022 tarihinde Rusya Savunma Bakanı Orgeneral Sergey Şoygu ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin arasında telefon görüşmesi gerçekleşti" denildi.
Görüşmede, her iki ülkeyi endişelendiren güvenlik sorunlarının ele alındığı aktarıldı.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
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