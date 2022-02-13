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https://tr.sputniknews.com/20220213/bakan-mus-kdv-indiriminin-ardindan-denetimleri-daha-da-yogunlastiracagiz-1053789385.html
Bakan Muş: KDV indiriminin ardından denetimleri daha da yoğunlaştıracağız
Bakan Muş: KDV indiriminin ardından denetimleri daha da yoğunlaştıracağız
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi düzenlemesinin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri aldıklarını... 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T13:26+0300
2022-02-13T13:26+0300
ekonomi
türkiye
mehmet muş
twitter
kdv
katma değer vergisi (kdv)
denetim
açıklama
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Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1'e indirilmesi düzenlemesinin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle alıyoruz. 81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimize talimatımızı verdik. Pazartesi günü itibariyle denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız. Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın" dedi.
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türkiye, mehmet muş, twitter , kdv, katma değer vergisi (kdv), denetim, açıklama

Bakan Muş: KDV indiriminin ardından denetimleri daha da yoğunlaştıracağız

13:26 13.02.2022
© AAMehmet Muş
Mehmet Muş - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
© AA
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi düzenlemesinin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri aldıklarını, pazartesi günü itibariyle denetimleri daha da yoğunlaştıracaklarını açıkladı.
Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1'e indirilmesi düzenlemesinin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle alıyoruz. 81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimize talimatımızı verdik. Pazartesi günü itibariyle denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız. Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın" dedi.
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