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https://tr.sputniknews.com/20220213/burj-al-khalifa-gokdeleni-turk-bayragiyla-aydinlatildi-erdogan-icin-hos-geldiniz-yazildi-1053798051.html
Burj Khalifa gökdeleni Türk bayrağıyla aydınlatıldı: Erdoğan için 'Hoş geldiniz' yazıldı
Burj Khalifa gökdeleni Türk bayrağıyla aydınlatıldı: Erdoğan için 'Hoş geldiniz' yazıldı
Birleşik Arap Emirlikleri'nin en kalabalık şehri ve emirliğin başkenti Dubai'deki Burj Khalifa gökdeleni, Türk bayrağıyla aydınlandı. Gökdelene Cumhurbaşkanı... 13.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-13T21:30+0300
2022-02-13T21:33+0300
dünya
birleşik arap emirlikleri (bae)
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) iki günlük bir ziyarette bulunacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesinde ülkede bulunan dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa Türk bayrağına büründü.Türkçe olarak 'Hoş geldiniz' yazısı yansıtılan binanın çevresinde de İstiklal Marşı okundu.
https://tr.sputniknews.com/20220213/cumhurbaskani-erdogan-14-15-subatta-baeye-gidiyor-1053788691.html
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birleşik arap emirlikleri (bae), türkiye

Burj Khalifa gökdeleni Türk bayrağıyla aydınlatıldı: Erdoğan için 'Hoş geldiniz' yazıldı

21:30 13.02.2022 (güncellendi: 21:33 13.02.2022)
© DHABirleşik Arap Emirlikleri'nin en kalabalık şehri ve emirliğin başkenti Dubai'deki Burj Al Khalifa gökdeleni, Türk bayrağıyla aydınlandı. Gökdelene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'Hoş geldiniz' yazıldı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin en kalabalık şehri ve emirliğin başkenti Dubai'deki Burj Al Khalifa gökdeleni, Türk bayrağıyla aydınlandı. Gökdelene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'Hoş geldiniz' yazıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
© DHA
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin en kalabalık şehri ve emirliğin başkenti Dubai'deki Burj Khalifa gökdeleni, Türk bayrağıyla aydınlandı. Gökdelene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'Hoş geldiniz' yazıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) iki günlük bir ziyarette bulunacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesinde ülkede bulunan dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa Türk bayrağına büründü.
Türkçe olarak 'Hoş geldiniz' yazısı yansıtılan binanın çevresinde de İstiklal Marşı okundu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2022
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14-15 Şubat'ta BAE'ye gidiyor
12:37
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