https://tr.sputniknews.com/20220213/bakan-soylu-batili-ulkeler-lgbtyi-savunan-dusuncelere-milyonlarca-dolar-para-aktariyor-1053789604.html

Bakan Soylu: Batılı ülkeler, LGBT'yi savunan düşüncelere milyonlarca dolar para aktarıyor

Bakan Soylu: Batılı ülkeler, LGBT'yi savunan düşüncelere milyonlarca dolar para aktarıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bazı batı ülkelerinin 'sabahtan akşama kadar LGBT’yi savunan düşüncelere milyonlarca dolar para aktardığını' öne sürdü. 13.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-13T13:37+0300

2022-02-13T13:37+0300

2022-02-13T14:13+0300

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Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Bakan Soylu, sabah saatlerindeki güvenlik toplantısının ardından Organize Sanayi Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin yaptığı trafik eğitim parklarını ziyaret etti. Bakan Soylu, trafik eğitim parkı ziyareti sırasında çocuklarla sohbet edip hediyeler verdi. Ayrıca 4 tekerlekli eğitim aracını da kullanan Soylu, burada kendi adına fidan dikti. AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Soylu, burada açıklamalarda bulundu.‘Avrupa i̇sti̇kameti̇ni̇ kaybetmi̇şti̇r’İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti’nin kurulduğu günden itibaren 'Türkiye’deki siyasi hayatın nişanesi, değişim ve dönüşümün öncüsü' olduğunu söyledi. Türkiye’nin etrafındaki coğrafyalarda ateş çemberi olduğunu anlatan Soylu, Avrupa’nın istikametini kaybettiğini belirterek, şöyle konuştu:‘Ekonomi̇k vesayeti̇ ortadan kaldıracağız’'Cumhur İttifakı ile birlikte ülke adına çok büyük adımlar atıldığını' da dile getiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski günlerin unutulup geride kaldığını belirtti. Ülkede geçmiş dönemlerde çeşitli vesayetler olduğunu ve bunların tarihe karıştığını aktaran Soylu, 'şimdi bir vesayet kaldığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üzerine titrediği artık milliliğin ve yerliliğin en üst sınırı olabilecek ekonomik vesayeti de hep beraber ortadan kaldıracaklarını' vurguladı.Soylu, "Bu ülkede parlamenter sistem bir vasi sistem olarak artık bu ülkenin üzerine tahakküm ettirilmeye başlanmıştır. İstediğimiz zaman yargı ile düşürürüz diyorlardı. Üniversiteler bizim elimizde ayağa kaldırırız aklınızı başınıza alın diyorlardı. O günler belki unutuldu. Şunlar devlet memuru olabilir, bunlar olamaz denildiği belki unutuldu. Askeri darbelerle vesayetlerle haddinizi bildiririz denildi ve bu vesayet de kapatıldı. Bu vesayeti bu millet 15 Temmuz’da kaldırdı. Medya vesayeti vardı, sermaye vesayeti vardı. Patron biziz biz yönetiriz bu ülkeyi diyorlardı. Patron milletin kendisidir. İstedikleri hükümeti değiştiren liderlere, ailelere her türlü çirkin iftiraları atan ve itibarsızlaştırmaya çalışan bir medya vesayeti vardı. Nerede şimdi yerlerinde yeller esiyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde 20 yıllık bir zaman diliminde dünyanın ve küresel güçlerin bir ülkeye diktiği bir vesayeti 20 yılda kaldırabilecek herhangi bir ülke yoktur. Herhangi bir siyasi anlayış da söz konusu değildir. Şimdi bir vesayetimiz kaldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın üzerine titrediği artık milliliğin ve yerliliğin en üst sınırı olabilecek ekonomik vesayeti de hep beraber ortadan kaldıracağız'' diye konuştu.'Enerji̇de bağımlılığı azaltan bi̇r ülkeyi̇z'Bakan Soylu tüm dünyada en büyük problemlerden birisinin enerji olduğunu ifade ederek, 'Türkiye'nin bu konuda bağımlılığını azaltan bir ülke olduğunu' vurgulayarak şöyle konuştu:'Terörle i̇lgi̇li̇ meselede yolumuzu aldık'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütleri ile mücadelede Türkiye'nin çok önemli işler yaptığını dile getirerek hem yurt içerisinde hem sınır ötesinde bütün coğrafyada huzuru hakim kılmak istediklerini söyledi.Türkiye'nin bölge coğrafyasında önemli bir model haline geldiklerini anlatan Soylu, ''Terörle ilgili meselede yolumuzu aldık. Sadece ülkemizin huzurunu sağlamak değil bir sorumluluğumuz daha var. Elde ettiğimiz tecrübe ile Suriye’den Irak’a kadar etrafımızdaki bütün coğrafyayı huzur coğrafyası haline getirmek bu milletin bir sorumluluğudur ve bunu yerine getireceğiz. Biz bu coğrafyanın modeliyiz. Komşularımıza, mazluma sahip çıkmakla modeliz. Altyapımızı hazırladık. Havalimanımız var mı bölünmüş yollarımız var mı, 81 ilimizde üniversitelerimiz var mı, spor tesislerimiz var mı, gençlik merkezlerimiz var mı, dünyanın en büyük enerji tesislerimiz barajlarımız var mı? Hepsi var. Organize sanayi sitelerinde fabrika yapmaya yetişilmiyor. Biz ülkemizi imar etmeye çalışalım onlar da dedikodu imarı yapmaya devam etsinler. Balkanların asaletini yeniden dünyaya göstermemiz lazım. Sadece kendi ülkemizi zenginleştirmek, yükseltmek değil hedefimiz. Biz onlarla varız. Onlarla birlikte büyük bir milletiz. Cari açığımız tarihin en düşük seviyelerinde. Türkiye büyüme rekorları kırıyor. Çarklar dönüyor ancak bundan rahatsız olanlar var. Birtakım zorlukları sabırla aşmamız lazım'' diye konuştu.'Terör kori̇doruna destek veren ülkeleri̇n i̇ştahlarını ağızlarına tıkıyoruz'Bakan Soylu, Türkiye’yi 20 yılda önemli bir noktaya getirdiklerini, AK Parti'den önce de ülkeyi önemli yerlere getirmek isteyenlere imkan tanınmadığını belirterek, "Bugün tüm dünyanın saygı duyduğu bir Türkiye var. Orta kuşak ülkelerinin tamamı 'Türkiye bunu nasıl başarıyor' diyor. 'Yıllardır süren Karabağ meselesini nasıl sonuçlandırdı' diyorlar. Terör koridorunu yapmak isteyen ve destek veren dünyanın en güçlü ülkelerine nasıl karşı çıkılıyor ve iştahlarını ağzına tıkıyoruz bunu görüyorlar. Biz onlara silah satmazsak hiçbir şey yapamazlar diyen anlayışa kendi milli yerli evlatlarımızın ortaya koyduğu üretimlerle nasıl meydan okuyoruz ortada. Türkiye’den korkuyorlar ürküyorlar ve bu büyümeye dayanamıyorlar'' ifadelerini kullandı.'LGBT'yi̇ savunan düşüncelere mi̇lyonlarca dolar para aktarıyorlar'Bakan Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erkeklerle erkeklerin, kadınlarla kadınların evlenmesini 2023’ün en önemli projesi olarak ortaya koyduğunu söyledi. Bunların hepsinin Avrupa’nın ve batının doğu üzerine, Anadolu coğrafyası üzerine oynadığı bir oyun olduğunu sabahtan akşama kadar batı ülkelerinin LGBT’yi savunan bu düşüncelere milyonlarca para aktardığını ifade eden Soylu şöyle dedi:

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