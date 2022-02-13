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Bordür taşıyla camı kırdılar: 100 bin lira değerinde 7 telefon çaldılar
Bordür taşıyla camı kırdılar: 100 bin lira değerinde 7 telefon çaldılar
Bursa’da bordür taşıyla, cep telefonu bayisinin camını kırıp içeri giren 2 şüpheli, işyerinden 14 saniyede 7 cep telefonu çaldı. Hırsızlık anı ise güvenlik... 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T13:27+0300
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yaşam
türkiye
bursa
hırsızlık
cep telefonu
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Olay hakkında edinilen bilgiye göre, cep telefonu bayisine gelen 2 şüpheli şahıs önce çevrede gözetleme yaptı. Ardından şüphelilerden biri yol kenarındaki bordür taşını alarak işyerinin camını kırdı.Kırılan camdan içerin giren şüpheli 14 saniyede, 7 cep telefonunu çalarken diğer şüpheli ise dışarıda gözetleme yaptı. Çevredeki vatandaşların sesleri duyması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, cep telefon bayisinin camının kırıldığını tespit edince sahibine haber verdi.Olay yerine gelen dükkan sahibi stantta duran 7 telefonun çalındığını belirtirken, zararının yaklaşık 100 bin TL olduğunu söyledi. Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
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türkiye, bursa, hırsızlık, cep telefonu

Bordür taşıyla camı kırdılar: 100 bin lira değerinde 7 telefon çaldılar

13:27 13.02.2022
© İHA / AHMET BERKE ERDALBursa'da bordür taşıyla, cep telefonu bayisinin camını kırıp içeri giren 2 şüpheli, işyerinden 14 saniyede 7 cep telefonu çaldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Bursa'da bordür taşıyla, cep telefonu bayisinin camını kırıp içeri giren 2 şüpheli, işyerinden 14 saniyede 7 cep telefonu çaldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
© İHA / AHMET BERKE ERDAL
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Bursa’da bordür taşıyla, cep telefonu bayisinin camını kırıp içeri giren 2 şüpheli, işyerinden 14 saniyede 7 cep telefonu çaldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Olay hakkında edinilen bilgiye göre, cep telefonu bayisine gelen 2 şüpheli şahıs önce çevrede gözetleme yaptı. Ardından şüphelilerden biri yol kenarındaki bordür taşını alarak işyerinin camını kırdı.
Kırılan camdan içerin giren şüpheli 14 saniyede, 7 cep telefonunu çalarken diğer şüpheli ise dışarıda gözetleme yaptı. Çevredeki vatandaşların sesleri duyması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, cep telefon bayisinin camının kırıldığını tespit edince sahibine haber verdi.
Olay yerine gelen dükkan sahibi stantta duran 7 telefonun çalındığını belirtirken, zararının yaklaşık 100 bin TL olduğunu söyledi. Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
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