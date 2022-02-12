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https://tr.sputniknews.com/20220212/turkiyede-son-24-saatte-86-bin-193-kisinin-testi-pozitif-cikti-272-kisi-hayatini-kaybetti-1053778388.html
Türkiye'de son 24 saatte, 86 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 272 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte, 86 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 272 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 448 bin 347 Kovid-19 testi yapıldı, 86 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 272 kişi yaşamını yitirdi. 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T19:30+0300
2022-02-12T19:30+0300
2022-02-12T19:30+0300
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Türkiye'de son 24 saatte, 86 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 272 kişi hayatını kaybetti
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Türkiye'de son 24 saatte 448 bin 347 Kovid-19 testi yapıldı, 86 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 272 kişi yaşamını yitirdi.