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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220213/abdli-siyaset-bilimci-washington-kuzey-akim-2yi-durdurmak-icin-ukrayna-savasi-cikariyor-1053788803.html
ABD'li siyaset bilimci: Washington, Kuzey Akım 2'yi durdurmak için 'Ukrayna savaşı' çıkarıyor
ABD'li siyaset bilimci: Washington, Kuzey Akım 2'yi durdurmak için 'Ukrayna savaşı' çıkarıyor
ABD'li siyaset uzmanı David Hendrickson, Washington'un Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesini durdurmak için Ukrayna etrafında 'savaş histerisi'... 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T12:46+0300
2022-02-13T12:46+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
belarus
abd
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Colorado College Profesörü Hendrickson, National Interest için kaleme aldığı "Neden Washington Ukrayna yüzünden aklını yitirdi?" başlıklı yazıda, Ukrayna ve çevresinde giderek artan savaş söylemlerini analiz etti.ABD makamlarının başlangıçta varsayımsal bir silahlı çatışma çıkma olasılığına inanmış olamayacaklarını, yalnızca dış politikadaki durumdan kendi bencil çıkarları için yararlanmaya çalıştıklarını belirten Hendrickson, "Görevlerini iyi niyetle yerine getiren medyanın yaydığı savaş korkusunun şahinlere büyük faydalar sağladığı yadsınamaz. LNG satmak isteyen kesimler, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının açılmasını önleme kampanyalarında önemli bir ilerleme kaydetti" dedi.Ukrayna'ya silah sevkiyatının ABD'deki silah endüstrisinin çıkarlarını tatmin ettiğini yazan Hendrickson, böylece Rus karşıtı koalisyonun ise Moskova'yla ilişkileri tamamen koparmak için Kongre'den yasal yetkiler aldığını vurguladı.Ukrayna ve çevresinde silahlı çatışma yaşanmayacağı görüşünü de paylaşan Hendrickson, "Amerikan istihbaratının icat ettiği savaş, tam bir saçmalık" ifadelerini kullandı.Silahlı çatışma yaşanmayacağı için ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bunu 'sağlam devlet adamlığı' sayesinde sağladıklarını ve caydırıcılığın başarılı olduğunu söyleyeceklerini kaydeden Hendrickson, Rusya-Belarus tatbikatı sonrası Rus birliklerinin ülkelerine dönmesi sonucunda bölgedeki Rus askerlerinin sayısındaki azalmanın da Biden yönetiminin akıllı liderliğinin bir sonucu olarak gösterileceğinin altını çizdi.
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ABD'li siyaset bilimci: Washington, Kuzey Akım 2'yi durdurmak için 'Ukrayna savaşı' çıkarıyor

12:46 13.02.2022
© AAG20 liderlerinin çevrim içi toplantısının ardından Beyaz Saray'dan açıklama
G20 liderlerinin çevrim içi toplantısının ardından Beyaz Saray'dan açıklama - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
© AA
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ABD'li siyaset uzmanı David Hendrickson, Washington'un Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesini durdurmak için Ukrayna etrafında 'savaş histerisi' yarattığını vurguladı. Hendrickson'a göre bölgede silahlı çatışma yaşanmayacak.
Colorado College Profesörü Hendrickson, National Interest için kaleme aldığı "Neden Washington Ukrayna yüzünden aklını yitirdi?" başlıklı yazıda, Ukrayna ve çevresinde giderek artan savaş söylemlerini analiz etti.
ABD makamlarının başlangıçta varsayımsal bir silahlı çatışma çıkma olasılığına inanmış olamayacaklarını, yalnızca dış politikadaki durumdan kendi bencil çıkarları için yararlanmaya çalıştıklarını belirten Hendrickson, "Görevlerini iyi niyetle yerine getiren medyanın yaydığı savaş korkusunun şahinlere büyük faydalar sağladığı yadsınamaz. LNG satmak isteyen kesimler, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının açılmasını önleme kampanyalarında önemli bir ilerleme kaydetti" dedi.
Ukrayna'ya silah sevkiyatının ABD'deki silah endüstrisinin çıkarlarını tatmin ettiğini yazan Hendrickson, böylece Rus karşıtı koalisyonun ise Moskova'yla ilişkileri tamamen koparmak için Kongre'den yasal yetkiler aldığını vurguladı.
Ukrayna ve çevresinde silahlı çatışma yaşanmayacağı görüşünü de paylaşan Hendrickson, "Amerikan istihbaratının icat ettiği savaş, tam bir saçmalık" ifadelerini kullandı.
Silahlı çatışma yaşanmayacağı için ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bunu 'sağlam devlet adamlığı' sayesinde sağladıklarını ve caydırıcılığın başarılı olduğunu söyleyeceklerini kaydeden Hendrickson, Rusya-Belarus tatbikatı sonrası Rus birliklerinin ülkelerine dönmesi sonucunda bölgedeki Rus askerlerinin sayısındaki azalmanın da Biden yönetiminin akıllı liderliğinin bir sonucu olarak gösterileceğinin altını çizdi.
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