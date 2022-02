https://tr.sputniknews.com/20220213/arastirma-turkiyede-her-5-kisiden-2si-haftada-5-ile-7-kez-evini-temizliyor-1053796375.html

Araştırma: Türkiye’de her 5 kişiden 2’si haftada 5 ile 7 kez evini temizliyor

Araştırma: Türkiye’de her 5 kişiden 2’si haftada 5 ile 7 kez evini temizliyor

Yapılan araştırmada Türkiye’de yaşayanların, temizlik yaparken bazı noktaları hiç atlamadığı ve diğer ülkelere göre detaylı temizliğe fazlasıyla önem verdiği... 13.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-13T19:18+0300

2022-02-13T19:18+0300

2022-02-13T19:18+0300

türkiye

araştırma

süpürge

elektrikli süpürgesi

toz

temizlik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050363509_0:52:2048:1204_1920x0_80_0_0_b42be39e78991df3c3b0b439ee0f3b4b.jpg

Dünya çapında 11 ülkeden 12 bin 309 katılımcı ile gerçekleştirilen ve bu sene Türkiye’nin ilk defa dahil olduğu Dyson tarafından gerçekleştirilen küresel toz araştırmasında, Türkiye'de yaşayanların temizlik alışkanlıklarına ilişkin çarpıcı detaylar tespit edildi. Araştırmada Kovid-19 salgınıyla birlikte insanların, evlerindeki hijyen konusunda fazlasıyla endişe duyduğu, bu konuda en çok endişelenenlerin Türkiye’de yaşayanlar olduğu ortaya çıktı. Türkiye'de her 5 kişiden 2'sinin haftada 5 ila 7 kez evini temizlediği, her 5 kişiden 4'ünün de ayda en az bir kez derinlemesine temizlik yaptığı görüldü.Katılımcıların yüzde 46’sı pandemi öncesine göre daha fazla temizlik yaptığını düşünüyorYine pandemiyle birlikte temizlik yapma sıklığının arttığını söyleyenlerin oranı bu sene de oldukça yüksek. Katılımcıların yüzde 46’sı pandemi öncesine göre daha fazla temizlik yaptığını düşünüyor. Bu konuda ülkeler arasında en yüksek oranın Türkiye’de yaşayanlar olduğu ve 3 kişiden 2’sinin temizlik sıklığını artırdığı görülüyor. Araştırmaya genel hatlarıyla bakıldığında; Türkiye’den katılımcıların, diğer ülke katılımcılarına göre temizlik konusunda fazlasıyla hassas oldukları sonucu ortaya çıkıyor.Türkiye'de ise her 3 kişiden 2'si eve girer girmez kıyafetlerini değiştirdiğini belirttiGlobal çapta araştırmaya katılanlar, 2020'deki yüzde 33'lük orana kıyasla, yüzde 44’lük bir oranla yalnızca evleri tozlu olduğunda veya yerde görünür toz ve kir olduğunda temizlik yapmaya motive olduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 56’sı temizliği rutin bir aktivite gibi gördüğünü kaydederken, yüzde 29'u, geçen yıla göre dışarıdan evlerine toz ve polen getirme konusunda endişe duyduğunu dile getirdi.Diğer tüm ülkelere kıyasla Türkiye'de yaşayanların yüzde 46’sının bu konuda çok endişe duyduğu görüldü. Çin, Fransa ve Birleşik Krallık'ta yaşayanların, eve girmeden önce kıyafetlerini silmeye geçen yıla göre daha fazla önem verdiği de araştırma sonucunda yer aldı. Türkiye'de ise her 3 kişiden 2'si eve girer girmez kıyafetlerini değiştirdiğini belirtti.Katılımcılara en çok hangi tozların rahatsız ettiği sorulduğunda, global düzeyde katılımcıların yüzde 37’si zeminlerdeki, yüzde 27’si havadaki cevabını verirken; Türkiye’den katılımcıların, yüzde 28’i zeminlerdeki, yüzde 35’i ise havadaki tozlardan rahatsız olduğunu söyledi.Türkiye’deki katılımcılar, tozu sağlıklarını etkileyen bir faktör olarak görüyor ve yüzde 43’ü evlerindeki tozu herkese sağlıklı bir ortam yaratmak için yok etmek istiyor. Tüm bu sonuçlara rağmen tozun içeriği ve toz akarlarının hangi durumlarda ve ortamda ürediğine dair yeterli bilgiye sahip olmadıkları görülüyor.Türk katılımcıların yüzde 64’ü kanepelerini, yüzde 45’i süpürgeliklerini, yüzde 21’i yataklarını süpürmeye özen gösteriyorGlobal toz araştırmasına göre Türkiye’de yaşayanlar, temizlik yaparken bazı noktaları hiç atlamıyor ve diğer ülkelere göre detaylı temizliğe fazlasıyla önem veriyor. Halılar ve zeminler en çok temizlenmesi gereken alanlar olarak değerlendirilirken, Türk katılımcıların yüzde 64’ü kanepelerini, yüzde 45’i süpürgeliklerini, yüzde 21’i yataklarını ve yüzde 13’ü de perde veya jaluzilerini süpürmeye özen gösteriyor. Araştırmaya katılan ülkeler arasında Türkiye’de yaşayanların pencere ve duvar temizliğine verdiği önem ise dikkat çekiyor.Türkiye'de yaşayanların yüzde 60 oranla ve açık ara farkla birden fazla sayıda elektrikli süpürgeye sahip olduğu ortaya çıktıDyson Küresel Toz Araştırması, insanların evdeki tozu temizlemede en etkili aracın elektrikli süpürge olduğunu düşündüklerini ortaya koydu. Yine araştırmaya göre Türkiye'de yaşayanların yüzde 60 oranla ve açık ara farkla birden fazla sayıda elektrikli süpürgeye sahip olduğu görülüyor. Bunu yüzde 48 oranla ikinci sırada ABD takip ediyor. Global çapta 33,4 dakika olan ev süpürme ortalamasının, Türkiye’de neredeyse 8 dakika daha fazla olduğu, İspanya ve İngiltere’nin de onu takip ettiği de tespitler arasında.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

araştırma, süpürge, elektrikli süpürgesi, toz, temizlik