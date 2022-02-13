https://tr.sputniknews.com/20220213/alacakli-alacagini-borcluyu-doverek-tahsil-etti-1053800533.html

Alacaklı, alacağını borçluyu döverek tahsil etti

Alacaklı, alacağını borçluyu döverek tahsil etti

İstanbul Beyoğlu'nda borç verdiği ve bir türlü geri alamadığı kişiyi karşısında gören alacaklı, borçluyu döverek alacağını aldı. O anlar cep telefonu ile... 13.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-13T23:48+0300

2022-02-13T23:48+0300

2022-02-13T23:48+0300

türkiye

istanbul

beyoğlu

darp

borç

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Olay, Tarlabaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir buçuk yıl önce bir kişiye borç para veren kişi, alacağını bir türlü alamadı. Borçlu kişi parayı ödememek için izini kaybettirdi.Alacaklı ise Tarlabaşı Caddesi üzerinde borç verdiği kişiyi görünce boğazına sarılarak alacağını istedi. Alacaklı, parasını geri almak için borçluyu darp etmeye başladı.Vatandaşların şaşkın bakışları arasında alacağını tahsil eden kişi olay yerinden ayrıldı. Borcunu ödemeyen kişi ise “Benim o kişiye borcum vardı. Onu aldı" dedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

türkiye

istanbul

beyoğlu

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istanbul, beyoğlu, darp, borç