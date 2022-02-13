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https://tr.sputniknews.com/20220213/alacakli-alacagini-borcluyu-doverek-tahsil-etti-1053800533.html
Alacaklı, alacağını borçluyu döverek tahsil etti
Alacaklı, alacağını borçluyu döverek tahsil etti
İstanbul Beyoğlu'nda borç verdiği ve bir türlü geri alamadığı kişiyi karşısında gören alacaklı, borçluyu döverek alacağını aldı. O anlar cep telefonu ile... 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T23:48+0300
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türkiye
istanbul
beyoğlu
darp
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Olay, Tarlabaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir buçuk yıl önce bir kişiye borç para veren kişi, alacağını bir türlü alamadı. Borçlu kişi parayı ödememek için izini kaybettirdi.Alacaklı ise Tarlabaşı Caddesi üzerinde borç verdiği kişiyi görünce boğazına sarılarak alacağını istedi. Alacaklı, parasını geri almak için borçluyu darp etmeye başladı.Vatandaşların şaşkın bakışları arasında alacağını tahsil eden kişi olay yerinden ayrıldı. Borcunu ödemeyen kişi ise “Benim o kişiye borcum vardı. Onu aldı" dedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
türkiye
istanbul
beyoğlu
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istanbul, beyoğlu, darp, borç

Alacaklı, alacağını borçluyu döverek tahsil etti

23:48 13.02.2022
© DHAİstanbul Beyoğlu'nda borç verdiği ve bir türlü geri alamadığı kişiyi karşısında gören alacaklı, borçluyu döverek alacağını aldı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.
İstanbul Beyoğlu'nda borç verdiği ve bir türlü geri alamadığı kişiyi karşısında gören alacaklı, borçluyu döverek alacağını aldı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
© DHA
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İstanbul Beyoğlu'nda borç verdiği ve bir türlü geri alamadığı kişiyi karşısında gören alacaklı, borçluyu döverek alacağını aldı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.
Olay, Tarlabaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir buçuk yıl önce bir kişiye borç para veren kişi, alacağını bir türlü alamadı. Borçlu kişi parayı ödememek için izini kaybettirdi.
Alacaklı ise Tarlabaşı Caddesi üzerinde borç verdiği kişiyi görünce boğazına sarılarak alacağını istedi. Alacaklı, parasını geri almak için borçluyu darp etmeye başladı.
Vatandaşların şaşkın bakışları arasında alacağını tahsil eden kişi olay yerinden ayrıldı. Borcunu ödemeyen kişi ise “Benim o kişiye borcum vardı. Onu aldı" dedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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