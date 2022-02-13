https://tr.sputniknews.com/20220213/abd-japonya-ve-guney-kore-kuzey-korenin-fuze-denemelerini-gorustu-1053786464.html
ABD, Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore’nin füze denemelerini görüştü
ABD, Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore’nin füze denemelerini görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Japon ve Kuzey Koreli mevkidaşları ile bir araya gelerek Kuzey Kore’nin nükleer silahlanmasını masaya yatırdı. 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T10:01+0300
2022-02-13T10:01+0300
2022-02-13T10:01+0300
dünya
kuzey kore
füze denemesi
deneme
abd
güney kore
japonya
antony blinken
toplantı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053096769_0:0:2362:1330_1920x0_80_0_0_1e996a0c14c3b1080f33c39ae6796d13.jpg
Blinken, ABD’nin Hawaii eyaletinde gerçekleştirilen görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında, 3 ülkenin de Kuzey Kore’nin son aylarda artan füze denemelerini kınadığını bildirdi.Blinken, 'provokasyon aşamasında' olduğunu söylediği Kuzey Kore’ye karşı 3 ülkenin de ortak bir yaklaşım sergilediğini dile getirdi.Kuzey Kore, 30 Ocak'ta Hwasong-12 uzun menzilli balistik füze denemesi yaparak yıl başından bu yana 7. füze denemesini gerçekleştirdi.BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor.
https://tr.sputniknews.com/20220209/kuzey-kore-abdyi-vurabilecek-fuze-atesleyerek-dunyayi-sarsabilecek-tek-ulkeyiz-1053652825.html
kuzey kore
güney kore
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/1053096769_0:0:2100:1575_1920x0_80_0_0_2f8d40c7928f4d43b89f944015d5e567.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kuzey kore, füze denemesi, deneme, abd, güney kore, japonya, antony blinken, toplantı
ABD, Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore’nin füze denemelerini görüştü
Abone ol
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Japon ve Kuzey Koreli mevkidaşları ile bir araya gelerek Kuzey Kore’nin nükleer silahlanmasını masaya yatırdı.
Blinken, ABD’nin Hawaii eyaletinde gerçekleştirilen görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında, 3 ülkenin de Kuzey Kore’nin son aylarda artan füze denemelerini kınadığını bildirdi.
Blinken, 'provokasyon aşamasında' olduğunu söylediği Kuzey Kore’ye karşı 3 ülkenin de ortak bir yaklaşım sergilediğini dile getirdi.
Kuzey Kore, 30 Ocak'ta Hwasong-12 uzun menzilli balistik füze denemesi yaparak yıl başından bu yana 7. füze denemesini gerçekleştirdi.
BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor.