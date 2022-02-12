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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220212/ukrayna-disisleri-ab-rusyaya-karsi-agir-yaptirimlar-hazirladi-1053767416.html
Ukrayna Dışişleri: AB, Rusya'ya karşı ağır yaptırımlar hazırladı
Ukrayna Dışişleri: AB, Rusya'ya karşı ağır yaptırımlar hazırladı
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüşmesinde 'Rusya'ya karşı halihazırda ağır yaptırımlar hazırlandığı' bilgisini aldığını... 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T01:31+0300
2022-02-12T01:31+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
rusya
josep borrell
avrupa birliği
yaptırım
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamada bulundu.Kuleba, görüşmede mevcut güvenlik durumunu ele aldıklarını belirtti."(Borrell) Rusya Federasyonu'na yönelik ağır bir yaptırım paketinin hazır olduğunu teyit etti" diyen Kuleba, AB'nin Kiev'e siyasi ve mali destek sağlamak için ek çaba göstereceğini kaydetti.Ukraynalı bakan, "AB'ye sağlam duruşu ve kararlı eylemlere hazır olması nedeniyle minnettarım" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220211/rusya-disisleri-bati-ukrayna-cevresindeki-yapay-gerilimi-tirmandirmak-icin-kumpas-baslatti-1053765255.html
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ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, rusya, josep borrell, avrupa birliği, yaptırım

Ukrayna Dışişleri: AB, Rusya'ya karşı ağır yaptırımlar hazırladı

01:31 12.02.2022
© REUTERS / Alex BrandonUkrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
© REUTERS / Alex Brandon
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüşmesinde 'Rusya'ya karşı halihazırda ağır yaptırımlar hazırlandığı' bilgisini aldığını söyledi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamada bulundu.
Kuleba, görüşmede mevcut güvenlik durumunu ele aldıklarını belirtti.
"(Borrell) Rusya Federasyonu'na yönelik ağır bir yaptırım paketinin hazır olduğunu teyit etti" diyen Kuleba, AB'nin Kiev'e siyasi ve mali destek sağlamak için ek çaba göstereceğini kaydetti.
Ukraynalı bakan, "AB'ye sağlam duruşu ve kararlı eylemlere hazır olması nedeniyle minnettarım" ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı binası - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2022
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