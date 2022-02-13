https://tr.sputniknews.com/20220213/baby-sebzeler-ve-yenilebilir-ciceklere-14-subat-ilgisi-1053787884.html
'Baby sebzeler' ve yenilebilir çiçeklere 14 Şubat ilgisi
'Baby sebzeler' ve yenilebilir çiçeklere 14 Şubat ilgisi
Sevgililer Günü nedeniyle geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Antalya'da üretilen 'baby sebzeler' ve yenilebilir çiçeklere ilgi arttı. Ancak bu yıl aşırı... 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T11:45+0300
2022-02-13T11:45+0300
2022-02-13T11:45+0300
yaşam
14 şubat sevgililer günü
sebze
meyve
satış
ilgi
artış
hediye
sevgili
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Soğuk havalar nedeniyle sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan aşırı artışlar, Antalya'da 'özel ürün' kategorisindeki mini sebzeleri de etkiledi.Minyatür veya baby sebzeler olarak da adlandırılan patlıcan, kabak, salatalık, domates ve biber çeşitlerinden oluşan ürünlerin kilogram fiyatı 100 TL'yi aşıyor. Geçen yıllarda 6-7 TL olan 250 gramlık paketler, 25-30 TL'ye yükseldi.Antalya'da özel sebze ve meyve ürünleri üretimiyle bilinen tarım firması, patlıcandan domatese, havuçtan kabağa birçok sebzeyi mini halde satışa sunuyor.Firma 15'e yakın da yemekler, salatalar ve tatlılarda hem renk katan hem de tüketilebilen yenilebilir çiçekler üretiyor. Firma satış direktörü Burak Akbulut, mini sebzeler ve yenilebilir çiçeklere en büyük ilginin 14 Şubat Sevgililer Günü'nde gösterildiğini söyledi.Yaklaşık 15 senedir mini sebzeler ve yenilebilir çiçek üretimi yaptıklarını anlatan Akbulut, “Önümüzdeki sevgililer günü için de geçen yıl ve daha önceki senelerde olduğu gibi bu ürünlere yüksek miktarda talep oluyor. Çünkü insanlar bu tür farklı mini sebzelerle ve üzerlerini süsledikleri çiçeklerle sevgililerini şaşırtmak istiyor" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220204/yuzde-90-verim-kaybi-yasanan-patlican-en-pahali-sebze-1053461075.html
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14 şubat sevgililer günü, sebze, meyve, satış, ilgi, artış, hediye, sevgili
'Baby sebzeler' ve yenilebilir çiçeklere 14 Şubat ilgisi
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Sevgililer Günü nedeniyle geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Antalya'da üretilen 'baby sebzeler' ve yenilebilir çiçeklere ilgi arttı. Ancak bu yıl aşırı soğukların etkisiyle fiyatlar yükseldi. Patlıcan, domates, kabak, salatalık, marul gibi birçok mini ürününün kilosu 100-120 TL'yi buluyor.
Soğuk havalar nedeniyle sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan aşırı artışlar, Antalya'da 'özel ürün' kategorisindeki mini sebzeleri de etkiledi.
Minyatür veya baby sebzeler olarak da adlandırılan patlıcan, kabak, salatalık, domates ve biber çeşitlerinden oluşan ürünlerin kilogram fiyatı 100 TL'yi aşıyor. Geçen yıllarda 6-7 TL olan 250 gramlık paketler, 25-30 TL'ye yükseldi.
Antalya'da özel sebze ve meyve ürünleri üretimiyle bilinen tarım firması, patlıcandan domatese, havuçtan kabağa birçok sebzeyi mini halde satışa sunuyor.
Firma 15'e yakın da yemekler, salatalar ve tatlılarda hem renk katan hem de tüketilebilen yenilebilir çiçekler üretiyor. Firma satış direktörü Burak Akbulut, mini sebzeler ve yenilebilir çiçeklere en büyük ilginin 14 Şubat Sevgililer Günü'nde gösterildiğini söyledi.
Yaklaşık 15 senedir mini sebzeler ve yenilebilir çiçek üretimi yaptıklarını anlatan Akbulut, “Önümüzdeki sevgililer günü için de geçen yıl ve daha önceki senelerde olduğu gibi bu ürünlere yüksek miktarda talep oluyor. Çünkü insanlar bu tür farklı mini sebzelerle ve üzerlerini süsledikleri çiçeklerle sevgililerini şaşırtmak istiyor" dedi.