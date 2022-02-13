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ABD, Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore’nin füze denemelerini görüştü
ABD, Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore’nin füze denemelerini görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Japon ve Kuzey Koreli mevkidaşları ile bir araya gelerek Kuzey Kore’nin nükleer silahlanmasını masaya yatırdı. 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T10:01+0300
2022-02-13T10:01+0300
dünya
kuzey kore
füze denemesi
deneme
abd
güney kore
japonya
antony blinken
toplantı
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Blinken, ABD’nin Hawaii eyaletinde gerçekleştirilen görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında, 3 ülkenin de Kuzey Kore’nin son aylarda artan füze denemelerini kınadığını bildirdi.Blinken, 'provokasyon aşamasında' olduğunu söylediği Kuzey Kore’ye karşı 3 ülkenin de ortak bir yaklaşım sergilediğini dile getirdi.Kuzey Kore, 30 Ocak'ta Hwasong-12 uzun menzilli balistik füze denemesi yaparak yıl başından bu yana 7. füze denemesini gerçekleştirdi.BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor.
https://tr.sputniknews.com/20220209/kuzey-kore-abdyi-vurabilecek-fuze-atesleyerek-dunyayi-sarsabilecek-tek-ulkeyiz-1053652825.html
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kuzey kore, füze denemesi, deneme, abd, güney kore, japonya, antony blinken, toplantı

ABD, Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore’nin füze denemelerini görüştü

10:01 13.02.2022
© REUTERS / KCNAKuzey Kore'nin 17 Ocak 2022'deki taktik güdümlü füze denemesinden bir görüntü
Kuzey Kore'nin 17 Ocak 2022'deki taktik güdümlü füze denemesinden bir görüntü - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
© REUTERS / KCNA
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Japon ve Kuzey Koreli mevkidaşları ile bir araya gelerek Kuzey Kore’nin nükleer silahlanmasını masaya yatırdı.
Blinken, ABD’nin Hawaii eyaletinde gerçekleştirilen görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında, 3 ülkenin de Kuzey Kore’nin son aylarda artan füze denemelerini kınadığını bildirdi.
Blinken, 'provokasyon aşamasında' olduğunu söylediği Kuzey Kore’ye karşı 3 ülkenin de ortak bir yaklaşım sergilediğini dile getirdi.
Kuzey Kore, 30 Ocak'ta Hwasong-12 uzun menzilli balistik füze denemesi yaparak yıl başından bu yana 7. füze denemesini gerçekleştirdi.
BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor.
Kuzey Kore'nin 4 Temmuz 2017'deki uzun menzilli kıtalararası balistik füze denemesiyle ilgili Tokyo'daki monitörlerden akan ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u gösteren görüntüler önünden yürüyen Japonlar - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
DÜNYA
Kuzey Kore: ABD'yi vurabilecek füze ateşleyerek dünyayı sarsabilecek tek ülkeyiz
9 Şubat, 13:43
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