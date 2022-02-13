https://tr.sputniknews.com/20220213/14-aydir-karantinada-80-kez-pozitif-cikti-1053790843.html

14 aydır karantinada: 80. kez pozitif çıktı

14 aydır karantinada: 80. kez pozitif çıktı

İstanbul'da yaşayan lösemi hastası Muzaffer Kayasan, koronavirüse yakalanmasının ardından testi 80 kez pozitif çıktı. Kayasan'ın sağlık durumunu değerlendiren... 13.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-13T14:38+0300

2022-02-13T14:38+0300

2022-02-13T14:38+0300

yaşam

lösemi

koronavirüs

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İstanbul'da yaşayan 56 yaşındaki Muzaffer Kayasan , bundan 3 yıl önce lösemi nedeniyle kemik iliği nakli oldu.Tedavisi nedeniyle sürekli bağışıklık baskılayıcı ilaçlar kullanmak zorunda kalan Kayasan, Kasım 2020'de koronavirüse yakalandı.Hastalığı atlatan ancak PCR testi 14 aydır negatife dönmeyen Kayasan'ın durumu, doktorları tarafından yakından izleniyor.Kayasan, varyant açısından da sürekli takip altında tutulduğunu söyleyerek, "Varyant yok ama PCR testim hala pozitif. Lösemiyle ilgili olduğunu söylüyor doktorlarım” dedi.'Psikolojik olarak bitmiş durumdayım'14 aydır hastanede ve evinde karantinada olduğunu söyleyen Kayasan, "Psikolojik olarak bitmiş durumdayım. Lösemi olduğum için bağışıklık sistemimin çok zayıf olduğunu, bu nedenle pozitif çıktığımı aslında Kovid olmadığımı söylüyorlar. Yani Kovid'im ama değilim” diye konuştu.Kayasan'ın sağlık durumunu değerlendiren Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, bağışıklığı baskılanan hastalarda uzamış Kovid pozitifliklerin görülebileceğini söyledi.Prof. Dr. Yavuz, 14 aylık pozitiflik durumunun literatürde çok nadir rastlanan bir durum olduğunu belirterek, "Asıl sorun, hastanın altta yatan bağışıklığını baskılayan durumunun olması. Bağışıklığı baskılayan ilaçlar kullandığı için bu grup hastalarda uzamış PCR pozitifliği olabiliyor. Bu tarz hastalarda virüsün sürekli vücutta kalması, bunda sürekli başarılı olabilmesi, vücudun oluşturduğu belli antikorlardan kaçabilme özelliği kazanabiliyor. Çünkü bunlar özel konak" dedi.'Çok örneği yok'Dünya literatüründe böyle çok vaka olmadığını söyleyen Kayasan, "Bu hastamızda daha uzun bir zaman söz konusu. Dünya literatüründe böyle çok vaka yok. Bağışıklığın ne kadar baskılandığı ile ilgili. Vücudun antikor üretme kapasitesi yoksa, pozitiflik durumu gerçekten çok uzun sürebiliyor" diye konuştu.'Nedeni araştırılıyor'Bu durumunun nedenlerinin henüz bilim dünyası tarafından araştırıldığını vurgulayan Prof. Dr. Yavuz, yanıtın henüz çok net olmadığını ancak çeşitli teroiler üzerinde durulduğunu söyledi.Uzamış Kovid pozitifliklerinde bulaştırıcılığın büyük oranda beklenmediğini söyleyen Yavuz, yinede bazı riskli durumlar için önlemler alınmasının tercih edildiğini söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20220204/78-kovid-19-testi-de-pozitif-cikti-14-aydir-karantinada--1053476832.html

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lösemi, koronavirüs