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40 yılda ceket ve montların cebinde 400 bin liralık para ve altın buldu
40 yılda ceket ve montların cebinde 400 bin liralık para ve altın buldu
Bursa'da 40 yıldır kuru temizlemecilik yapan esnaf, bu zamana kadar müşterilerinin getirdiği kıyafetlerin ceplerinde 400 bin liralık para ve altın bulup iade... 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T12:04+0300
2022-02-13T12:04+0300
yaşam
esnaf
temizleme
para
altın
bursa
osmangazi
ceket
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Esnaf Fatih Şahin, Osmangazi ilçesinde 40 yıldır kuru temizleme işiyle uğraşıyor. Şahin, bu zamana kadar müşterilerin getirdiği kıyafetlerin cebinde 10 bin dolar, cumhuriyet altını, çeyrek altın, 3 aylık emekli maaşı gibi toplam 400 bin liralık altın ve para buldu.Müşterilerin ceplerinde bulduğu paraları iade eden örnek esnaf, bazı müşterilerin teşekkür bile etmediğini belirtti. Kuru temizleme işini 40 yıldır yaptığını ifade eden Fatih Şahin, "Kuru temizleme, özel makinelerle su kullanılmadan bir kimyasalla kirleri temizleme yöntemedir. Kuru temizleme gören kıyafetler deforme olmaz, makineye konduğu gibi çıkar. Ben bu işi 40 yıldır yapıyorum.Müşterilerimin getirdiği kıyafetlerin ceplerinde bu zamana kadar 10 bin dolar, cumhuriyet altını, çeyrek altın, 3 aylık emekli maaşı gibi toplam 400 bin liralık altın ve para buldum. Hepsini sahiplerine iade ettim. Para ve altınlarını iade ettiğim hiçbir müşterim bana hediye bile vermedi. Bazıları teşekkür bile etmedi. İşimi severek yapıyorum. Kuru temizleme ücretleri pantolon 25, ceket 45, mont ise 60 lira" dedi.
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esnaf, temizleme, para, altın, bursa, osmangazi, ceket

40 yılda ceket ve montların cebinde 400 bin liralık para ve altın buldu

12:04 13.02.2022
© İHA40 yılda ceket ve montların cebinde 400 bin liralık para ve altın buldu
40 yılda ceket ve montların cebinde 400 bin liralık para ve altın buldu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
© İHA
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Bursa'da 40 yıldır kuru temizlemecilik yapan esnaf, bu zamana kadar müşterilerinin getirdiği kıyafetlerin ceplerinde 400 bin liralık para ve altın bulup iade etti.
Esnaf Fatih Şahin, Osmangazi ilçesinde 40 yıldır kuru temizleme işiyle uğraşıyor. Şahin, bu zamana kadar müşterilerin getirdiği kıyafetlerin cebinde 10 bin dolar, cumhuriyet altını, çeyrek altın, 3 aylık emekli maaşı gibi toplam 400 bin liralık altın ve para buldu.
Müşterilerin ceplerinde bulduğu paraları iade eden örnek esnaf, bazı müşterilerin teşekkür bile etmediğini belirtti.

Kuru temizleme işini 40 yıldır yaptığını ifade eden Fatih Şahin, "Kuru temizleme, özel makinelerle su kullanılmadan bir kimyasalla kirleri temizleme yöntemedir. Kuru temizleme gören kıyafetler deforme olmaz, makineye konduğu gibi çıkar. Ben bu işi 40 yıldır yapıyorum.

Müşterilerimin getirdiği kıyafetlerin ceplerinde bu zamana kadar 10 bin dolar, cumhuriyet altını, çeyrek altın, 3 aylık emekli maaşı gibi toplam 400 bin liralık altın ve para buldum. Hepsini sahiplerine iade ettim. Para ve altınlarını iade ettiğim hiçbir müşterim bana hediye bile vermedi. Bazıları teşekkür bile etmedi. İşimi severek yapıyorum. Kuru temizleme ücretleri pantolon 25, ceket 45, mont ise 60 lira" dedi.
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