https://tr.sputniknews.com/20220212/yemende-3-bm-calisani-kacirildi-1053774477.html

Yemen'de 3 BM çalışanı kaçırıldı

Yemen'de 3 BM çalışanı kaçırıldı

Yemen'in Ebyen ilinde Birleşmiş Milletler (BM) çalışanı 3 kişinin, silahlı bir grup tarafından kaçırıldığı bildirildi. 12.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-12T15:09+0300

2022-02-12T15:09+0300

2022-02-12T15:09+0300

dünya

birleşmiş milletler (bm)

yemen

kaçırma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/04/1043726321_112:0:1890:1000_1920x0_80_0_0_22832638425cb9f5ca8869240cabaf7d.jpg

Ebyen iline bağlı Lavder İlçe Emniyet Müdürü Adil el-Avseci, BM çalışanlarının içinde bulunduğu aracın dün akşam Lavder ile Mudiye ilçeleri arasındaki Es-Suveyda bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerce durdurulduğunu söyledi.Avseci, silahlı grubun, araçta bulunan BM Aden Emniyet ve Güvenlik Ofisi Müdürü Akm Sufiul, ofisin Genel Koordinatörü Muhammede el-Meliki ve ofisin Güvenlik Koordinatörü Mazin Bavazir'i yanlarına alarak bilinmeyen bir yere götürdüğünü ifade etti.Emniyet Müdürü Avseci, polis ve özel kuvvetlerden oluşan ortak güçlerin BM çalışanlarını bulmak için Suveyda bölgesini kuşatma altına aldığını dile getirdi.Avseci, kaçırma olayının, Ebyen'in çeşitli ilçelerinde incelemelerde bulunan BM çalışanlarının geçici başkent Aden'e dönüşü sırasında meydana geldiğini sözlerine ekledi.Olayın sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.Terör örgütü El Kaide'nin Ebyen'in özellikle dağlık bölgelerinde varlık gösterdiği ve zaman zaman askeri karargahlar ve güvenlik noktalarına saldırılar düzenlediği biliniyor.

yemen

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

birleşmiş milletler (bm), yemen, kaçırma