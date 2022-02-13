https://tr.sputniknews.com/20220213/15-litre-benzinle-3-gun-boyunca-isitan-soba-yapti-1053787357.html
1.5 litre benzinle 3 gün boyunca ısıtan soba yaptı
1.5 litre benzinle 3 gün boyunca ısıtan soba yaptı
Antalya’nın Alanya ilçesinde esnaflık yapan Özgür Çiftçi, geliştirdiği soba düzeneği ile 1.5 litre benzinle 3 gün boyunca iş yerini ısıtıyor. 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T11:03+0300
2022-02-13T11:03+0300
2022-02-13T11:03+0300
yaşam
soba
alanya
antalya
elektrik
elektrik kesintisi
elektrik faturası
zam
tasarruf
esnaf
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0d/1053787450_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_7881462310a3c5840c689aa540b50d3d.jpg
Alanya’da 16 yıldır esnaflık yapan Özgür Çiftçi, artan elektrik faturalarının ardından tasarruf etme amacıyla bir soba geliştirdi. Çiftçi, geliştirdiği soba ile iş yerini 1.5 litre benzin ve 8 voltluk akvaryum hava motoruyla ısıtarak artan elektrik faturasını minimuma indirmeyi hedefliyor.Sobanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve bu sistemi daha da geliştireceğini ifade eden Çiftçi, “Vakit bulduğumda veya ihtiyaç duyduğum anlarda değişik projelerle uğraşıyorum. Gelen elektrik faturalarına karşı ‘Ne yapabilirim?’ diye düşündüm. Aklıma bu fikir geldi. İlk başta sadece deneme amaçlı başladığım bir projeydi ama daha da geliştirilebilir. Farklı üniteler ilave ederek tabii elektrikten de tasarruf ederek bir şey yapılabilir. Ama şimdilik başlangıç aşamasında” dedi.'Günde 8 saat çalıştırıldığında 3 gün boyunca ısınıyoruz'Sistem çalıştırıldığında iş yerinin ısısını 2 derece arttırdığını belirten Çiftçi, “1.5 litre benzinin içerisine 8 voltluk iki tane akvaryumda kullanılan hava motoruyla hava veriyoruz. Benzinin içerisindeki gazı tekrar suyun içine verip orada ayrıştırıyoruz. Gazı, ısı derecesini ayarlayarak sobanın içerisine veriyoruz. Bu şekilde bir ısıtma sistemi elde ettik. Saatte 8 volt elektrik harcıyor. Akvaryum motorlarının çok elektrik harcamadığını çoğu kişi bilir zaten. Benzin ise şu anki ölçümlerime göre gece dâhil olmamak üzere günde ortalama 8 saat çalıştırdığımızda 3 gün kadar gidiyor. Çalıştığı zaman dükkanımızın ısısını 2 derece bile fark ettiriyor. Bir ev ortamına böyle bir şey kurulduğunda farklı bir ısı kaynağına ihtiyaç olmayabilir” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220211/76-barodan-ortak-aciklama-elektrikte-kademeli-tarife-anayasaya-aykiri-1053726210.html
alanya
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0d/1053787450_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_f8222c52c8c36d5e4a7c1083e9a67240.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
soba, alanya, antalya, elektrik, elektrik kesintisi, elektrik faturası, zam, tasarruf, esnaf
1.5 litre benzinle 3 gün boyunca ısıtan soba yaptı
Abone ol
Antalya’nın Alanya ilçesinde esnaflık yapan Özgür Çiftçi, geliştirdiği soba düzeneği ile 1.5 litre benzinle 3 gün boyunca iş yerini ısıtıyor.
Alanya’da 16 yıldır esnaflık yapan Özgür Çiftçi, artan elektrik faturalarının ardından tasarruf etme amacıyla bir soba geliştirdi.
Çiftçi, geliştirdiği soba ile iş yerini 1.5 litre benzin ve 8 voltluk akvaryum hava motoruyla ısıtarak artan elektrik faturasını minimuma indirmeyi hedefliyor.
Sobanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve bu sistemi daha da geliştireceğini ifade eden Çiftçi, “Vakit bulduğumda veya ihtiyaç duyduğum anlarda değişik projelerle uğraşıyorum. Gelen elektrik faturalarına karşı ‘Ne yapabilirim?’ diye düşündüm. Aklıma bu fikir geldi. İlk başta sadece deneme amaçlı başladığım bir projeydi ama daha da geliştirilebilir. Farklı üniteler ilave ederek tabii elektrikten de tasarruf ederek bir şey yapılabilir. Ama şimdilik başlangıç aşamasında” dedi.
'Günde 8 saat çalıştırıldığında 3 gün boyunca ısınıyoruz'
Sistem çalıştırıldığında iş yerinin ısısını 2 derece arttırdığını belirten Çiftçi, “1.5 litre benzinin içerisine 8 voltluk iki tane akvaryumda kullanılan hava motoruyla hava veriyoruz. Benzinin içerisindeki gazı tekrar suyun içine verip orada ayrıştırıyoruz. Gazı, ısı derecesini ayarlayarak sobanın içerisine veriyoruz. Bu şekilde bir ısıtma sistemi elde ettik. Saatte 8 volt elektrik harcıyor. Akvaryum motorlarının çok elektrik harcamadığını çoğu kişi bilir zaten. Benzin ise şu anki ölçümlerime göre gece dâhil olmamak üzere günde ortalama 8 saat çalıştırdığımızda 3 gün kadar gidiyor. Çalıştığı zaman dükkanımızın ısısını 2 derece bile fark ettiriyor. Bir ev ortamına böyle bir şey kurulduğunda farklı bir ısı kaynağına ihtiyaç olmayabilir” diye konuştu.