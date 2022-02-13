Bakan Soylu: Dünyanın en büyük barajlarını, nükleer santralleri yapıyoruz, Avrupa sarsılıyor

"Devletin her noktasında vatandaşımıza hizmeti daha çok artırabilmek için nüfusundan tapusuna kadar, e-devletinden teknolojik bütün imkanlarını kullanmaya kadar şunu bütün gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, dünyanın bu konuda teknolojiyi en iyi kullanan anlayışını ortaya koymaya çalışıyoruz. Türkiye'nin bu büyümesini, bu gelişmesini durduramayacak bir anlayışla karşı karşıya kaldıkları için herkes telaş içindedir. Yenmek istediler. 28 Şubat neyse, altına imza atarak söylüyorum, Gezi aynıdır. 17-25 Aralık neyse, Türkiye'yi darbe dönemlerine getiren kaotik bütün organizasyonların tamamı aynıdır. Hep aynı senaryoyu ortaya koymaya çalışıyorlar. Kaybettik mi, kazandık mı? Bedelini bu millet ödedi. Yeniden kaybettiklerini biriktirmek için, kazanmak için bu bedeli ödedi. Bugün Türkiye altyapısını tamamladı. Havalimanlarımız var, yollarımız var. Onun için sarsıp yıkamıyorlar. Dünyanın en büyük barajlarını yapıyoruz. Nükleer santralleri yapıyoruz. Daha onları devreye alacağız. Türkiye altyapısını güçlü bir şekilde hazırladı. Biz bunları yaparken Avrupa sarsılıyor. Ne yapacağını bilemiyor. Biz bunları yaparken burada bir kez daha söylemek istiyorum. Amerika ne yapacağını bilemiyor. Dünyada bizim haysiyetsiz bir imzamız yok. Karşımızdakilerin haysiyetsiz imzaları var. Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da, Filistin’de var. Bizatihi bize karşı var, bizim milletimize karşı var, bizim ülkemize karşı var."