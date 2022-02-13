Burj Khalifa gökdeleni Türk bayrağıyla aydınlatıldı: Erdoğan için 'Hoş geldiniz' yazıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) iki günlük bir ziyarette bulunacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesinde ülkede bulunan dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa Türk bayrağına büründü.Türkçe olarak 'Hoş geldiniz' yazısı yansıtılan binanın çevresinde de İstiklal Marşı okundu.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin en kalabalık şehri ve emirliğin başkenti Dubai'deki Burj Khalifa gökdeleni, Türk bayrağıyla aydınlandı. Gökdelene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'Hoş geldiniz' yazıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) iki günlük bir ziyarette bulunacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesinde ülkede bulunan dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa Türk bayrağına büründü.
Türkçe olarak 'Hoş geldiniz' yazısı yansıtılan binanın çevresinde de İstiklal Marşı okundu.