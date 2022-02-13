https://tr.sputniknews.com/20220213/abd-japonya-ve-guney-kore-kuzey-korenin-fuze-denemelerini-gorustu-1053786464.html

ABD, Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore’nin füze denemelerini görüştü

ABD, Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore’nin füze denemelerini görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Japon ve Kuzey Koreli mevkidaşları ile bir araya gelerek Kuzey Kore’nin nükleer silahlanmasını masaya yatırdı. 13.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-13T10:01+0300

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dünya

kuzey kore

füze denemesi

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güney kore

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antony blinken

toplantı

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Blinken, ABD’nin Hawaii eyaletinde gerçekleştirilen görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında, 3 ülkenin de Kuzey Kore’nin son aylarda artan füze denemelerini kınadığını bildirdi.Blinken, 'provokasyon aşamasında' olduğunu söylediği Kuzey Kore’ye karşı 3 ülkenin de ortak bir yaklaşım sergilediğini dile getirdi.Kuzey Kore, 30 Ocak'ta Hwasong-12 uzun menzilli balistik füze denemesi yaparak yıl başından bu yana 7. füze denemesini gerçekleştirdi.BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor.

https://tr.sputniknews.com/20220209/kuzey-kore-abdyi-vurabilecek-fuze-atesleyerek-dunyayi-sarsabilecek-tek-ulkeyiz-1053652825.html

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kuzey kore, füze denemesi, deneme, abd, güney kore, japonya, antony blinken, toplantı