https://tr.sputniknews.com/20220213/agit-ukrayna-ozel-gozlem-misyonu-bazi-ulkelerin-gozlemcilerini-geri-cagirdigini-dogruladi-1053799074.html
AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu, bazı ülkelerin gözlemcilerini geri çağırdığını doğruladı
AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu, bazı ülkelerin gözlemcilerini geri çağırdığını doğruladı
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu, bazı ülkelerin gözlemcilerini Ukrayna’dan geri çağırdıklarını doğrulayarak, ülkedeki... 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T22:46+0300
2022-02-13T22:46+0300
2022-02-13T22:46+0300
ukrayna krizi
ukrayna
avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/1042930968_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2123b59c50f4214656153a3e01706a63.jpg
AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu tarafından yayınlanan açıklamada, bazı ülkelerin gözlemcilerini Ukrayna’dan geri çağırdıkları doğrulanarak, ülkedeki gözlem faaliyetlerinin süreceği belirtildi.Açıklamada, “Son zamanlarda bazı katılımcı devletler, (AGİT) Özel Gözlem Misyonu’nda görevlendirdikleri gözlemcilerin önümüzdeki günlerde Ukrayna'dan ayrılmaları gerektiğine karar verdi” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, “Özel Gözlem Misyonu, AGİT tarafından onaylanan görevi yerine getirmeye devam edecek, gözlemcileri Ukrayna genelinde on kentte yerleştirilmiş bulunuyor. Özel Gözlem Misyonu, tüm çalışanlarının güvenliğine öncelik veriyor ve güvenlik durumunu sürekli olarak değerlendirmeye devam edecek” vurgusu yapıldı.Daha önce Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Konseyi Milletvekili Vladislav Berdiçevskiy, Sputnik’e açıklamasında ön bilgilere göre ABD, İngiltere ve Danimarka’nın misyon görevlilerinin Donetsk’ten çekildiklerini söylemişti.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bazı ülkelerin AGİT Özel Gözlem Misyonu'nda görev alan vatandaşlarını geri çağırmasının ciddi endişelere yol açtığını, Moskova’nın misyon yönetimine, manipülasyon girişimlerini durdurma çağrısı yaptığını ifade etmişti.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/1042930968_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_f9090db348e5d1ff9b77938856756ddf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)
AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu, bazı ülkelerin gözlemcilerini geri çağırdığını doğruladı
Abone ol
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu, bazı ülkelerin gözlemcilerini Ukrayna’dan geri çağırdıklarını doğrulayarak, ülkedeki gözlem faaliyetlerini sürdüreceği konusunda güvence verdi.
AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu tarafından yayınlanan açıklamada, bazı ülkelerin gözlemcilerini Ukrayna’dan geri çağırdıkları doğrulanarak, ülkedeki gözlem faaliyetlerinin süreceği belirtildi.
Açıklamada, “Son zamanlarda bazı katılımcı devletler, (AGİT) Özel Gözlem Misyonu’nda görevlendirdikleri gözlemcilerin önümüzdeki günlerde Ukrayna'dan ayrılmaları gerektiğine karar verdi” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, “Özel Gözlem Misyonu, AGİT tarafından onaylanan görevi yerine getirmeye devam edecek, gözlemcileri Ukrayna genelinde on kentte yerleştirilmiş bulunuyor. Özel Gözlem Misyonu, tüm çalışanlarının güvenliğine öncelik veriyor ve güvenlik durumunu sürekli olarak değerlendirmeye devam edecek” vurgusu yapıldı.
Daha önce Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Konseyi Milletvekili Vladislav Berdiçevskiy, Sputnik’e açıklamasında ön bilgilere göre ABD, İngiltere ve Danimarka’nın misyon görevlilerinin Donetsk’ten çekildiklerini söylemişti.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bazı ülkelerin AGİT Özel Gözlem Misyonu'nda görev alan vatandaşlarını geri çağırmasının ciddi endişelere yol açtığını, Moskova’nın misyon yönetimine, manipülasyon girişimlerini durdurma çağrısı yaptığını ifade etmişti.