https://tr.sputniknews.com/20220213/birlesik-arap-emirlikleri-erdoganin-ziyareti-ikili-iliskilerde-yeni-olumlu-bir-sayfa-aciyor-1053800109.html

Birleşik Arap Emirlikleri: Erdoğan'ın ziyareti ikili ilişkilerde yeni olumlu bir sayfa açıyor

Birleşik Arap Emirlikleri: Erdoğan'ın ziyareti ikili ilişkilerde yeni olumlu bir sayfa açıyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Abu... 13.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-13T23:29+0300

2022-02-13T23:29+0300

2022-02-13T23:32+0300

dünya

birleşik arap emirlikleri (bae)

türkiye

enver muhammed gargaş

recep tayyip erdoğan

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Gargaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili değerlendirmede bulundu.Gargaş açıklamada, "Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Türkiye'ye ziyaretinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyareti, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerde yeni olumlu bir sayfa açıyor" ifadelerini kullandı.Bu ziyaretin, bölgenin istikrar ve refahını hedefleyen iş birliği köprülerini güçlendirmeye yönelik BAE'nin eğilimleriyle de uyumlu olduğuna işaret eden Gargaş, halkların refahının yanı sıra bölgenin kalkınma ve istikrarını desteklemek üzere BAE'nin dünya ülkeleri ile iletişim kanallarını güçlendirmeye devam edeceğine dikkati çekti.BAE politikasının olumlu ve rasyonel olarak bölgesel kalkınma ile barışın lehine olduğunu ifade eden Gargaş, şunları kaydetti:Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın daveti üzerine, 14-15 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne resmi ziyarette bulunacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-BAE arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilerek, iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.Erdoğan ayrıca, Dünya Fuarı "EXPO 2020 Dubai"ye giderek, "Türkiye Ulusal Günü" olarak belirlenen 15 Şubat'ta Türkiye sergi alanını ziyaret edecek.

https://tr.sputniknews.com/20220213/burj-al-khalifa-gokdeleni-turk-bayragiyla-aydinlatildi-erdogan-icin-hos-geldiniz-yazildi-1053798051.html

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birleşik arap emirlikleri (bae), türkiye, enver muhammed gargaş, recep tayyip erdoğan