https://tr.sputniknews.com/20220213/batili-sigorta-sirketleri-14-subatta-ukrayna-hava-sahasini-kapatiyor-1053786600.html

'Batılı sigorta şirketleri, 14 Şubat'ta Ukrayna hava sahasını kapatıyor'

'Batılı sigorta şirketleri, 14 Şubat'ta Ukrayna hava sahasını kapatıyor'

Batılı sigorta şirketlerinin Ukrayna üzerindeki uçuşları sigorta kapsamı dışına çıkarma karar aldığı ve bu nedenle 14 Şubat'tan itibaren Ukrayna hava sahasının... 13.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-13T10:25+0300

2022-02-13T10:25+0300

2022-02-13T10:25+0300

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Ukrayna'da yayın yapan strana.ua haber sitesinin haberine göre başta büyük İngiliz sigorta şirketleri olmak üzere Batılı sigorta şirketleri, tüm uluslararası havayolu şirketlerine bildirim göndererek uçaklar üzerindeki sigorta teminatlarının 48 saat içinde kaldırılacağını ve şirketlerin bu süre zarfında Ukrayna'dan ayrılmaları gerektiğini bildirdi.Strana.ua'ya konuşan bir kaynak, "Birkaç saat önce sigorta şirketinden bildirim geldi. Uçağımızı 48 saat içinde Avrupa hava sahasına taşımamız gerektiği belirtildi. Uçağımız Ukrayna'da değildi, bu nedenle onu oraya göndermeme kararı aldık" dedi.Bir başka kaynak, "Pazartesi gün ortasından itibaren hiçbir uçak Ukrayna'ya gitmeyecek ve Ukrayna'dan kalkmayacak" diye konuştu.Siteye konuşan bir diğer kaynağa göre ilk sorunlar, 2021 yılının sonunda, Ukraynalı bir havayolu şirketine uçak kiralayan bir Avrupalı şirketin iki uçağın ülkeden çekilmesini talep etmesiyle başladı.'Karar uzun süre önce olgunlaştı'Kaynak, "O zaman bunun neyle bağlantılı olduğu henüz tam olarak belli değildi. Söylentilere göre, bir havayolu şirketinin sorunları vardı, para sıkıntısı çekiyordu ve ödemelerini yapamayacağı ortaya çıktı. Bu yüzden sigortacılar, uçakların sahibine onları Avrupa'ya götürmesini tavsiye etti. Ancak Ocak ayından beri bu tür durumlar diğer havayolları için de tekrarlandı. Uluslararası sigortacılar, hizmet verdikleri yabancı havayolu şirketlerinin uçaklarının Kiev'de park halinde kalmaması konusunda giderek daha ısrarcı hale geldiler. Ukrayna hava sahasındaki uçuşlara ilişkin riskleri kapsam dışı bırakma kararı uzun süre önce olgunlaştı" ifadelerini kullandı.Dün Hollandalı havayolu şirketi KLM, tansiyonun yükselmesi nedeniyle Ukrayna’ya olan uçuşların askıya alındığını duyurmuştu.Ukrayna hava sahasının uçuşlara kapatılacağı iddiaları, Rusya'nın bu ülkeye saldıracağına dair suçlamaların en üst düzeye çıktığı döneme denk geliyor.Batılı ülkeler, 2021 sonbaharından bu yana Rus ordusuna Ukrayna sınırına asker yığma suçlamaları yönelterek Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğini iddia ediyor. Batı, bunu gerekçe göstererek son dönemde Kiev'e çok ciddi miktarda mali ve askeri yardım sağladığı gibi bölgedeki ülkelere de büyük miktarda askeri sevkiyat gerçekleştiriyor.Rusya, bu iddiaları kesin bir dille ve defaatle reddederken ABD ve NATO'dan güvenlik garantileri sunmalarını talep ediyor.

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batı, ab, rusya, ukrayna, sigorta, şirket, karar, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti