https://tr.sputniknews.com/20220212/ukrayna-disisleri-ab-rusyaya-karsi-agir-yaptirimlar-hazirladi-1053767416.html

Ukrayna Dışişleri: AB, Rusya'ya karşı ağır yaptırımlar hazırladı

Ukrayna Dışişleri: AB, Rusya'ya karşı ağır yaptırımlar hazırladı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüşmesinde 'Rusya'ya karşı halihazırda ağır yaptırımlar hazırlandığı' bilgisini aldığını... 12.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-12T01:31+0300

2022-02-12T01:31+0300

2022-02-12T01:31+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

rusya

josep borrell

avrupa birliği

yaptırım

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamada bulundu.Kuleba, görüşmede mevcut güvenlik durumunu ele aldıklarını belirtti."(Borrell) Rusya Federasyonu'na yönelik ağır bir yaptırım paketinin hazır olduğunu teyit etti" diyen Kuleba, AB'nin Kiev'e siyasi ve mali destek sağlamak için ek çaba göstereceğini kaydetti.Ukraynalı bakan, "AB'ye sağlam duruşu ve kararlı eylemlere hazır olması nedeniyle minnettarım" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220211/rusya-disisleri-bati-ukrayna-cevresindeki-yapay-gerilimi-tirmandirmak-icin-kumpas-baslatti-1053765255.html

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ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, rusya, josep borrell, avrupa birliği, yaptırım