Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220212/yozgatta-ekmege-zam-geldi-1053782832.html
Yozgat'ta ekmeğe zam geldi
Yozgat'ta ekmeğe zam geldi
Yozgat'ta fiyatı 2 lira olan 200 gram ekmeğe 50 kuruş zam geldi. İlde 200 gram ekmeğin fiyatı 2 lira 50 kuruş oldu. 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T23:53+0300
2022-02-12T23:53+0300
2022-02-12T23:53+0300
ekonomi
yozgat
ekmek
zam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/09/1044928792_1:0:863:485_1920x0_80_0_0_1b19b9ea30be94c6b79a223f560a9f0d.jpg
Yozgat’ta ekmeğe 12 Şubat 2022 tarihi itibariyle 50 kuruş zam geldi.Zamla birlikte 200 gram ekmeğin satış fiyatı 2 lira 50 kuruşa yükseldi.Fırıncılardan gelen yoğun talepler üzerine alınan karara göre 200 gram pide 2 lira 75 kuruş, 200 gram parmak çörek ise 3 lira olarak belirlendi.
https://tr.sputniknews.com/20220210/istanbulda-halk-ekmekten-sonra-firin-ekmegine-de-zam-1053716677.html
yozgat
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/09/1044928792_116:0:763:485_1920x0_80_0_0_ab1f37f12a4278cd55693aac3419ed67.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yozgat, ekmek, zam
Yozgat'ta ekmeğe zam geldi Abone ol
Yozgat'ta fiyatı 2 lira olan 200 gram ekmeğe 50 kuruş zam geldi. İlde 200 gram ekmeğin fiyatı 2 lira 50 kuruş oldu.
Yozgat’ta ekmeğe 12 Şubat 2022 tarihi itibariyle 50 kuruş zam geldi.
Zamla birlikte 200 gram ekmeğin satış fiyatı 2 lira 50 kuruşa yükseldi.
Fırıncılardan gelen yoğun talepler üzerine alınan karara göre 200 gram pide 2 lira 75 kuruş, 200 gram parmak çörek ise 3 lira olarak belirlendi.