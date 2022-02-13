https://tr.sputniknews.com/20220213/biden-ve-zelenskiy-ukrayna-etrafindaki-krizin-cozumu-icin-diplomasiye-devam-etme-konusunda-anlasti-1053798520.html

Biden ve Zelenskiy, Ukrayna etrafındaki krizin çözümü için diplomasiye devam etme konusunda anlaştı

Biden ve Zelenskiy, Ukrayna etrafındaki krizin çözümü için diplomasiye devam etme konusunda anlaştı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Biden ile Ukrayna lideri Zelenskiy’in bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, liderlerin mevcut Ukrayna krizinin çözümü için... 13.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-13T22:15+0300

2022-02-13T22:15+0300

2022-02-13T22:15+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna

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vladimir zelenskiy

rusya

beyaz saray

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Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, liderlerin mevcut Ukrayna krizinin çözümü için diplomatik çabaları sürdürme konusunda uzlaştığı belirtildi.Açıklamada, “Başkan Biden, Başkan Zelenskiy'e ABD'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savunma taahhüdünü yineledi. Liderler, Rusya'nın Ukrayna sınırlarının yakınında askeri gücünü büyütmesine yanıt olarak diplomatik çabaların ve caydırıcılık politikasının önemi konusunda mutabık kaldı” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca Biden’ın görüşme sırasında Zelenskiy’e, ‘Rusya’nın Ukrayna'ya yönelik herhangi bir saldırısına’ ABD ve müttefikleri tarafından ‘hızlı ve kararlı’ bir yanıt verileceğine dair söz verdiği kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20220213/beyaz-saray-ukraynada-savas-icin-baslangic-tarihi-veremiyoruz-olmayacagini-varsayiyoruz-1053796570.html

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