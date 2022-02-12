https://tr.sputniknews.com/20220212/ukrayna-disisleri-ab-rusyaya-karsi-agir-yaptirimlar-hazirladi-1053767416.html
Ukrayna Dışişleri: AB, Rusya'ya karşı ağır yaptırımlar hazırladı
Ukrayna Dışişleri: AB, Rusya'ya karşı ağır yaptırımlar hazırladı
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüşmesinde 'Rusya'ya karşı halihazırda ağır yaptırımlar hazırlandığı' bilgisini aldığını... 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T01:31+0300
2022-02-12T01:31+0300
2022-02-12T01:31+0300
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ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
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avrupa birliği
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamada bulundu.Kuleba, görüşmede mevcut güvenlik durumunu ele aldıklarını belirtti."(Borrell) Rusya Federasyonu'na yönelik ağır bir yaptırım paketinin hazır olduğunu teyit etti" diyen Kuleba, AB'nin Kiev'e siyasi ve mali destek sağlamak için ek çaba göstereceğini kaydetti.Ukraynalı bakan, "AB'ye sağlam duruşu ve kararlı eylemlere hazır olması nedeniyle minnettarım" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220211/rusya-disisleri-bati-ukrayna-cevresindeki-yapay-gerilimi-tirmandirmak-icin-kumpas-baslatti-1053765255.html
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ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, rusya, josep borrell, avrupa birliği, yaptırım
Ukrayna Dışişleri: AB, Rusya'ya karşı ağır yaptırımlar hazırladı
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüşmesinde 'Rusya'ya karşı halihazırda ağır yaptırımlar hazırlandığı' bilgisini aldığını söyledi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamada bulundu.
Kuleba, görüşmede mevcut güvenlik durumunu ele aldıklarını belirtti.
"(Borrell) Rusya Federasyonu'na yönelik ağır bir yaptırım paketinin hazır olduğunu teyit etti" diyen Kuleba, AB'nin Kiev'e siyasi ve mali destek sağlamak için ek çaba göstereceğini kaydetti.
Ukraynalı bakan, "AB'ye sağlam duruşu ve kararlı eylemlere hazır olması nedeniyle minnettarım" ifadelerini kullandı.