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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220212/ukrayna-savunma-bakani-rusyaya-saldirma-niyetimiz-yok-diplomasiyi-kullanacagiz-1053777576.html
Ukrayna Savunma Bakanı: Rusya'ya saldırma niyetimiz yok, diplomasiyi kullanacağız
Ukrayna Savunma Bakanı: Rusya'ya saldırma niyetimiz yok, diplomasiyi kullanacağız
Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, ülkesinin Rusya'ya saldırma niyetinde olmadığını ve her türlü senaryoya hazır olmalarına rağmen diplomasi yolunu izlemeyi... 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T18:21+0300
2022-02-12T18:21+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
karadeniz
aleksey reznikov
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Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, son haftalarda ülkenin doğusunda yükselen gerilimi değerlendirdi.Reznikov, yaptığı açıklamada, Moskova'nın bundan sonra atacağı adımları kimsenin tahmin edemeyeceğini, ancak Ukrayna'nın olası tüm senaryoları analiz ettiğini ve bunlara hazırlıklı olduğunu belirtti.Ukraynalı bakan, "Bugün birçok açıklama yapılıyor ve Moskova, Ukrayna'nın Rusya'ya saldırmayı planladığını bile söylüyor. Bu çok saçma. Kimseye saldırmayacağız ancak savunmamızı güçlendirmek ve tansiyonun daha fazla yükselmesi olasılığını ortadan kaldırmak için her şeyi yapıyoruz. Siyasi ve diplomatik yolu izlemeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.Bununla birlikte Kiev'in, Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Luhansk bölgelerinin yanı sıra Kırım'ı geri almak için diplomasiyi kullanacağını söyleyen Reznikov, şöyle devam etti: "Bu yol sayesinde ortaklarımızdan inanılmaz düzeyde siyasi ve askeri-teknik yardım alıyoruz, Kremlin, bu sayede küstah Azak ablukasını kaldırdı. Karadeniz sularındaki engelleri bu yolla kaldırmaya çalışacağız."
https://tr.sputniknews.com/20220212/ukrayna-vatandaslarina-sukunet-cagrisi-yapti-1053774856.html
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ukrayna, rusya, karadeniz, aleksey reznikov

Ukrayna Savunma Bakanı: Rusya'ya saldırma niyetimiz yok, diplomasiyi kullanacağız

18:21 12.02.2022
© AFP 2022Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
© AFP 2022
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Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, ülkesinin Rusya'ya saldırma niyetinde olmadığını ve her türlü senaryoya hazır olmalarına rağmen diplomasi yolunu izlemeyi sürdüreceklerini söyledi.
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, son haftalarda ülkenin doğusunda yükselen gerilimi değerlendirdi.
Reznikov, yaptığı açıklamada, Moskova'nın bundan sonra atacağı adımları kimsenin tahmin edemeyeceğini, ancak Ukrayna'nın olası tüm senaryoları analiz ettiğini ve bunlara hazırlıklı olduğunu belirtti.
Ukraynalı bakan, "Bugün birçok açıklama yapılıyor ve Moskova, Ukrayna'nın Rusya'ya saldırmayı planladığını bile söylüyor. Bu çok saçma. Kimseye saldırmayacağız ancak savunmamızı güçlendirmek ve tansiyonun daha fazla yükselmesi olasılığını ortadan kaldırmak için her şeyi yapıyoruz. Siyasi ve diplomatik yolu izlemeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Bununla birlikte Kiev'in, Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Luhansk bölgelerinin yanı sıra Kırım'ı geri almak için diplomasiyi kullanacağını söyleyen Reznikov, şöyle devam etti: "Bu yol sayesinde ortaklarımızdan inanılmaz düzeyde siyasi ve askeri-teknik yardım alıyoruz, Kremlin, bu sayede küstah Azak ablukasını kaldırdı. Karadeniz sularındaki engelleri bu yolla kaldırmaya çalışacağız."
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