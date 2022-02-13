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Bakan Soylu: Dünyanın en büyük barajlarını, nükleer santralleri yapıyoruz, Avrupa sarsılıyor
Bakan Soylu: Dünyanın en büyük barajlarını, nükleer santralleri yapıyoruz, Avrupa sarsılıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dünyanın en büyük barajlarını yapıyoruz. Nükleer santralleri yapıyoruz. Daha onları devreye alacağız. Türkiye altyapısını... 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T23:06+0300
2022-02-13T23:06+0300
politika
türkiye
süleyman soylu
nükleer santral
baraj
avrupa
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Samsun Valiliğince bir otelde düzenlenen şehit aileleri ve sivil toplum kuruluşları (STK) buluşma programında konuşan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.Türkiye'nin savunma sanayideki toplam yerli üretiminin yüzde 20'den yüzde 80'e yükseldiğini vurgulayan Soylu, şu ifadeleri kullandı:İşlerinin bitmediğini ve daha yeni başladıklarını dile getiren Soylu, "Eğer işimiz bitti dersek şehitlerimizin hakkına gireriz. İşimiz bitti dersek, bu ülke için fedakarlık yapan ve binbir haksızlıkla karşı karşıya kalanların hakkına gireriz. İşimiz bitti diyemeyiz. Daha çok işimiz var." ifadelerini kullandı.
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türkiye, süleyman soylu, nükleer santral, baraj, avrupa

Bakan Soylu: Dünyanın en büyük barajlarını, nükleer santralleri yapıyoruz, Avrupa sarsılıyor

23:06 13.02.2022
© AA / Veysel Altunİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit aileleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit aileleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
© AA / Veysel Altun
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dünyanın en büyük barajlarını yapıyoruz. Nükleer santralleri yapıyoruz. Daha onları devreye alacağız. Türkiye altyapısını güçlü bir şekilde hazırladı. Biz bunları yaparken Avrupa sarsılıyor" dedi.
Samsun Valiliğince bir otelde düzenlenen şehit aileleri ve sivil toplum kuruluşları (STK) buluşma programında konuşan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.
Türkiye'nin savunma sanayideki toplam yerli üretiminin yüzde 20'den yüzde 80'e yükseldiğini vurgulayan Soylu, şu ifadeleri kullandı:
"Devletin her noktasında vatandaşımıza hizmeti daha çok artırabilmek için nüfusundan tapusuna kadar, e-devletinden teknolojik bütün imkanlarını kullanmaya kadar şunu bütün gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, dünyanın bu konuda teknolojiyi en iyi kullanan anlayışını ortaya koymaya çalışıyoruz. Türkiye'nin bu büyümesini, bu gelişmesini durduramayacak bir anlayışla karşı karşıya kaldıkları için herkes telaş içindedir. Yenmek istediler. 28 Şubat neyse, altına imza atarak söylüyorum, Gezi aynıdır. 17-25 Aralık neyse, Türkiye'yi darbe dönemlerine getiren kaotik bütün organizasyonların tamamı aynıdır. Hep aynı senaryoyu ortaya koymaya çalışıyorlar. Kaybettik mi, kazandık mı? Bedelini bu millet ödedi. Yeniden kaybettiklerini biriktirmek için, kazanmak için bu bedeli ödedi. Bugün Türkiye altyapısını tamamladı. Havalimanlarımız var, yollarımız var. Onun için sarsıp yıkamıyorlar. Dünyanın en büyük barajlarını yapıyoruz. Nükleer santralleri yapıyoruz. Daha onları devreye alacağız. Türkiye altyapısını güçlü bir şekilde hazırladı. Biz bunları yaparken Avrupa sarsılıyor. Ne yapacağını bilemiyor. Biz bunları yaparken burada bir kez daha söylemek istiyorum. Amerika ne yapacağını bilemiyor. Dünyada bizim haysiyetsiz bir imzamız yok. Karşımızdakilerin haysiyetsiz imzaları var. Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da, Filistin’de var. Bizatihi bize karşı var, bizim milletimize karşı var, bizim ülkemize karşı var."
İşlerinin bitmediğini ve daha yeni başladıklarını dile getiren Soylu, "Eğer işimiz bitti dersek şehitlerimizin hakkına gireriz. İşimiz bitti dersek, bu ülke için fedakarlık yapan ve binbir haksızlıkla karşı karşıya kalanların hakkına gireriz. İşimiz bitti diyemeyiz. Daha çok işimiz var." ifadelerini kullandı.
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