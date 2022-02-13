https://tr.sputniknews.com/20220213/buz-tutan-golette-yan-flut-esliginde-cekilen-klip-ilgi-gordu-1053784791.html

Buz tutan gölette yan flüt eşliğinde çekilen klip ilgi gördü

Buz tutan gölette yan flüt eşliğinde çekilen klip ilgi gördü

Afyonkarahisar'ın Ekmen beldesinde kar manzaralı buz tutan gölette yan flüt eşliğinde çekilen video, sosyal medyada beğeni topladı. 13.02.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

türkiye

afyonkarahisar

göl

flüt

manzara

klip

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Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz ile Afyon Lisesi Müzik Öğretmeni Özge Çağlar, son günlerde kentte etkili olan kar yağışı sonrası buz tutan ve kış masalını andıran Erkmen Göleti'nin eşsiz güzelliğine dikkati çekmek için video hazırladı.Yılmaz'ın çekimlerini yaptığı videoda, Çağlar da yan flütle "Largo and Presto" (Pietro Antonio Locatelli) adlı eseri seslendirdi.Sosyal medyada paylaşılan video, büyük ilgi gördü.Yılmaz, yaptığı açıklamada, videoyu Erkmen Göleti'nin tanıtımına katkı sağlamak için çektiklerini vurgulayarak, "Bu çekimleri 4 mevsim, Afyonkarahisar'ın farklı doğa alanlarında yapmayı planlıyoruz. Bu şekilde Afyonkarahsir’ın doğa güzelliklerini göstermeyi ve tanıtmayı da istiyoruz. Bizim için doğada olmak, yaşamak, içimize çekmek ve böyle bir çalışma yapmak eşsiz bir anı oldu." ifadesini kullandı.Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Vali Gökmen Çiçek de Afyonkarahisar'ın sanatsal açıdan da sayısız güzelliğe sahip olduğunu belirterek, "AKÜ Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz ile Afyon Lisesi Müzik Öğretmeni Özge Çağlar, yan flüt eşliğinde Erkmen Göleti kış manzaraları adlı bu güzel klibi hazırlamışlar. 4 mevsim Afyonkarahisar temalı video gerçekten insanı büyülüyor." yorumunda bulundu.

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türkiye, afyonkarahisar, göl, flüt, manzara, klip