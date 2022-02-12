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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220212/suudi-arabistan-ve-urdun-vatandaslarina-ukraynaya-gitmemeleri-cagrisi-yapti-1053775725.html
Suudi Arabistan ve Ürdün, vatandaşlarına Ukrayna'ya gitmemeleri çağrısı yaptı
Suudi Arabistan ve Ürdün, vatandaşlarına Ukrayna'ya gitmemeleri çağrısı yaptı
Suudi Arabistan ve Ürdün, vatandaşlarına Ukrayna'ya gitmemeleri çağrısında bulundu. 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T16:32+0300
2022-02-12T16:32+0300
ukrayna krizi
suudi arabistan
ukrayna
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Suudi Arabistan'ın Kiev Büyükelçiliği ve Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklamalar yapıldı.Suudi Arabistan'ın Kiev Büyükelçiliği, tüm vatandaşlarından Ukrayna'ya yolculuklarını ertelemelerini ve orada bulunanların ise ülkeden bir an önce çıkışını kolaylaştırmak için Büyükelçilik ile irtibata geçmelerini istedi. Açıklamada irtibat için telefon numaraları da paylaşıldı.Ürdün Dışişleri Bakanlığı da, yaşanan gelişmelerden dolayı vatandaşlarının Ukrayna'ya gitmemelerini ve orada olanların ise ülkeden ayrılmalarını istedi.Suudi Arabistan ve Ürdün'ün yanı sıra gün içinde Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden de benzeri açıklamalar yapılmıştı. Aralarında İsrail, İngiltere, Kanada, Güney Kore'nin de olduğu birçok ülke vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmeme çağrısı yapmıştı.
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suudi arabistan, ukrayna, ürdün

Suudi Arabistan ve Ürdün, vatandaşlarına Ukrayna'ya gitmemeleri çağrısı yaptı

16:32 12.02.2022
© AP PhotoSuudi Arabistan bayrak
Suudi Arabistan bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
© AP Photo
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Suudi Arabistan ve Ürdün, vatandaşlarına Ukrayna'ya gitmemeleri çağrısında bulundu.
Suudi Arabistan'ın Kiev Büyükelçiliği ve Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklamalar yapıldı.
Suudi Arabistan'ın Kiev Büyükelçiliği, tüm vatandaşlarından Ukrayna'ya yolculuklarını ertelemelerini ve orada bulunanların ise ülkeden bir an önce çıkışını kolaylaştırmak için Büyükelçilik ile irtibata geçmelerini istedi. Açıklamada irtibat için telefon numaraları da paylaşıldı.
Ürdün Dışişleri Bakanlığı da, yaşanan gelişmelerden dolayı vatandaşlarının Ukrayna'ya gitmemelerini ve orada olanların ise ülkeden ayrılmalarını istedi.
Suudi Arabistan ve Ürdün'ün yanı sıra gün içinde Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden de benzeri açıklamalar yapılmıştı. Aralarında İsrail, İngiltere, Kanada, Güney Kore'nin de olduğu birçok ülke vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmeme çağrısı yapmıştı.
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