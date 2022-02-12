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Türk kadın boksörlerden Macaristan'da 1 altın ve 1 gümüş madalya
Türk kadın boksörlerden Macaristan'da 1 altın ve 1 gümüş madalya
Macaristan'da düzenlenen 66. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası'nda Türk boksör Şennur Demir altın, olimpiyat şampiyonu Türk boksör Busenaz... 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T03:24+0300
2022-02-12T03:24+0300
2022-02-12T03:24+0300
spor
boksör
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madalya
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Macaristan'ın Debrecen kentinde düzenlenen organizasyonda +81 kiloda mücadele eden Şennur Demir, final karşılaşmasında Macaristanlı rakibi Reka Hoffman'ı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.Busenaz Sürmeneli ise 70 kilo final müsabakasında karşılaştığı Brezilyalı rakibi Barbara Santos'a yenilerek gümüş madalyada kaldı.
https://tr.sputniknews.com/20220207/milli-sporcu-furkan-akar-kisa-kulvar-surat-pateninde-yari-finale-cikti-1053563591.html
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boksör, türk, madalya
Türk kadın boksörlerden Macaristan'da 1 altın ve 1 gümüş madalya Abone ol
Macaristan'da düzenlenen 66. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası'nda Türk boksör Şennur Demir altın, olimpiyat şampiyonu Türk boksör Busenaz Sürmeneli ise gümüş madalya kazandı.
Macaristan'ın Debrecen kentinde düzenlenen organizasyonda +81 kiloda mücadele eden Şennur Demir, final karşılaşmasında Macaristanlı rakibi Reka Hoffman'ı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Busenaz Sürmeneli ise 70 kilo final müsabakasında karşılaştığı Brezilyalı rakibi Barbara Santos'a yenilerek gümüş madalyada kaldı.