https://tr.sputniknews.com/20220213/bakan-mus-kdv-indiriminin-ardindan-denetimleri-daha-da-yogunlastiracagiz-1053789385.html

Bakan Muş: KDV indiriminin ardından denetimleri daha da yoğunlaştıracağız

Bakan Muş: KDV indiriminin ardından denetimleri daha da yoğunlaştıracağız

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi düzenlemesinin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri aldıklarını... 13.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-13T13:26+0300

2022-02-13T13:26+0300

2022-02-13T13:26+0300

ekonomi

türkiye

mehmet muş

twitter

kdv

katma değer vergisi (kdv)

denetim

açıklama

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Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1'e indirilmesi düzenlemesinin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle alıyoruz. 81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimize talimatımızı verdik. Pazartesi günü itibariyle denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız. Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın" dedi.

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türkiye, mehmet muş, twitter , kdv, katma değer vergisi (kdv), denetim, açıklama