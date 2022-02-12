Türkmenistan'da 12 Mart'ta erken devlet başkanlığı seçimi yapılacak

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Ulusal Konseyi Halk Meclisi olağanüstü toplantısında, ülke yönetiminde gençlerin önünün açılması gerektiğine vurgu yapmış ve Merkez Seçim Komisyonu Başkanı’nı Karayev’e erken devlet başkanlığı seçimlerinin hazırlıklarının yapılması talimatı vermişti.Sputnik’e konuşan Karayev, “Türkmenistan Devlet Başkanı'nın talimatı üzerine, Merkez Seçim Komisyonu 12 Mart'ta yapılacak erken devlet başkanlığı seçimlerinin hazırlıklarına başladı” dedi.Türkmenistan’da bir kişinin devlet başkanlığına aday olabilmesi için ülkede doğmuş olması, son 15 yılını ülkede geçirmiş olması ve 40 yaşından gün almış olması gerekiyor.Son devlet başkanlığı seçimlerinin 2017’de yapıldığı Türkmenistan’da bir sonraki seçimlerin 2024’te yapılması gerekiyordu.
Türkmenistan Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Bezirgen Karayev, ülkede erken devlet başkanlığı seçimlerinin 12 Mart'ta yapılacağını açıkladı.
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Ulusal Konseyi Halk Meclisi olağanüstü toplantısında, ülke yönetiminde gençlerin önünün açılması gerektiğine vurgu yapmış ve Merkez Seçim Komisyonu Başkanı’nı Karayev’e erken devlet başkanlığı seçimlerinin hazırlıklarının yapılması talimatı vermişti.
Sputnik’e konuşan Karayev, “Türkmenistan Devlet Başkanı'nın talimatı üzerine, Merkez Seçim Komisyonu 12 Mart'ta yapılacak erken devlet başkanlığı seçimlerinin hazırlıklarına başladı” dedi.
Türkmenistan’da bir kişinin devlet başkanlığına aday olabilmesi için ülkede doğmuş olması, son 15 yılını ülkede geçirmiş olması ve 40 yaşından gün almış olması gerekiyor.
Son devlet başkanlığı seçimlerinin 2017’de yapıldığı Türkmenistan’da bir sonraki seçimlerin 2024’te yapılması gerekiyordu.