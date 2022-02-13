https://tr.sputniknews.com/20220213/besiktasta-tirin-tasidigi-vinc-araclarin-uzerine-devrildi-1053800421.html

Beşiktaş'ta TIR'ın taşıdığı vinç, araçların üzerine devrildi

Beşiktaş'ta TIR'ın taşıdığı vinç, araçların üzerine devrildi

Beşiktaş Yıldız Caddesi'nde vinç araçların üzerine devrildi. Park halindeki araçlar ezilirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ve... 13.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-13T23:46+0300

2022-02-13T23:46+0300

2022-02-13T23:45+0300

türkiye

tir

vinç

araç

beşiktaş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0d/1053800396_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_f7ea91196c96c084ed085fb806152be7.jpg

İstanbul Beşiktaş’ta TIR'ın taşıdığı vinç yolda seyir halindeyken park halindeki 3 aracın üzerine devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza, saat 22.45’te sıralarında Beşiktaş Ihlamur Yıldız Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 'TIRın üzerindeki vinç, seyir halindeyken park halindeki araçların üzerine devrildi. Vincin üzerine düştüğü araçlarda maddi hasar oluştu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alarak, caddeyi trafiğe kapattı. Ekipler vinci araçların üzerinden kaldırmak için çalışma başlatırken, olayın yaşandığı sırada cadde üzerinde kimsenin olmaması faciayı önledi. Ekiplerin vinci kaldırma çalışmaları sürüyor.

türkiye

beşiktaş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tir, vinç, araç, beşiktaş