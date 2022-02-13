Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220213/biden-ve-zelenskiy-ukrayna-etrafindaki-krizin-cozumu-icin-diplomasiye-devam-etme-konusunda-anlasti-1053798520.html
Biden ve Zelenskiy, Ukrayna etrafındaki krizin çözümü için diplomasiye devam etme konusunda anlaştı
Biden ve Zelenskiy, Ukrayna etrafındaki krizin çözümü için diplomasiye devam etme konusunda anlaştı
Beyaz Saray, ABD Başkanı Biden ile Ukrayna lideri Zelenskiy’in bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, liderlerin mevcut Ukrayna krizinin çözümü için... 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T22:15+0300
2022-02-13T22:15+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
joe biden
vladimir zelenskiy
rusya
beyaz saray
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050410914_0:0:3584:2017_1920x0_80_0_0_04e8a59af0b6ab8b6f2dc1d1cf178210.jpg
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, liderlerin mevcut Ukrayna krizinin çözümü için diplomatik çabaları sürdürme konusunda uzlaştığı belirtildi.Açıklamada, “Başkan Biden, Başkan Zelenskiy'e ABD'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savunma taahhüdünü yineledi. Liderler, Rusya'nın Ukrayna sınırlarının yakınında askeri gücünü büyütmesine yanıt olarak diplomatik çabaların ve caydırıcılık politikasının önemi konusunda mutabık kaldı” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca Biden’ın görüşme sırasında Zelenskiy’e, ‘Rusya’nın Ukrayna'ya yönelik herhangi bir saldırısına’ ABD ve müttefikleri tarafından ‘hızlı ve kararlı’ bir yanıt verileceğine dair söz verdiği kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220213/beyaz-saray-ukraynada-savas-icin-baslangic-tarihi-veremiyoruz-olmayacagini-varsayiyoruz-1053796570.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050410914_440:0:3171:2048_1920x0_80_0_0_0f03ca16ffe3eaa2e4efe78145186bc4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, ukrayna, joe biden, vladimir zelenskiy, rusya, beyaz saray

Biden ve Zelenskiy, Ukrayna etrafındaki krizin çözümü için diplomasiye devam etme konusunda anlaştı

22:15 13.02.2022
© AFP 2022 / GINTS IVUSKANSVladimir Zelenskiy- Joe Biden
Vladimir Zelenskiy- Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
© AFP 2022 / GINTS IVUSKANS
Abone ol
Beyaz Saray, ABD Başkanı Biden ile Ukrayna lideri Zelenskiy’in bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, liderlerin mevcut Ukrayna krizinin çözümü için diplomatik çabaları sürdürme konusunda uzlaştığını bildirdi.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, liderlerin mevcut Ukrayna krizinin çözümü için diplomatik çabaları sürdürme konusunda uzlaştığı belirtildi.
Açıklamada, “Başkan Biden, Başkan Zelenskiy'e ABD'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savunma taahhüdünü yineledi. Liderler, Rusya'nın Ukrayna sınırlarının yakınında askeri gücünü büyütmesine yanıt olarak diplomatik çabaların ve caydırıcılık politikasının önemi konusunda mutabık kaldı” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca Biden’ın görüşme sırasında Zelenskiy’e, ‘Rusya’nın Ukrayna'ya yönelik herhangi bir saldırısına’ ABD ve müttefikleri tarafından ‘hızlı ve kararlı’ bir yanıt verileceğine dair söz verdiği kaydedildi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
Ukrayna krizi
Beyaz Saray: Ukrayna’da savaş için başlangıç tarihi veremiyoruz, olmayacağını varsayıyoruz
19:38
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала