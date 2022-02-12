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https://tr.sputniknews.com/20220212/yozgatta-ekmege-zam-geldi-1053782832.html
Yozgat'ta ekmeğe zam geldi
Yozgat'ta ekmeğe zam geldi
Yozgat'ta fiyatı 2 lira olan 200 gram ekmeğe 50 kuruş zam geldi. İlde 200 gram ekmeğin fiyatı 2 lira 50 kuruş oldu. 12.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-12T23:53+0300
2022-02-12T23:53+0300
ekonomi
yozgat
ekmek
zam
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Yozgat’ta ekmeğe 12 Şubat 2022 tarihi itibariyle 50 kuruş zam geldi.Zamla birlikte 200 gram ekmeğin satış fiyatı 2 lira 50 kuruşa yükseldi.Fırıncılardan gelen yoğun talepler üzerine alınan karara göre 200 gram pide 2 lira 75 kuruş, 200 gram parmak çörek ise 3 lira olarak belirlendi.
https://tr.sputniknews.com/20220210/istanbulda-halk-ekmekten-sonra-firin-ekmegine-de-zam-1053716677.html
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yozgat, ekmek, zam

Yozgat'ta ekmeğe zam geldi

23:53 12.02.2022
© AAekmek
ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
© AA
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Yozgat'ta fiyatı 2 lira olan 200 gram ekmeğe 50 kuruş zam geldi. İlde 200 gram ekmeğin fiyatı 2 lira 50 kuruş oldu.
Yozgat’ta ekmeğe 12 Şubat 2022 tarihi itibariyle 50 kuruş zam geldi.
Zamla birlikte 200 gram ekmeğin satış fiyatı 2 lira 50 kuruşa yükseldi.
Fırıncılardan gelen yoğun talepler üzerine alınan karara göre 200 gram pide 2 lira 75 kuruş, 200 gram parmak çörek ise 3 lira olarak belirlendi.
Antalya’da ekmek fiyatlarına 50 kuruş zam - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
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İstanbul’da Halk Ekmek’ten sonra fırın ekmeğine de zam
10 Şubat, 19:23
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