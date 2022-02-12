https://tr.sputniknews.com/20220212/tarkandan-ozgecan-aslan-paylasimi-senden-sonra-yuzlerce-kadin-daha-olduruldu-1053776516.html

Tarkan'dan Özgecan Aslan paylaşımı: 'Senden sonra yüzlerce kadın daha öldürüldü'

Tarkan'dan Özgecan Aslan paylaşımı: 'Senden sonra yüzlerce kadın daha öldürüldü'

Ünlü şarkıcı Tarkan Mersin'de öldürülen Özgecan Aslan'ın katledilişinin 7. yılında yayınladığı mesajda, "Maalesef senden sonra yüzlerce kadın daha öldürüldü ve... 12.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-12T17:29+0300

2022-02-12T17:29+0300

2022-02-12T17:29+0300

yaşam

tarkan

özgecan aslan

paylaşım

kadın cinayetleri

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Mersin'in Tarsus ilçesinde öldürülen Özgecan Aslan'ın katledilişinin 7. yılında Tarkan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Sözlerine "Unutmadık seni Özgecan Aslan. Ama unutmamak yetti mi?" diye başlayan Tarkan, şu ifadeleri kullandı:"Maalesef senden sonra yüzlerce kadın daha öldürüldü ve öldürülmeye devam ediyor bu toprağı yas tutan memlekette. Adaletin, hukukun sizlere kulağını tıkadığı, zalim erkek zihniyetinin egemen olduğu bu devirde sesiniz, çığlığınız olmaya devam edeceğiz, vazgeçmeyeceğiz. Sana söz Özgecan, bir gün daha rahat uyuyacaksın yerinde."

https://tr.sputniknews.com/20220120/tarkandan-sezen-aksuya-destek-candir-canimizdir-o-1052948451.html

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tarkan, özgecan aslan, paylaşım, kadın cinayetleri