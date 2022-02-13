https://tr.sputniknews.com/20220213/beyaz-saray-ukraynada-savas-icin-baslangic-tarihi-veremiyoruz-olmayacagini-varsayiyoruz-1053796570.html

Beyaz Saray: Ukrayna’da savaş için başlangıç tarihi veremiyoruz, olmayacağını varsayıyoruz

Beyaz Saray: Ukrayna’da savaş için başlangıç tarihi veremiyoruz, olmayacağını varsayıyoruz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, ABD yönetiminin Ukrayna'da savaş için başlangıç tarihi belirleyemediğini ve savaşın hiç olmayacağını... 13.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-13T19:38+0300

2022-02-13T19:38+0300

2022-02-13T19:38+0300

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, CNN televizyonuna demecinde ABD yönetiminin Ukrayna'da savaş için başlangıç tarihi belirlemek durumunda olmadığını ve savaşın hiç olmayacağını varsaydığını söyledi.Sullivan, “Günü tam olarak öngöremiyoruz, fakat Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik her gün bir işgal, büyük bir askeri harekat başlatılabileceği bir dönemde olduğumuzu söylüyoruz. Bu, Olimpiyatların sonuna kadar gelecek haftayı içeriyor. Elbette ki bu, Olimpiyatlardan sonra da olabilir. Veya böyle bir şey de hala mümkün, Rusya diplomasi yolunu seçebilir” diye konuştu.‘ABD, Ukrayna’da gerilimin tırmanması durumunda yaptırım için Rus ekonomik seçkinlerinin listesini hazırlıyoruz’Sullivan, ABD'nin Ukrayna'da gerilimin tırmanması durumunda dünyayı özgürce dolaşamayacak ve paralarını harcayamayacak olan Rus ekonomisinin seçkin isimlerinden oluşan liste hazırladığını belirtti.Rusya’nın saldırması durumu için ABD ve müttefiklerinin hazırladığı yaptırım paketinde böyle bir kısıtlamanın yer alacağını söyleyen Sullivan, şöyle konuştu:ABD’li yetkili, saldırı durumunda ‘potansiyel ekonomik sonuçlar paketinin bu oligarkların çoğunu’ etkileyeceğini sözlerine ekledi.‘ABD, gerekirse Kiev'deki tüm büyükelçilik personelinin ayrılması için talimat verebilir’ABD’nin, gereklilik halinde Kiev Büyükelçiliği’nde çalışan tüm personelin Ukrayna’dan ayrılması için talimat vermeye hazır olduğunu söyleyen Sullivan, şunları söyledi:‘ABD, Ukrayna ile ilgili istihbarat verilerini savaşı önlemek için yayınlıyor’ABD’nin Ukrayna ile ilgili istihbarat verilerini savaş başlatmak için değil, savaşı önlemek için kamuoyu ile paylaştığına dikkat çeken Sullivan, bu nedenle söz konusu bilgilere güvenilebileceğini ifade etti:

https://tr.sputniknews.com/20220213/patrik-bartholomeostan-ukrayna-ile-rusyaya-baris-cagrisi-1053793975.html

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