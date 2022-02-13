Beşiktaş'ta TIR'ın taşıdığı vinç, araçların üzerine devrildi

İstanbul Beşiktaş’ta TIR'ın taşıdığı vinç yolda seyir halindeyken park halindeki 3 aracın üzerine devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza, saat 22.45’te sıralarında Beşiktaş Ihlamur Yıldız Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 'TIRın üzerindeki vinç, seyir halindeyken park halindeki araçların üzerine devrildi. Vincin üzerine düştüğü araçlarda maddi hasar oluştu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alarak, caddeyi trafiğe kapattı. Ekipler vinci araçların üzerinden kaldırmak için çalışma başlatırken, olayın yaşandığı sırada cadde üzerinde kimsenin olmaması faciayı önledi. Ekiplerin vinci kaldırma çalışmaları sürüyor.
Beşiktaş Yıldız Caddesi'nde vinç araçların üzerine devrildi. Park halindeki araçlar ezilirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ve yaralananın olmadığı öğrenildi.
İstanbul Beşiktaş’ta TIR'ın taşıdığı vinç yolda seyir halindeyken park halindeki 3 aracın üzerine devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kaza, saat 22.45’te sıralarında Beşiktaş Ihlamur Yıldız Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 'TIRın üzerindeki vinç, seyir halindeyken park halindeki araçların üzerine devrildi.
Vincin üzerine düştüğü araçlarda maddi hasar oluştu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alarak, caddeyi trafiğe kapattı.
Ekipler vinci araçların üzerinden kaldırmak için çalışma başlatırken, olayın yaşandığı sırada cadde üzerinde kimsenin olmaması faciayı önledi. Ekiplerin vinci kaldırma çalışmaları sürüyor.