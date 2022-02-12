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Türk kadın boksörlerden Macaristan'da 1 altın ve 1 gümüş madalya
Türk kadın boksörlerden Macaristan'da 1 altın ve 1 gümüş madalya
Macaristan'da düzenlenen 66. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası'nda Türk boksör Şennur Demir altın, olimpiyat şampiyonu Türk boksör Busenaz... 12.02.2022, Sputnik Türkiye
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spor
boksör
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Macaristan'ın Debrecen kentinde düzenlenen organizasyonda +81 kiloda mücadele eden Şennur Demir, final karşılaşmasında Macaristanlı rakibi Reka Hoffman'ı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.Busenaz Sürmeneli ise 70 kilo final müsabakasında karşılaştığı Brezilyalı rakibi Barbara Santos'a yenilerek gümüş madalyada kaldı.
https://tr.sputniknews.com/20220207/milli-sporcu-furkan-akar-kisa-kulvar-surat-pateninde-yari-finale-cikti-1053563591.html
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boksör, türk, madalya

Türk kadın boksörlerden Macaristan'da 1 altın ve 1 gümüş madalya

03:24 12.02.2022
© AAMacaristan'da düzenlenen 66. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası'nda Türk boksör Şennur Demir altın, olimpiyat şampiyonu Türk boksör Busenaz Sürmeneli ise gümüş madalya kazandı.
Macaristan'da düzenlenen 66. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası'nda Türk boksör Şennur Demir altın, olimpiyat şampiyonu Türk boksör Busenaz Sürmeneli ise gümüş madalya kazandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
© AA
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Macaristan'da düzenlenen 66. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası'nda Türk boksör Şennur Demir altın, olimpiyat şampiyonu Türk boksör Busenaz Sürmeneli ise gümüş madalya kazandı.
Macaristan'ın Debrecen kentinde düzenlenen organizasyonda +81 kiloda mücadele eden Şennur Demir, final karşılaşmasında Macaristanlı rakibi Reka Hoffman'ı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Busenaz Sürmeneli ise 70 kilo final müsabakasında karşılaştığı Brezilyalı rakibi Barbara Santos'a yenilerek gümüş madalyada kaldı.
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