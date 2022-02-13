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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220213/agit-ukrayna-ozel-gozlem-misyonu-bazi-ulkelerin-gozlemcilerini-geri-cagirdigini-dogruladi-1053799074.html
AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu, bazı ülkelerin gözlemcilerini geri çağırdığını doğruladı
AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu, bazı ülkelerin gözlemcilerini geri çağırdığını doğruladı
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu, bazı ülkelerin gözlemcilerini Ukrayna’dan geri çağırdıklarını doğrulayarak, ülkedeki... 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T22:46+0300
2022-02-13T22:46+0300
ukrayna krizi
ukrayna
avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)
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AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu tarafından yayınlanan açıklamada, bazı ülkelerin gözlemcilerini Ukrayna’dan geri çağırdıkları doğrulanarak, ülkedeki gözlem faaliyetlerinin süreceği belirtildi.Açıklamada, “Son zamanlarda bazı katılımcı devletler, (AGİT) Özel Gözlem Misyonu’nda görevlendirdikleri gözlemcilerin önümüzdeki günlerde Ukrayna'dan ayrılmaları gerektiğine karar verdi” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, “Özel Gözlem Misyonu, AGİT tarafından onaylanan görevi yerine getirmeye devam edecek, gözlemcileri Ukrayna genelinde on kentte yerleştirilmiş bulunuyor. Özel Gözlem Misyonu, tüm çalışanlarının güvenliğine öncelik veriyor ve güvenlik durumunu sürekli olarak değerlendirmeye devam edecek” vurgusu yapıldı.Daha önce Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Konseyi Milletvekili Vladislav Berdiçevskiy, Sputnik’e açıklamasında ön bilgilere göre ABD, İngiltere ve Danimarka’nın misyon görevlilerinin Donetsk’ten çekildiklerini söylemişti.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bazı ülkelerin AGİT Özel Gözlem Misyonu'nda görev alan vatandaşlarını geri çağırmasının ciddi endişelere yol açtığını, Moskova’nın misyon yönetimine, manipülasyon girişimlerini durdurma çağrısı yaptığını ifade etmişti.
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ukrayna, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)

AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu, bazı ülkelerin gözlemcilerini geri çağırdığını doğruladı

22:46 13.02.2022
© Fotoğraf : AGİTAGİT
AGİT - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
© Fotoğraf : AGİT
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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu, bazı ülkelerin gözlemcilerini Ukrayna’dan geri çağırdıklarını doğrulayarak, ülkedeki gözlem faaliyetlerini sürdüreceği konusunda güvence verdi.
AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu tarafından yayınlanan açıklamada, bazı ülkelerin gözlemcilerini Ukrayna’dan geri çağırdıkları doğrulanarak, ülkedeki gözlem faaliyetlerinin süreceği belirtildi.
Açıklamada, “Son zamanlarda bazı katılımcı devletler, (AGİT) Özel Gözlem Misyonu’nda görevlendirdikleri gözlemcilerin önümüzdeki günlerde Ukrayna'dan ayrılmaları gerektiğine karar verdi” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, “Özel Gözlem Misyonu, AGİT tarafından onaylanan görevi yerine getirmeye devam edecek, gözlemcileri Ukrayna genelinde on kentte yerleştirilmiş bulunuyor. Özel Gözlem Misyonu, tüm çalışanlarının güvenliğine öncelik veriyor ve güvenlik durumunu sürekli olarak değerlendirmeye devam edecek” vurgusu yapıldı.
Daha önce Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Konseyi Milletvekili Vladislav Berdiçevskiy, Sputnik’e açıklamasında ön bilgilere göre ABD, İngiltere ve Danimarka’nın misyon görevlilerinin Donetsk’ten çekildiklerini söylemişti.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bazı ülkelerin AGİT Özel Gözlem Misyonu'nda görev alan vatandaşlarını geri çağırmasının ciddi endişelere yol açtığını, Moskova’nın misyon yönetimine, manipülasyon girişimlerini durdurma çağrısı yaptığını ifade etmişti.
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