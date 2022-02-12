https://tr.sputniknews.com/20220212/suudi-arabistan-ve-urdun-vatandaslarina-ukraynaya-gitmemeleri-cagrisi-yapti-1053775725.html

Suudi Arabistan ve Ürdün, vatandaşlarına Ukrayna'ya gitmemeleri çağrısı yaptı

Suudi Arabistan ve Ürdün, vatandaşlarına Ukrayna'ya gitmemeleri çağrısı yaptı

Suudi Arabistan ve Ürdün, vatandaşlarına Ukrayna'ya gitmemeleri çağrısında bulundu. 12.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-12T16:32+0300

2022-02-12T16:32+0300

2022-02-12T16:32+0300

ukrayna krizi

suudi arabistan

ukrayna

ürdün

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Suudi Arabistan'ın Kiev Büyükelçiliği ve Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklamalar yapıldı.Suudi Arabistan'ın Kiev Büyükelçiliği, tüm vatandaşlarından Ukrayna'ya yolculuklarını ertelemelerini ve orada bulunanların ise ülkeden bir an önce çıkışını kolaylaştırmak için Büyükelçilik ile irtibata geçmelerini istedi. Açıklamada irtibat için telefon numaraları da paylaşıldı.Ürdün Dışişleri Bakanlığı da, yaşanan gelişmelerden dolayı vatandaşlarının Ukrayna'ya gitmemelerini ve orada olanların ise ülkeden ayrılmalarını istedi.Suudi Arabistan ve Ürdün'ün yanı sıra gün içinde Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden de benzeri açıklamalar yapılmıştı. Aralarında İsrail, İngiltere, Kanada, Güney Kore'nin de olduğu birçok ülke vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmeme çağrısı yapmıştı.

suudi arabistan

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suudi arabistan, ukrayna, ürdün