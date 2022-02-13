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Beşiktaş'ta TIR'ın taşıdığı vinç, araçların üzerine devrildi
Beşiktaş'ta TIR'ın taşıdığı vinç, araçların üzerine devrildi
Beşiktaş Yıldız Caddesi'nde vinç araçların üzerine devrildi. Park halindeki araçlar ezilirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ve... 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T23:46+0300
2022-02-13T23:45+0300
türkiye
tir
vinç
araç
beşiktaş
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İstanbul Beşiktaş’ta TIR'ın taşıdığı vinç yolda seyir halindeyken park halindeki 3 aracın üzerine devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza, saat 22.45’te sıralarında Beşiktaş Ihlamur Yıldız Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 'TIRın üzerindeki vinç, seyir halindeyken park halindeki araçların üzerine devrildi. Vincin üzerine düştüğü araçlarda maddi hasar oluştu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alarak, caddeyi trafiğe kapattı. Ekipler vinci araçların üzerinden kaldırmak için çalışma başlatırken, olayın yaşandığı sırada cadde üzerinde kimsenin olmaması faciayı önledi. Ekiplerin vinci kaldırma çalışmaları sürüyor.
türkiye
beşiktaş
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tir, vinç, araç, beşiktaş

Beşiktaş'ta TIR'ın taşıdığı vinç, araçların üzerine devrildi

23:46 13.02.2022
© İHABeşiktaş'ta TIR'ın taşıdığı vinç araçların üzerine devrildi
Beşiktaş'ta TIR'ın taşıdığı vinç araçların üzerine devrildi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
© İHA
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Beşiktaş Yıldız Caddesi'nde vinç araçların üzerine devrildi. Park halindeki araçlar ezilirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ve yaralananın olmadığı öğrenildi.
İstanbul Beşiktaş’ta TIR'ın taşıdığı vinç yolda seyir halindeyken park halindeki 3 aracın üzerine devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kaza, saat 22.45’te sıralarında Beşiktaş Ihlamur Yıldız Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 'TIRın üzerindeki vinç, seyir halindeyken park halindeki araçların üzerine devrildi.
Vincin üzerine düştüğü araçlarda maddi hasar oluştu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alarak, caddeyi trafiğe kapattı.
Ekipler vinci araçların üzerinden kaldırmak için çalışma başlatırken, olayın yaşandığı sırada cadde üzerinde kimsenin olmaması faciayı önledi. Ekiplerin vinci kaldırma çalışmaları sürüyor.
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